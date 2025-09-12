ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Ευ Ζην
Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο
Vladislav Muslakov / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 12/09/2025 - 06:30

Τα συμπτώματα του καρκίνου που εμφανίζονται συχνά το πρωί.

Τα συμπτώματα του καρκίνου μπορεί να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα, όμως σύμφωνα με ειδικούς υπάρχουν ορισμένα που τείνουν να εκδηλώνονται πιο συχνά το πρωί, αμέσως μετά το ξύπνημα.

Η έγκαιρη αναγνώριση τέτοιων σημάτων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να επισκεφθείτε γρήγορα τον γιατρό σας, να υποβληθείτε στους απαραίτητους ελέγχους και, εφόσον διαγνωστεί κάτι σοβαρό, να ξεκινήσετε θεραπεία που μπορεί να σώσει τη ζωή σας.

Τα 3 συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Ο Βρετανός φαρμακοποιός Άμπας Κανάνι από το Chemist Click εξηγεί ότι ένας επίμονος βήχας, η έντονη κόπωση και η νυχτερινή εφίδρωση αποτελούν πιθανά προειδοποιητικά σημάδια καρκίνου.

Όπως διευκρινίζει στην εφημερίδα Express, οι καπνιστές συχνά ξυπνούν με βήχα, ωστόσο αν αυτό το σύμπτωμα συνεχίζεται για περισσότερο από δύο εβδομάδες, τότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή ανεξάρτητα από το αν καπνίζετε ή όχι.

Ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι που μπορεί να γίνει αντιληπτό το πρωί είναι η έντονη αίσθηση εξάντλησης. Είναι φυσιολογικό να νιώθετε λίγη κούραση όταν ξυπνάτε, αλλά εάν αυτό δεν αποτελεί κάτι σύνηθες για εσάς ή εάν η κόπωση δεν υποχωρεί και σας ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, τότε είναι ένδειξη ότι πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική εκτίμηση, ιδίως αν συνδυάζεται με άλλα συμπτώματα.

Το τρίτο σημάδι που πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις είναι η νυχτερινή εφίδρωση. Αν ξυπνάτε και τα σεντόνια σας είναι βρεγμένα ή υγρά από τον ιδρώτα, τότε πιθανόν να αντιμετωπίζετε αυτό το σύμπτωμα, το οποίο σύμφωνα με τον κ. Κανάνι δεν πρέπει να αγνοήσετε. Εκείνος τονίζει ότι είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε στον γιατρό σας για έλεγχο, ειδικά όταν η εφίδρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας συνοδεύεται από κόπωση, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή μώλωπες που εμφανίζονται χωρίς προφανή λόγο.

Άλλα συμπτώματα του καρκίνου

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS), ενδείξεις καρκίνου που μπορεί να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα περιλαμβάνουν:

  • πόνο στο στήθος και δύσπνοια
  • αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου
  • ασυνήθιστη αιμορραγία
  • εξογκώματα
  • αλλαγές σε σπίλους
  • ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • πόνο στην κοιλιά ή στην πλάτη
  • δυσπεψία και καούρα
  • φαγούρα ή κιτρινωπή όψη στο δέρμα

Τρόπος ζωής και κίνδυνος καρκίνου

Ο οργανισμός Cancer Research UK υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, με τη διακοπή του καπνίσματος και τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ να θεωρούνται δύο από τις σημαντικότερες.

Όπως τονίζεται, το κάπνισμα παραμένει παγκοσμίως η νούμερο 1 αιτία καρκίνου που μπορεί να προληφθεί, καθώς ευθύνεται για τουλάχιστον 15 διαφορετικούς τύπους, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του πνεύμονα και του εντέρου.

Η οργάνωση διευκρινίζει επίσης ότι δεν υπάρχει «ασφαλές» επίπεδο καπνίσματος και ότι ακόμα και η περιστασιακή χρήση αυξάνει τον κίνδυνο. Αντίστοιχα, η μείωση του αλκοόλ αποτελεί έναν ακόμη τρόπο να προστατευθείτε, αφού σύμφωνα με τα δεδομένα το αλκοόλ ευθύνεται για επτά τύπους καρκίνου, μεταξύ των οποίων του μαστού, του στόματος και του εντέρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 03:36

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό 12 Σεπτεμβρίου 2025
Πώς η τεχνολογία επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη σας 12 Σεπτεμβρίου 2025
Πώς η τεχνολογία επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βιταμίνη D: Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σας αν λαμβάνετε υπερβολικές ποσότητες

Βιταμίνη D: Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σας αν λαμβάνετε υπερβολικές ποσότητες

Ευ Ζην
Η διατροφή που συνδέεται με καλύτερη επιβίωση στους ασθενείς με καρκίνο

Η διατροφή που συνδέεται με καλύτερη επιβίωση στους ασθενείς με καρκίνο

Μελέτες
Χριστούγεννα αγάπης: ΘΕΟΝΗ και Σάκης Ρουβάς στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ»

Χριστούγεννα αγάπης: ΘΕΟΝΗ και Σάκης Ρουβάς στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ»

Επιχειρείν
Γρίπη Κ: Τα 3 συμπτώματα που συχνά περνούν απαρατήρητα

Γρίπη Κ: Τα 3 συμπτώματα που συχνά περνούν απαρατήρητα

Επικαιρότητα
Ένας ιός της παιδικής ηλικίας μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη καρκίνου της ουροδόχου κύστης

Ένας ιός της παιδικής ηλικίας μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη καρκίνου της ουροδόχου κύστης

Μελέτες
Ξεχάστε τον καφέ: Αυτό είναι το ρόφημα που πίνουν οι γαστρεντερολόγοι το πρωί

Ξεχάστε τον καφέ: Αυτό είναι το ρόφημα που πίνουν οι γαστρεντερολόγοι το πρωί

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Μαϊμού» κούκλες Labubu: Τι κινδύνους κρύβουν για την υγεία
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 14:36
Τελικά μπορείτε να φάτε μπανάνες αν έχετε διαβήτη;
Ευ Ζην
18/12/2025 - 14:21
Χριστούγεννα: Τι να προσέξετε αν ταξιδέψετε για να μην κολλήσετε γρίπη Κ
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 13:19
Ανακαλούνται επικίνδυνοι ηλιόσποροι και αποξηραμένα σύκα – Κίνδυνος για καρκίνο
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 13:10
Το υγιεινό σνακ που μειώνει τις λιγούρες για γλυκά, σύμφωνα με νέα μελέτη
Μελέτες
18/12/2025 - 12:43
Η άσκηση ως «ασπίδα» του εγκεφάλου
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 12:32
Το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 12:02
Αυτά τα δύο γαλακτοκομικά προϊόντα μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι να προσέξετε
Μελέτες
18/12/2025 - 11:23
Επιδημία γρίπης «σαρώνει» τη Γαλλία – Μεγάλη ανησυχία για τον αριθμό κρουσμάτων
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 10:46
Τι προκαλεί το ζεστό μπάνιο στο δέρμα;
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 10:23
Πόσο αποτελεσματική είναι η άσκηση 12-3-30; Τι αναφέρουν ειδικοί
Ευ Ζην
18/12/2025 - 09:30
Γιατί οι «κακοί» άνθρωποι φαίνεται να πηγαίνουν πάντα μπροστά;
Ευ Ζην
18/12/2025 - 08:20
Ισχύει ότι τα τακούνια αλλοιώνουν το σχήμα των ποδιών σας;
Ευ Ζην
18/12/2025 - 06:33
Καρκίνος παχέος εντέρου: Οι 3 λόγοι που αυξάνονται τα περιστατικά στους νέους
Μελέτες
18/12/2025 - 06:20
Συγχωνεύσεις τμημάτων και απλήρωτες εφημερίες στο ΕΣΥ
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 06:11
«Κόκκινο νήμα»: Μόσιαλος, Δραγασάκης και Ξανθός για την Υγεία σε συνθήκες χρεοκοπίας
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 06:00
Τα μεγάλα οφέλη και ο κίνδυνος της φέτας
Ευ Ζην
17/12/2025 - 21:13
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να κάνετε σεξ
Ευ Ζην
17/12/2025 - 19:52
Βιταμίνη D: Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σας αν λαμβάνετε υπερβολικές ποσότητες
Ευ Ζην
17/12/2025 - 18:31
Η διατροφή που συνδέεται με καλύτερη επιβίωση στους ασθενείς με καρκίνο
Μελέτες
17/12/2025 - 17:37
Δωρεά του Σωματείου Νεφροπαθών Κυκλάδων στο Νοσοκομείο Σύρου
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 17:35
Χριστούγεννα αγάπης: ΘΕΟΝΗ και Σάκης Ρουβάς στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ»
Επιχειρείν
17/12/2025 - 17:05
Γρίπη Κ: «Καμπανάκι» ΠΟΥ για την ραγδαία εξάπλωση στην Ευρώπη
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 16:50
Ενδοκρινολόγος: «Η νούμερο 1 τροφή που πρέπει να βάλετε στη διατροφή σας αν είστε άνω των 50»
Ευ Ζην
17/12/2025 - 16:30
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 3χρονο αγοράκι
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 16:03
Το AQUA Carpatica υποστήριξε το 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφολόγων
Επιχειρείν
17/12/2025 - 15:38
Γρίπη Κ: Τα 3 συμπτώματα που συχνά περνούν απαρατήρητα
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 15:25
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αιμοστατικό φάρμακο – Οδηγίες προς τους γιατρούς
Φάρμακο
17/12/2025 - 15:13
Χριστούγεννα: Πόσα κιλά είναι πιθανό να πάρει κάποιος τις γιορτές
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 14:51
4 λόγοι που λαχταράτε ένα γλυκό πρωινό
Ευ Ζην
17/12/2025 - 14:26

ΔΗΜΟΦΙΛΗ