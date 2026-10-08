Ξυπνάτε κάθε βράδυ για να πάτε στην τουαλέτα; Δεν φταίει πάντα η ηλικία – Τι λένε οι ουρολόγοι

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ξυπνάτε κάθε βράδυ για να πάτε στην τουαλέτα .

Κάποιες αλλαγές που φέρνει η ηλικία είναι ορατές. Οι ρυτίδες, τα γκρίζα μαλλιά και οι κηλίδες στο δέρμα μπορεί να μη σας ευχαριστούν, αλλά συνήθως δεν σας ξαφνιάζουν. Υπάρχουν, όμως, και αλλαγές στο σώμα για τις οποίες δεν μιλάμε τόσο συχνά. Μια από αυτές είναι ότι όσο μεγαλώνουμε χρειάζεται να πηγαίνουμε συχνότερα στην τουαλέτα. Ίσως δεν μπορείτε πλέον να δείτε μια ολόκληρη ταινία χωρίς να σηκωθείτε ή χρειάζεστε περισσότερες στάσεις στα μεγάλα ταξίδια με το αυτοκίνητο. Όταν αυτό συμβαίνει και τη νύχτα, γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητικό, καθώς διακόπτει τον ύπνο σας.

Η συχνότερη ούρηση τη νύχτα μπορεί να σχετίζεται με την ηλικία, αλλά ενδέχεται να οφείλεται και σε κάποιο πρόβλημα υγείας. Δύο ουρολόγοι εξηγούν τι πρέπει να γνωρίζετε αν είστε 60 ετών και άνω, πώς μπορείτε να περιορίσετε τις νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα και πότε χρειάζεται να απευθυνθείτε σε γιατρό.

Γιατί πηγαίνετε συχνότερα στην τουαλέτα τη νύχτα όσο μεγαλώνετε

Ακόμη κι αν είστε απολύτως υγιείς και δεν έχετε κάποια πάθηση, μπορεί να χρειάζεται να πηγαίνετε συχνότερα στην τουαλέτα, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. «Καθώς μεγαλώνουμε, η ουροδόχος κύστη γίνεται πιο ευαίσθητη. Έτσι, ουρούμε συχνότερα μέσα στην ημέρα και εμφανίζουμε συχνότερα νυκτουρία, δηλαδή την ανάγκη να ουρήσουμε τη νύχτα», εξήγησε στο Parade ο δρ Lawrence Dagrosa, ουρολόγος στο Dartmouth Health.

Όπως εξήγησε, με την ηλικία υποβαθμίζεται και η ποιότητα του ύπνου, οπότε ξυπνάμε ευκολότερα μέσα στη νύχτα. «Όταν ο ύπνος μας διακόπτεται, είναι συνηθισμένο να πηγαίνουμε στην τουαλέτα αφού ξυπνήσουμε», ανέφερε.

Σε έρευνα με περισσότερους από 4.000 ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω στις ΗΠΑ, περίπου οι μισοί δήλωσαν ότι χρειαζόταν να ουρήσουν μέσα στη νύχτα. «Η νυκτουρία γίνεται πολύ συχνή μετά τα 60. Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλος απελευθερώνει λιγότερη από την ορμόνη που φυσιολογικά μειώνει την παραγωγή ούρων τη νύχτα, με αποτέλεσμα οι νεφροί να παράγουν περισσότερα ούρα. Παράλληλα, η κύστη χάνει μέρος της ελαστικότητάς της και ερεθίζεται ευκολότερα. Όταν ξαπλώνουμε, τα υγρά που έχουν συγκεντρωθεί στα πόδια μέσα στην ημέρα περνούν ξανά στην κυκλοφορία και αποβάλλονται από τους νεφρούς. Ο ύπνος γίνεται επίσης πιο ελαφρύς, οπότε ξυπνάμε και αντιλαμβανόμαστε ευκολότερα την ανάγκη για ούρηση», εξήγησε ο δρ Justin Houman, MD, FACS, ουρολόγος με ειδίκευση στην υγεία των ανδρών.

Πότε η συχνότερη ούρηση κρύβει κάτι περισσότερο από την ηλικία

Όπως εξήγησαν οι δύο ουρολόγοι, η ανάγκη να πηγαίνετε συχνότερα στην τουαλέτα τη νύχτα δεν είναι ασυνήθιστη όσο μεγαλώνετε. Ωστόσο, δεν οφείλεται πάντα στην ηλικία.

Στους άνδρες, η συχνότερη ούρηση μπορεί να είναι ένδειξη διογκωμένου προστάτη. «Καθώς ο προστάτης μεγαλώνει με την ηλικία, πιέζει την ουρήθρα και δεν αφήνει την κύστη να αδειάσει πλήρως. Έτσι, η κύστη γεμίζει ξανά πιο γρήγορα. Παράλληλα, το μυϊκό της τοίχωμα γίνεται πιο παχύ και η κύστη υπερδραστήρια, επειδή χρειάζεται να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να αποβάλει τα ούρα», εξήγησε ο δρ Houman. Οι άνδρες μπορεί επίσης να παρατηρήσουν ότι η ροή των ούρων είναι αδύναμη, ότι δυσκολεύονται να ξεκινήσουν την ούρηση ή ότι αισθάνονται πως η κύστη τους δεν έχει αδειάσει εντελώς.

Και οι δύο γιατροί επισήμαναν ότι ο διαβήτης, ο οποίος αφορά το 33% των ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω, μπορεί επίσης να προκαλέσει συχνότερη ούρηση. Όπως εξήγησε ο δρ Dagrosa, όταν το σάκχαρο στο αίμα είναι αυξημένο, αυξάνεται και η ποσότητα σακχάρου στα ούρα. Αυτό μπορεί να ερεθίσει την κύστη και να σας κάνει να χρειάζεστε συχνότερα την τουαλέτα, ακόμη και τη νύχτα.

Επιπλέον, ο διαβήτης μπορεί να αυξήσει την παραγωγή ούρων. Η απώλεια υγρών προκαλεί δίψα, με αποτέλεσμα να πίνετε περισσότερο και να ουρείτε συχνότερα. «Σε πιο προχωρημένα στάδια, ο διαβήτης μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβες στα νεύρα, μεταξύ αυτών και στα νεύρα της ουροδόχου κύστης, επιδεινώνοντας το πρόβλημα», πρόσθεσε ο δρ Dagrosa.

Σύμφωνα με τους δύο γιατρούς, η υπνική άπνοια, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι παθήσεις των νεφρών, η υπερδραστήρια κύστη, οι ουρολοιμώξεις, νευρολογικές παθήσεις όπως η νόσος του Πάρκινσον ή το εγκεφαλικό επεισόδιο, οι αλλαγές που προκαλεί η εμμηνόπαυση στις γυναίκες και ορισμένα φάρμακα μπορούν επίσης να αυξήσουν την ανάγκη για ούρηση τη νύχτα.

Πώς να περιορίσετε τις νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα και πότε να δείτε γιατρό

Αρκετές παθήσεις μπορούν να σας κάνουν να ξυπνάτε τη νύχτα για να ουρήσετε, επομένως δεν πρέπει να αποδίδετε αυτόματα το πρόβλημα στην ηλικία. Σύμφωνα με τον δρ Houman, χρειάζεται να επισκεφθείτε γιατρό αν σηκώνεστε συστηματικά περισσότερες από δύο φορές κάθε βράδυ, αν αυτό άρχισε να συμβαίνει ξαφνικά ή αν οι διακοπές του ύπνου δεν σας επιτρέπουν να ξεκουραστείτε αρκετά.

«Απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό αν έχετε αίμα στα ούρα, πόνο ή κάψιμο κατά την ούρηση, αδύναμη ροή ούρων, υπερβολική δίψα ή ανεξήγητη απώλεια βάρους, πρήξιμο στα πόδια, δύσπνοια ή δυνατό ροχαλητό που συνοδεύεται από κόπωση την ημέρα. Αν δεν μπορείτε καθόλου να ουρήσετε, πρόκειται για επείγον περιστατικό», τόνισε ο δρ Houman.

Αν η νυχτερινή ούρηση σχετίζεται με την ηλικία και δεν οφείλεται σε κάποια πάθηση, υπάρχουν τρόποι να περιορίσετε τις επισκέψεις στην τουαλέτα. Όπως τόνισε ο δρ Dagrosa, ένα μέτρο που μπορεί να βοηθήσει είναι να πίνετε λιγότερα υγρά μετά τις 6 το απόγευμα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, όσο μεγαλώνουμε, η κύστη μπορεί να γίνεται πιο ευαίσθητη στα πικάντικα και στα όξινα τρόφιμα και ποτά, επομένως μπορείτε να δοκιμάσετε να μειώσετε την κατανάλωσή τους. «Η καφεΐνη και το αλκοόλ επιβαρύνουν ιδιαίτερα την κατάσταση, επειδή ερεθίζουν άμεσα την κύστη και επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου. Καθώς μεγαλώνουμε, οι επιδράσεις αυτές συνδυάζονται και γίνονται πιο έντονες», είπε.

Παρότι είναι συχνότερο να ξυπνάτε για να πάτε στην τουαλέτα όσο μεγαλώνετε, ο δρ Houman τόνισε ότι δεν χρειάζεται να μάθετε να ζείτε με το πρόβλημα. «Μόλις βρούμε την αιτία, συνήθως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά», κατέληξε. Αν επηρεάζει την καθημερινότητά σας ή σας στερεί τον ύπνο, μιλήστε με τον γιατρό σας, ώστε να βρείτε μαζί μια λύση που σας βοηθά.