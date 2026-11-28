Η επιλογή των τροφίμων παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του διαβήτη. Οι πληροφορίες στη συσκευασία μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε καλύτερες επιλογές, αρκεί να γνωρίζετε πού να εστιάσετε. Δεν χρειάζεται να εξετάζετε κάθε αριθμό της ετικέτας. Σύμφωνα με τους διαιτολόγους, αξίζει να ξεκινάτε από τέσσερα βασικά στοιχεία: την ποσότητα ανά μερίδα, τους υδατάνθρακες, τις φυτικές ίνες και τα πρόσθετα σάκχαρα.

Βέβαια, η ετικέτα δεν λέει όλη την ιστορία. Όπως επισήμανε στο Eating Well η διαιτολόγος και ειδικός στην εκπαίδευση για τον διαβήτη Whitney Stuart, ακόμη κι αν ένα τρόφιμο φαίνεται ιδανικό με βάση τα συστατικά και τη διατροφική του αξία, σημασία έχουν επίσης η ποσότητα που τρώτε, η ώρα του γεύματος και τα τρόφιμα με τα οποία το συνδυάζετε. Δείτε τι συστήνουν οι ειδικοί να προσέχετε και ποιες ακόμη συνήθειες μπορούν να σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε το σάκχαρό σας.

1. Ποσότητα ανά μερίδα

Πριν κοιτάξετε τους υδατάνθρακες ή τα σάκχαρα, ελέγξτε σε πόση ποσότητα τροφίμου αντιστοιχούν οι τιμές της ετικέτας. Αν δίνονται ανά μερίδα, αυτή η μερίδα δεν είναι απαραίτητα ίση με την ποσότητα που θα φάτε.

Όπως εξήγησε η διαιτολόγος και ειδικός στην εκπαίδευση για τον διαβήτη Vandana Sheth, η μερίδα της συσκευασίας είναι απλώς η ποσότητα που χρησιμοποιείται ως βάση για την παρουσίαση των διατροφικών στοιχείων. Αν, για παράδειγμα, οι τιμές αφορούν 50 γραμμάρια και εσείς φάτε 150 γραμμάρια, θα προσλάβετε τριπλάσιους υδατάνθρακες, σάκχαρα και όλα τα υπόλοιπα συστατικά.

Υπολογίστε, λοιπόν, πόσο τρώτε πραγματικά και προσαρμόστε ανάλογα τις τιμές. Στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διατροφικές πληροφορίες αναγράφονται ανά 100 γραμμάρια ή 100 ml και μπορεί να δίνονται επιπλέον ανά μερίδα. Για παράδειγμα, αν φάτε 150 γραμμάρια ενός προϊόντος, θα χρειαστεί να πολλαπλασιάσετε τις τιμές ανά 100 γραμμάρια επί 1,5.

2. Συνολικοί υδατάνθρακες

Μην περιορίζεστε στην ένδειξη «εκ των οποίων σάκχαρα». Σύμφωνα με τη Sheth, η συνολική ποσότητα υδατανθράκων βοηθά να καταλάβετε καλύτερα πώς μπορεί να επηρεάσει ένα τρόφιμο το σάκχαρό σας, καθώς ο οργανισμός μετατρέπει σε γλυκόζη τόσο τα σάκχαρα όσο και το άμυλο.

Ελέγχοντας τα γραμμάρια υδατανθράκων που περιέχει η ποσότητα που θα φάτε, μπορείτε να δείτε πώς ταιριάζει ένα τρόφιμο στο γεύμα ή στο σνακ σας.

Αν και δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ποσότητα υδατανθράκων που να είναι κατάλληλη για όλους όσοι έχουν διαβήτη, ως ενδεικτικό σημείο εκκίνησης σε αρκετούς ενήλικες χρησιμοποιούνται ποσότητες 150-200 περίπου γραμμαρίων υδατανθράκων ημερησίως (45–60 γρ. ανά κύριο γεύμα και 15–30 γρ. ανά σνακ, εφόσον αυτό περιλαμβάνεται στο διατροφικό τους πλάνο).

Σε κάθε περίπτωση, οι ανάγκες πρέπει να προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες, ανάλογα με από τη σωματική δραστηριότητα, τη φαρμακευτική αγωγή, τους στόχους που έχετε θέσει για το σάκχαρό σας και τη διατροφή σας συνολικά. Αν λαμβάνετε ινσουλίνη, ο σχεδιασμός πρέπει να συνδέεται και με το σχήμα της αγωγής σας. Ο γιατρός σας ή ένας διαιτολόγος μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε την ποσότητα που σας ταιριάζει.

3. Φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες είναι υδατάνθρακες που ο οργανισμός δεν πέπτει πλήρως και μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχάρου με διάφορους τρόπους.

Ορισμένες διαλυτές φυτικές ίνες σχηματίζουν στο έντερο μια ουσία που μοιάζει με γέλη. Έτσι, το στομάχι αδειάζει πιο αργά και οι υδατάνθρακες απορροφώνται σταδιακά, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η άνοδος του σακχάρου μετά το γεύμα.

Άλλες φυτικές ίνες φτάνουν άπεπτες στο παχύ έντερο, όπου διασπώνται από τα βακτήρια που ζουν εκεί. Από αυτή τη διαδικασία παράγονται ουσίες που ονομάζονται λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου. Οι ουσίες αυτές ενδέχεται να βοηθούν τον οργανισμό να χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα την ινσουλίνη και να ελέγχει καλύτερα το σάκχαρο.

Η Sheth συνέστησε να επιλέγετε τρόφιμα με τουλάχιστον 3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα και, ιδανικά, με 5 γραμμάρια ή περισσότερα. Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία συστήνει την πρόσληψη τουλάχιστον 14 γραμμαρίων φυτικών ινών για κάθε 1.000 θερμίδες που καταναλώνετε. Εάν, λοιπόν, τρώτε 2.000 θερμίδες την ημέρα, αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 28γραμμάρια φυτικών ινών.

4. Πρόσθετα σάκχαρα

Τα πρόσθετα σάκχαρα δεν βρίσκονται μόνο στα γλυκά. Μπορεί να υπάρχουν και σε καθημερινά τρόφιμα, όπως το ψωμί, τα δημητριακά πρωινού και οι σάλτσες για ζυμαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ζάχαρη, το μέλι, το σιρόπι χουρμά και η ζάχαρη καρύδας, όταν προστίθενται κατά την επεξεργασία ή την παρασκευή ενός τροφίμου. Θα τα βρείτε συνήθως κάτω από τους υδατάνθρακες, με την επισήμανση «Εκ των οποίων σάκχαρα».

Η Sheth συνέστησε να προτιμάτε προϊόντα με όσο το δυνατόν λιγότερα πρόσθετα σάκχαρα. Η ίδια ανέφερε έναν απλό κανόνα: αν μία μερίδα καλύπτει έως το 5% της ημερήσιας τιμής αναφοράς για τα πρόσθετα σάκχαρα, η περιεκτικότητα θεωρείται χαμηλή. Αν καλύπτει το 20% ή περισσότερο, θεωρείται υψηλή. Συγκρίνοντας παρόμοια προϊόντα στην ίδια ποσότητα, μπορείτε να βρείτε εκείνα με τα λιγότερα πρόσθετα σάκχαρα.

Στην Ευρώπη, οι ενδείξεις «χωρίς ζάχαρη» και «μηδενική ζάχαρη» σημαίνουν ότι το προϊόν περιέχει λιγότερα από έως 0,5 γραμμάρια σακχάρων ανά 100 γραμμάρια ή 100 ml. Ένα τέτοιο προϊόν μπορεί, παρ’ όλα αυτά, να περιέχει αρκετούς υδατάνθρακες από άμυλο ή επεξεργασμένο αλεύρι. Μπορεί επίσης να περιέχει πολυόλες, γνωστές και ως σακχαροαλκοόλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως γλυκαντικές ουσίες. Η επίδρασή τους στο σάκχαρο διαφέρει ανάλογα με το είδος τους.

Τι άλλο να προσέχετε στις διατροφικές επιλογές σας

Η διατροφή που βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου δεν περιορίζεται στον έλεγχο των υδατανθράκων, των φυτικών ινών και των πρόσθετων σακχάρων. Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν:

• Συνδυάστε τους υδατάνθρακες με πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη σάς βοηθά να χορταίνετε και, μαζί με τις φυτικές ίνες και τα ωφέλιμα λιπαρά, μπορεί να συμβάλει σε πιο ήπια άνοδο του σακχάρου μετά το γεύμα. Για παράδειγμα, αντί να αποφεύγετε το ψωμί, συστήνεται να επιλέγετε ψωμί ολικής άλεσης με αρκετές φυτικές ίνες και να το συνοδεύετε με αυγά ή βούτυρο ξηρών καρπών. Έτσι, συνεχίζετε να τρώτε υδατάνθρακες, φτιάχνοντας παράλληλα ένα πιο ισορροπημένο γεύμα.

• Προσέξτε τον τρόπο μαγειρέματος. Το ψήσιμο στον φούρνο ή στη σχάρα, το μαγείρεμα στον ατμό και το σοτάρισμα με έλαια πλούσια σε ακόρεστα λιπαρά σάς επιτρέπουν να ετοιμάζετε νόστιμα γεύματα χωρίς πολύ αλάτι και κορεσμένα λιπαρά. Τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά δίνουν γεύση και περιορίζουν την ανάγκη για σάλτσες ή γλάσα με ζάχαρη. Αντίθετα, το πανάρισμα και το τηγάνισμα μπορούν να προσθέσουν υδατάνθρακες και λιπαρά, μεταξύ των οποίων και κορεσμένα, επηρεάζοντας το σάκχαρο μετά το φαγητό. Επίσης, όταν μαγειρεύετε αμυλούχα τρόφιμα και στη συνέχεια τα αφήνετε να κρυώσουν, μέρος του αμύλου τους μετατρέπεται σε ανθεκτικό άμυλο. Αυτή η μορφή αμύλου πέπτεται δυσκολότερα και μπορεί να περιορίσει την άνοδο του σακχάρου μετά το γεύμα.

• Ελέγξτε το αλάτι. Ο διαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, επομένως η φροντίδα της καρδιάς είναι εξίσου σημαντική με τη ρύθμιση του σακχάρου. Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία συστήνει λιγότερα 5,75 γραμμάρια αλατιού την ημέρα, με προσαρμογή στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

• Δώστε έμφαση στη συνολική διατροφή σας. Δεν χρειάζεται να στερηθείτε τα αγαπημένα σας παραδοσιακά φαγητά για να ρυθμίσετε το σάκχαρό σας. Προσέξτε τις μερίδες, τους συνδυασμούς των τροφίμων και την ισορροπία των γευμάτων σας συνολικά.