Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Τα συμπτώματα του καρκίνου μπορεί να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα, όμως σύμφωνα με ειδικούς υπάρχουν ορισμένα που τείνουν να εκδηλώνονται πιο συχνά το πρωί, αμέσως μετά το ξύπνημα.

Η έγκαιρη αναγνώριση τέτοιων σημάτων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να επισκεφθείτε γρήγορα τον γιατρό σας, να υποβληθείτε στους απαραίτητους ελέγχους και, εφόσον διαγνωστεί κάτι σοβαρό, να ξεκινήσετε θεραπεία που μπορεί να σώσει τη ζωή σας.

Τα 3 συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Ο Βρετανός φαρμακοποιός Άμπας Κανάνι από το Chemist Click εξηγεί ότι ένας επίμονος βήχας, η έντονη κόπωση και η νυχτερινή εφίδρωση αποτελούν πιθανά προειδοποιητικά σημάδια καρκίνου.

Όπως διευκρινίζει στην εφημερίδα Express, οι καπνιστές συχνά ξυπνούν με βήχα, ωστόσο αν αυτό το σύμπτωμα συνεχίζεται για περισσότερο από δύο εβδομάδες, τότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή ανεξάρτητα από το αν καπνίζετε ή όχι.

Ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι που μπορεί να γίνει αντιληπτό το πρωί είναι η έντονη αίσθηση εξάντλησης. Είναι φυσιολογικό να νιώθετε λίγη κούραση όταν ξυπνάτε, αλλά εάν αυτό δεν αποτελεί κάτι σύνηθες για εσάς ή εάν η κόπωση δεν υποχωρεί και σας ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, τότε είναι ένδειξη ότι πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική εκτίμηση, ιδίως αν συνδυάζεται με άλλα συμπτώματα.

Το τρίτο σημάδι που πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις είναι η νυχτερινή εφίδρωση. Αν ξυπνάτε και τα σεντόνια σας είναι βρεγμένα ή υγρά από τον ιδρώτα, τότε πιθανόν να αντιμετωπίζετε αυτό το σύμπτωμα, το οποίο σύμφωνα με τον κ. Κανάνι δεν πρέπει να αγνοήσετε. Εκείνος τονίζει ότι είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε στον γιατρό σας για έλεγχο, ειδικά όταν η εφίδρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας συνοδεύεται από κόπωση, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή μώλωπες που εμφανίζονται χωρίς προφανή λόγο.

Άλλα συμπτώματα του καρκίνου

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS), ενδείξεις καρκίνου που μπορεί να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα περιλαμβάνουν:

πόνο στο στήθος και δύσπνοια

αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου

ασυνήθιστη αιμορραγία

εξογκώματα

αλλαγές σε σπίλους

ανεξήγητη απώλεια βάρους

πόνο στην κοιλιά ή στην πλάτη

δυσπεψία και καούρα

φαγούρα ή κιτρινωπή όψη στο δέρμα

Τρόπος ζωής και κίνδυνος καρκίνου

Ο οργανισμός Cancer Research UK υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, με τη διακοπή του καπνίσματος και τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ να θεωρούνται δύο από τις σημαντικότερες.

Όπως τονίζεται, το κάπνισμα παραμένει παγκοσμίως η νούμερο 1 αιτία καρκίνου που μπορεί να προληφθεί, καθώς ευθύνεται για τουλάχιστον 15 διαφορετικούς τύπους, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του πνεύμονα και του εντέρου.

Η οργάνωση διευκρινίζει επίσης ότι δεν υπάρχει «ασφαλές» επίπεδο καπνίσματος και ότι ακόμα και η περιστασιακή χρήση αυξάνει τον κίνδυνο. Αντίστοιχα, η μείωση του αλκοόλ αποτελεί έναν ακόμη τρόπο να προστατευθείτε, αφού σύμφωνα με τα δεδομένα το αλκοόλ ευθύνεται για επτά τύπους καρκίνου, μεταξύ των οποίων του μαστού, του στόματος και του εντέρου.