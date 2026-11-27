Η δύσπνοια και η εύκολη κόπωση ενδέχεται να εμφανιστούν ξεχωριστά, αλλά και να συνυπάρχουν, ενώ παρατηρούνται συχνά σε όλες τις ηλικίες, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που εξετάζονται από διάφορες ειδικότητες (όπως καρδιολόγο, παθολόγο, πνευμονολόγο κα.) αναφέρουν τις ανωτέρω ενοχλήσεις. Αυτές μπορεί να εκδηλωθούν σε ήπια δραστηριότητα ή μετά από πιο έντονη άσκηση, σε περιόδους ηρεμίας ή/και άγχους, ή ακόμη και μετά από μια λοίμωξη.

«Πολλές φορές η έλλειψη άσκησης και άλλες φυσιολογικές καταστάσεις αποτελούν την αιτία. Άλλες φορές, τα συμπτώματα αυτά μπορεί να αποτελούν σημάδι προβλήματος σε ένα ή περισσότερα συστήματα (όπως η καρδιά, οι πνεύμονες κ.α.). Το «πώς το νιώθει» και το «πώς το περιγράφει» ο κάθε ασθενής καθιστά δύσκολη την ερμηνεία για τον γιατρό και πάντα αποτελεί μια πρόκληση», αναφέρει ο κ. Ευάγγελος Χρ. Στεφανίδης, Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερήχων Καρδιάς, Καρδιολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital και συνεχίζει εξηγώντας τι σημαίνουν αυτά τα συμπτώματα και πώς συνδέονται με καρδιολογικές παθήσεις.

Πότε τα συμπτώματα απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση;

Ωστόσο, όταν η δύσπνοια και η εύκολη κόπωση επιμένουν, εμφανίζονται σε όλο και μικρότερη προσπάθεια, περιορίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες ή συνοδεύονται και από άλλα συμπτώματα, τότε χρειάζεται να αναζητηθούν τα αίτια. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει όταν συνυπάρχουν:

• Πόνος ή πίεση στο στήθος

• Αίσθημα παλμών ή ταχυκαρδία

• Ζάλη ή τάση για λιποθυμία

• Πρήξιμο στους αστραγάλους ή στα πόδια

• Δύσπνοια όταν κάποιος ξαπλώνει

• Νυχτερινή δύσπνοια που τον αναγκάζει να σηκωθεί

• Αισθητή και προοδευτική μείωση της αντοχής

Η δύσπνοια με λιποθυμία ή πόνος στο στήθος κατά την προσπάθεια, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με καρδιακό φύσημα, απαιτούν άμεση καρδιολογική αξιολόγηση.

Το καρδιακό φύσημα

Η φυσιολογική ροή του αίματος μέσα στην καρδιά και τα μεγάλα αγγεία της είναι συνήθως ομαλή και δεν δημιουργεί ιδιαίτερους πρόσθετους ήχους. Όταν, όμως, η ροή γίνεται πιο «ταραχώδης», τότε μπορεί να ακουστεί ένα «φύσημα» με το στηθοσκόπιο. Κάθε ακουστός ήχος (φύσημα) δεν είναι πάντα παθολογικός. Αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους και δεν σημαίνει πάντα πως είναι αποτέλεσμα μιας μόνιμης κατάστασης. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ατόμων που εξετάζονται, κατά τη λήψη του ιστορικού τους αναφέρουν ότι έχουν κάποιο «φύσημα», χωρίς όμως να έχουν λάβει συγκεκριμένη απάντηση για την αιτία του.

Ιδιαίτερη σημασία κατά την ακρόαση έχει η θέση, τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες στις οποίες ο γιατρός θα εντοπίσει ένα καρδιακό φύσημα. Το φύσημα δεν αποτελεί από μόνο του διάγνωση. Μερικές φορές είναι εντελώς αθώο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί ένδειξη προβλήματος, συνήθως σε κάποια καρδιακή βαλβίδα. Σε παιδιά, νεαρούς ανθρώπους, εγκύους ή σε καταστάσεις όπως ο πυρετός και η αναιμία, μπορεί να υπάρχει ένα αθώο ή λειτουργικό φύσημα, χωρίς να υπάρχει κάποια πάθηση της καρδιάς. Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, το φύσημα μπορεί να προκαλείται από δυσλειτουργία σε κάποια καρδιακή βαλβίδα.

Οι βαλβίδες λειτουργούν σαν «πόρτες» που επιτρέπουν στο αίμα να περνά προς τη σωστή κατεύθυνση. Όταν μια βαλβίδα δεν «ανοίγει» καλά, μπορεί να υπάρχει κάποιου βαθμού στένωση. Όταν δεν κλείνει σωστά, μπορεί να υπάρχει κάποιου βαθμού ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα μέρος του αίματος να επιστρέφει προς τα πίσω.

Πώς συνδέονται το φύσημα, η δύσπνοια και η κόπωση;

Μια σημαντική βαλβιδοπάθεια μπορεί να επιβαρύνει σταδιακά την καρδιά. Για παράδειγμα, όταν μια βαλβίδα είναι σημαντικά στενωμένη, η καρδιά χρειάζεται να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση για να προωθήσει το αίμα. Αντίστοιχα, όταν υπάρχει σημαντική ανεπάρκεια, η καρδιά και οι πνεύμονες αναγκάζονται να διαχειριστούν μεγαλύτερο όγκο αίματος. Αρχικά, ο οργανισμός μπορεί να αντισταθμίζει αυτή την κατάσταση χωρίς εμφανή συμπτώματα, με την καρδιά όμως να αλλάζει τις διαστάσεις και την αρχιτεκτονική της. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η ένταση ενός φυσήματος θα αυξηθεί και μπορεί να εμφανιστούν δύσπνοια στην προσπάθεια, μειωμένη αντοχή και εύκολη κόπωση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι κάποιος που παλαιότερα ανέβαινε δύο ή τρεις ορόφους χωρίς πρόβλημα, ενώ πλέον χρειάζεται να σταματήσει για να πάρει ανάσα. Μπορεί επίσης να παρατηρεί ότι κουράζεται σε δραστηριότητες που μέχρι πρόσφατα έκανε εύκολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε δύσπνοια ή κόπωση, με ή χωρίς παρουσία φυσήματος, οφείλεται σε καρδιολογικό πρόβλημα. Γι' αυτό, όμως, απαιτείται μια σωστή καρδιολογική αξιολόγηση και όχι αυθαίρετα συμπεράσματα.

Πώς ελέγχεται ένα καρδιακό φύσημα και η δύσπνοια;

Το πρώτο βήμα είναι η λήψη ιστορικού και η κλινική εξέταση από τον γιατρό. Η ακρόαση μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των πνευμόνων, το σημείο όπου ακούγεται ένα καρδιακό φύσημα, τη χρονική στιγμή που εμφανίζεται στον καρδιακό κύκλο και την έντασή του.

Η εξέταση που έχει, όμως, τον καθοριστικότερο ρόλο στη διερεύνηση της δύσπνοιας και των καρδιακών φυσημάτων είναι το υπερηχογράφημα καρδιάς (Triplex καρδιάς). Πρόκειται για μια ανώδυνη και μη επεμβατική εξέταση, με την οποία καθίσταται εφικτός ο έλεγχος στις διαστάσεις της καρδιάς, στις καρδιακές βαλβίδες –ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει στένωση ή/και ανεπάρκεια σε μία ή περισσότερες από αυτές–, καθώς και η εκτίμηση της συνολικής λειτουργίας της καρδιάς και, σε κάποιο βαθμό, της λειτουργίας των πνευμόνων.

Συμπέρασμα

«Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα είναι ότι η παρουσία δύσπνοιας ή φυσήματος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά. Πολλά φυσήματα είναι αθώα και δεν χρειάζονται θεραπεία. Η σταδιακή μείωση της αντοχής συχνά αποδίδεται φυσιολογικά στην «ηλικία» ή στην «έλλειψη γυμναστικής». Αυτό, όμως, δεν είναι πάντα σωστό. Μια νέα ή προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια και κόπωση σε κάθε ηλικία μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι μιας καρδιακής ή άλλης πάθησης. Δεν αρκεί απλώς να είναι γνωστή η ύπαρξη φυσήματος και ενός αντίστοιχου ενοχλήματος. Σημασία έχει πάντα να διαπιστωθεί γιατί υπάρχουν, αν αφορούν κάποια βαλβίδα και πόσο σημαντικά είναι.

Επομένως, όταν ένας άνθρωπος, νέος ή μεγαλύτερος σε ηλικία, παρουσιάζει δύσπνοια ή ασυνήθιστη κόπωση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει και κάποιο καρδιακό φύσημα, αξίζει να γίνει ένας οργανωμένος ιατρικός έλεγχος. Ένα υπερηχογράφημα καρδιάς μπορεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, να δώσει σημαντικές απαντήσεις και να ξεκαθαρίσει εάν το φύσημα είναι αθώο ή αποτελεί ένδειξη κάποιας βαλβιδοπάθειας. Η έγκαιρη αναγνώριση μιας καρδιακής πάθησης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται άμεσα θεραπεία. Σημαίνει, κυρίως, ότι αναγνωρίζεται τι συμβαίνει και μπορεί να καθοριστεί η κατάλληλη παρακολούθηση ή θεραπεία, πριν εμφανιστούν σοβαρότερα προβλήματα», καταλήγει ο κ. Στεφανίδης.