Την ένταξη της εξέτασης διερεύνησης γονιμότητας ΑΜΗ (Αντιμυλλέριος Ορμόνη) στον ΕΟΠΥΥ, εντός του 2027 ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε σε απάντηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ, Χρ. Μπουκώρου με θέμα «Ίδρυση Γραφείων Γονιμότητας στα δημόσια νοσοκομεία και οικονομική στήριξη των ζευγαριών για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή». Ο κ. Γεωργιάδης, που δεσμεύτηκε για την υλοποίηση εντός του 2027 των Γραφείων Γονιμότητας μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, είπε ότι πρέπει να ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ και η «κρυοσυντήρηση», που αντιμετωπίζει προβλήματα υπογονιμότητας γυναικών σε μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην ερώτησή του, ο κ. Μπουκώρος είχε αναφερθεί στο δημογραφικό πρόβλημα και την ανάγκη υιοθέτησης ουσιαστικών και στοχευμένων πολιτικών για τη στήριξη της οικογένειας. Είναι αναγκαία η πρόσβαση σε εξειδικευμένες εξετάσεις για τη διερεύνηση της γονιμότητας, όπως η εξέταση της Αντιμυλλέριου Ορμόνης (ΑΜΗ), η οποία αποτελεί σημαντικό δείκτη για την εκτίμηση της ωοθηκικής εφεδρείας και συμβάλλει στον σχεδιασμό της κατάλληλης ιατρικής αντιμετώπισης, είχε πει ο κ. Μπουκώρος προτείνοντας, παράλληλα, την ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Γονιμότητας στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, καθώς και την ανάπτυξη της κρυοσυντήρησης.

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε την απόφαση κοστολόγησης από το ΚΕΣΥ»

Απαντώντας αναλυτικά ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι έχουμε ήδη λάβει απόφαση για την αποζημίωση της ΑΜΗ από το ΕΟΠΥΥ: «Αυτή τη στιγμή, έχει σταλεί από τον ΕΟΠΥΥ ερώτημα στο ΚΕΣΥ για την κοστολόγησή της, γιατί είναι ο νόμος, που προβλέπει πρώτα αυτό. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε την απόφαση κοστολόγησης από το ΚΕΣΥ, και μόλις εκδοθεί, αυτομάτως θα μπει στις αποζημιούμενες από τον ΕΟΠΥΥ εξετάσεις». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ήταν μία δέσμευση του πρωθυπουργού και δική μου. Υλοποιείται τώρα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα έχει υλοποιηθεί. Το 2027 θα ισχύει, με στόχο να βοηθήσουμε τις νέες γυναίκες να γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι η κατάσταση της γονιμότητάς τους».

Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης για το θέμα της κρυοσυντήρησης

Για το θέμα της κρυοσυντήρησης συμφώνησε ότι «είναι πολύ μεγάλο πράγμα, παρότι είναι εξαιρετικά κοστοβόρα για τον ΕΟΠΥΥ [. . .] Αλλά και επειδή κοστίζει πολύ, πρέπει να το κάνουμε, γιατί έτσι δεν μπορούν πολλά ζευγάρια και πολλές γυναίκες να το κάνουν». Όπως είπε, λόγω αλλαγής συνθηκών, οι γυναίκες «τεκνοποιούν σε μεγαλύτερη ηλικία, από ό,τι οι γιαγιάδες μας. Όταν όμως κάποια γυναίκα φτάνει σε μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα υπογονιμότητας. Άρα η κρυοσυντήρηση μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο εργαλείο, ώστε, εφόσον το αποφασίζει να κάνει παιδιά στην πορεία της ζωής και της σταδιοδρομίας της, να έχει αυτή την ελεύθερη επιλογή. Και ναι, συμφωνώ. Και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να εντάξουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει σχετικές διαδικασίες, μέσα στον ΕΟΠΥΥ. Είναι ένα από τα στοιχήματα του 2027», είπε ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνοντας ότι «εκεί η επιβάρυνση του προϋπολογισμού είναι πολύ πιο μεγάλη. Συμφωνώ όμως και στα δύο. Το ένα (εξέταση ΑΜΗ) ξεκινάει άμεσα, το άλλο (κρυοσυντήρηση) είναι στη διαδικασία υλοποίησης».

Κέντρα Γονιμότητας

Τέλος, για τα Κέντρα Γονιμότητας «μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, είναι κάτι που δεσμεύομαι, να το εξετάσω σοβαρά, το 2027 να γίνει. Η ιδέα σας είναι καταπληκτική» είπε στον κ. Μπουκώρο.