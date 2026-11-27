Με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας στην ελληνική αγορά, ο ΕΟΦ προχωρά στην απαγόρευση εξαγωγών για 89 φάρμακα. Διευκρινίζεται από τον ΕΟΦ ότι «κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασής του απαγορεύεται η αποθεματοποίηση των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα». Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΦ, «Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την 27/11/2026 και έχει προσωρινό χαρακτήρα. Ισχύει για 3 μήνες, ήτοι έως και την 27/02/2027».

Ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι «η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Οργανισμού για έκτακτη εισαγωγή ή με απόφαση κατ' εξαίρεση κυκλοφορίας με ξενόγλωσση επισήμανση.

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη».

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β΄/29.4.13) και του άρθρου 95 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167).

Επίσης, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι «επιτηρεί την επάρκεια της αγοράς σε φάρμακα. Σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων επάρκειας, η παρούσα απόφαση υπόκειται σε ολική ή μερική άρση, τροποποίηση ή παράταση της διάρκειας ισχύος της ή αντικατάστασή της με νεότερη απόφαση».

Ο ΕΟΦ καταλήγει στην ανακοίνωσή του ότι «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θα παρακολουθεί την επάρκεια της αγοράς και θα διερευνά την περιορισμένη διαθεσιμότητα και τις διακοπές κυκλοφορίας που κοινοποιούνται από κατόχους αδείας κυκλοφορίας, ασθενείς, επαγγελματίες υγείας. Επίσης θα συνεχίσει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μην λείπουν φαρμακευτικά προϊόντα και δραστικές ουσίες από την αγορά και να μην προκαλείται θεραπευτικό κενό».

Διαβάστε αναλυτικά τη λίστα με τα 89 φάρμακα εδώ.