Και τα δύο φρούτα είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, έχουν όμως ορισμένες μικρές διαφορές που αξίζει να γνωρίζετε.

Το φθινόπωρο, τα μήλα και τα αχλάδια έχουν την τιμητική τους. Μπαίνουν σε γλυκά και φαγητά, αλλά τρώγονται εύκολα και ως σνακ, στο σπίτι, στη δουλειά ή στον δρόμο. Όταν, όμως, βρίσκεστε μπροστά στον πάγκο του μανάβη, ίσως αναρωτιέστε ποιο από τα δύο φρούτα είναι καλύτερο για την υγεία σας.

Και τα δύο προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ενώσεις με ευεργετική δράση. Η διατροφική τους αξία, ωστόσο, δεν είναι ακριβώς ίδια. Διαιτολόγοι συνέκριναν τα δύο αγαπημένα φρούτα του φθινοπώρου και εξήγησαν πού διαφέρουν και τι προσφέρει το καθένα.

Πώς ωφελούν τα μήλα την υγεία σας

Ένα μέτριο μήλο με τη φλούδα του περιέχει 25 γραμμάρια υδατανθράκων, 4 γραμμάρια φυτικών ινών και 19 γραμμάρια φυσικών σακχάρων. Παρέχει επίσης βιταμίνη C, κάλιο και άλλα θρεπτικά συστατικά που έχουν θέση σε μια υγιεινή διατροφή.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των μήλων είναι οι φυτικές τους ίνες. Ανάμεσά τους βρίσκεται η πηκτίνη, η οποία βοηθά τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και επιβραδύνει τη διέλευση της τροφής από αυτό.

«Τα μήλα περιέχουν πηκτίνη, μια διαλυτή φυτική ίνα που επιβραδύνει τη μετακίνηση της τροφής από το στομάχι στο λεπτό έντερο», εξήγησε η διαιτολόγος Alexis Silver. «Έτσι, τα σάκχαρα απορροφώνται πιο αργά και μπορεί να περιοριστεί η απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα μετά το γεύμα».

Τα μήλα είναι επίσης πλούσια σε πολυφαινόλες, δηλαδή φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Σύμφωνα με έρευνες, η αντιοξειδωτική τους δράση ενδέχεται να συνδέεται με διάφορα οφέλη για την υγεία.

Πώς ωφελούν τα αχλάδια την υγεία σας

Ένα μέτριο αχλάδι περιέχει 27 γραμμάρια υδατανθράκων, 5,5 γραμμάρια φυτικών ινών και 17 γραμμάρια φυσικών σακχάρων. Προσφέρει επίσης βιταμίνη C, κάλιο και άλλες βιταμίνες και μέταλλα.

«Όπως τα μήλα, έτσι και τα αχλάδια αυξάνουν το σάκχαρο στο αίμα, επειδή περιέχουν υδατάνθρακες. Έχουν όμως και φυτικές ίνες, που επιβραδύνουν την πέψη και βοηθούν να αποφεύγονται οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου», ανέφερε η διαιτολόγος Kourtney Johnson.

Τρώγοντας ένα αχλάδι, καλύπτετε περίπου το 20% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης φυτικών ινών. Μάλιστα, περιέχει τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες φυτικές ίνες και συγκαταλέγεται στα φρούτα που προσφέρουν τις περισσότερες.

Τα αχλάδια περιέχουν επίσης πολυφαινόλες και άλλα αντιοξειδωτικά, κυρίως στη φλούδα τους. Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι κάποιες ενώσεις τους ενδέχεται να επηρεάζουν τη δράση ενζύμων που διασπούν τους υδατάνθρακες κατά την πέψη. Χρειάζεται, όμως, περαιτέρω έρευνα για να φανεί αν αυτό μεταφράζεται σε ουσιαστικά οφέλη για την υγεία όταν τρώτε ολόκληρο το φρούτο. Σε κάθε περίπτωση, μεγάλο μέρος των ευεργετικών φυτικών ενώσεων βρίσκεται στη φλούδα. Γι’ αυτό, προτιμήστε να μην τα ξεφλουδίζετε, ώστε να επωφελείστε και από την πιθανή συμβολή αυτών των ενώσεων στη ρύθμιση του σακχάρου.

Ποια είναι πιο υγιεινά, τα μήλα ή τα αχλάδια;

Αν συγκρίνετε τη συνολική διατροφική τους αξία, κανένα από τα δύο δεν υπερέχει ξεκάθαρα. Τα αχλάδια έχουν λίγο περισσότερες φυτικές ίνες, ενώ τα μήλα προσφέρουν ελαφρώς περισσότερη βιταμίνη C. Και τα δύο παρέχουν υδατάνθρακες, φυσικά σάκχαρα, βιταμίνες, μέταλλα και ευεργετικές φυτικές ενώσεις.

Αν και η περιεκτικότητά τους σε υδατάνθρακες είναι παρόμοια, τα αχλάδια έχουν περισσότερες φυτικές ίνες και ελαφρώς χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη και γλυκαιμικό φορτίο. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να επηρεάζουν λίγο λιγότερο το σάκχαρο στο αίμα. Η διαφορά, πάντως, είναι μικρή και τα δύο φρούτα μπορούν να αποτελούν μέρος μιας διατροφής με ποικιλία. «Και τα δύο είναι πολύ καλές επιλογές για τη διατροφή σας», δήλωσε η Johnson.

Βάζοντας μήλα και αχλάδια στα γεύματα και τα σνακ σας, μπορείτε να τρώτε περισσότερα φρούτα και να καλύπτετε ευκολότερα τις καθημερινές σας ανάγκες σε φυτικές ίνες. Αν τα συνδυάζετε με τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, μπορείτε επίσης να διατηρείτε πιο σταθερά τα επίπεδα του σακχάρου και την ενέργειά σας μέσα στην ημέρα. Επομένως, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να προτιμάτε το ένα από τα δύο, πέρα από το ποιο σας αρέσει περισσότερο.