Ένα μήλο την ημέρα: Τα 10 οφέλη που προσφέρει στην υγεία

Ένα μήλο δεν αρκεί από μόνο του να σας «κρατήσει μακριά από τον γιατρό».

Το μήλο αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα παγκοσμίως και, εκτός από τη γεύση και την ευκολία κατανάλωσής του, προσφέρει σημαντικά θρεπτικά συστατικά και ενώσεις που μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία σας.

«Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα» λέει η γνωστή ρήση, και παρότι δεν πρέπει να λαμβάνεται κυριολεκτικά, η επιστήμη έχει αναδείξει αρκετούς λόγους για να εντάξετε τα μήλα στη διατροφή σας.

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες για να επιλέξετε, από τα γλυκά κόκκινα μήλα, όπως τα Red Delicious, Fuji και Gala, μέχρι τα πιο όξινα πράσινα, όπως τα Granny Smith. Μπορείτε να τα απολαύσετε ολόκληρα ως σνακ ή να τα προσθέσετε σε σαλάτες, βρώμη, smoothies, πίτες, muffins και άλλες συνταγές.

Πέρα από την ευελιξία τους στην κουζίνα, τα μήλα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και πολυφαινόλες, ενώ η κατανάλωσή τους έχει συσχετιστεί με μια σειρά από οφέλη για την υγεία.

1. Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά

Τα μήλα θεωρούνται φρούτα υψηλής θρεπτικής πυκνότητας, καθώς προσφέρουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά σε σχέση με τις θερμίδες που περιέχουν.

Ένα μέτριο μήλο, βάρους περίπου 200 γραμμαρίων, αποδίδει περίπου:

104 θερμίδες

28 γραμμάρια υδατανθράκων

5 γραμμάρια φυτικών ινών

10% της ημερήσιας αξίας σε βιταμίνη C

6% της ημερήσιας αξίας σε χαλκό

5% της ημερήσιας αξίας σε κάλιο

4% της ημερήσιας αξίας σε βιταμίνη Κ

Παράλληλα, προσφέρει μικρότερες ποσότητες βιταμινών Ε, Β1 και Β6.

Τα μήλα αποτελούν επίσης σημαντική πηγή πολυφαινολών, μιας ομάδας φυτικών ενώσεων με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Πολλά από τα πιθανά οφέλη τους για την υγεία αποδίδονται σε αυτές τις ενώσεις.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα θρεπτικά συστατικά του φρούτου, προτιμήστε να καταναλώνετε το μήλο με τη φλούδα του, καθώς σε αυτήν συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος των φυτικών ινών και των πολυφαινολών.

2. Μπορούν να υποστηρίξουν την απώλεια βάρους

Τα μήλα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και φυτικές ίνες, δύο στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν το αίσθημα κορεσμού.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ολόκληρων μήλων μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε πιο χορτάτοι σε σύγκριση με την κατανάλωση αντίστοιχης ποσότητας χυμού μήλου. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι τα ολόκληρα μήλα επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου.

Παράλληλα, ορισμένες μελέτες έχουν συσχετίσει την κατανάλωση μήλων με χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), ενώ οι πολυφαινόλες τους ενδέχεται να διαθέτουν και ιδιότητες που σχετίζονται με τη ρύθμιση του σωματικού βάρους.

3. Μπορούν να συμβάλουν στην υγεία της καρδιάς

Η κατανάλωση μήλων έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και ορισμένων παραγόντων κινδύνου, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση.

Ένας πιθανός λόγος είναι η περιεκτικότητά τους σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες έχουν συνδεθεί με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία.

Τα μήλα περιέχουν επίσης πολυφαινόλες, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, υψηλότερη πρόσληψη φλαβονοειδών έχει συσχετιστεί σε μελέτες με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

4. Συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Η συστηματική κατανάλωση μήλων μπορεί να σχετίζεται με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Μια ανασκόπηση μελετών διαπίστωσε ότι η κατανάλωση μήλων και αχλαδιών συνδέθηκε με 18% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Ακόμη και μία μερίδα την εβδομάδα συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου κατά περίπου 3%.

Ένας από τους πιθανούς μηχανισμούς πίσω από αυτή τη σχέση μπορεί να είναι η κερσετίνη, μια πολυφαινόλη που περιέχεται στα μήλα και διαθέτει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

5. Μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του εντέρου

Τα μήλα περιέχουν πηκτίνη, έναν τύπο φυτικής ίνας που δρα ως πρεβιοτικό και μπορεί να υποστηρίξει το μικροβίωμα του εντέρου.

Οι φυτικές ίνες δεν διασπώνται πλήρως κατά την πέψη και η πηκτίνη φτάνει στο παχύ έντερο, όπου μπορεί να αποτελέσει τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια.

Με αυτόν τον τρόπο, η κατανάλωση μήλων ενδέχεται να συμβάλλει σε ένα πιο ισορροπημένο εντερικό μικροβίωμα. Οι αλλαγές στη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου έχουν ερευνηθεί σε σχέση με την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου 2, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλες χρόνιες παθήσεις.

6. Μπορούν να συμβάλουν στην προστασία από ορισμένους καρκίνους

Τα αντιοξειδωτικά και οι πολυφαινόλες που περιέχουν τα μήλα έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για την πιθανή προστατευτική τους δράση απέναντι σε ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως του πνεύμονα, του μαστού και του πεπτικού συστήματος. Ορισμένες εργαστηριακές μελέτες δείχνουν ότι οι πολυφαινόλες των μήλων μπορεί να επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων.

Παράλληλα, μελέτη σε γυναίκες έχει συνδέσει την υψηλότερη κατανάλωση μήλων με χαμηλότερη πιθανότητα θανάτου από καρκίνο. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα σε ανθρώπους ώστε να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ κατανάλωσης μήλων και πρόληψης του καρκίνου.

7. Μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της φλεγμονής που σχετίζεται με το άσθμα

Τα μήλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ενώσεις, ενώ η φλούδα τους περιέχει σημαντικές ποσότητες κερσετίνης.

Η κερσετίνη μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και να συμβάλλει στη ρύθμιση της φλεγμονής. Για τον λόγο αυτό, έχει μελετηθεί ως πιθανός παράγοντας που μπορεί να επηρεάζει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις που σχετίζονται με αλλεργικές παθήσεις, μεταξύ των οποίων και το άσθμα.

Ωστόσο, τα περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα προέρχονται από εργαστηριακές και ζωικές μελέτες, επομένως χρειάζονται περισσότερες έρευνες σε ανθρώπους.

8. Μπορούν να προστατεύσουν την υγεία του εγκεφάλου

Η κερσετίνη που περιέχεται στα μήλα έχει μελετηθεί για την πιθανή προστατευτική της δράση απέναντι στο οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα κύτταρα.

Μια μετα-ανάλυση 14 μελετών σε ζώα έδειξε ότι η κερσετίνη ενδέχεται να διαθέτει ιδιότητες που σχετίζονται με την προστασία από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων. Πολλές από τις υπάρχουσες έρευνες εξετάζουν μεμονωμένες ενώσεις, όπως η κερσετίνη, και όχι την κατανάλωση ολόκληρων μήλων. Επομένως, δεν είναι ακόμη δυνατό να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για την επίδραση των μήλων στην υγεία του εγκεφάλου.

9. Μπορούν να υποστηρίξουν την ψυχική υγεία

Η κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών, συμπεριλαμβανομένων των μήλων, έχει συσχετιστεί με καλύτερη ψυχική υγεία.

Σύμφωνα με συστηματική ανασκόπηση, τα οφέλη αυτά φαίνεται να είναι πιο εμφανή όταν η συνολική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών φτάνει τουλάχιστον τις πέντε μερίδες την ημέρα.

Παράλληλα, μελέτη σε εφήβους έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν λιγότερα φρούτα και λαχανικά είχαν την τάση να εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα ψυχικής ευεξίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα συγκεκριμένο φρούτο μπορεί από μόνο του να βελτιώσει την ψυχική υγεία, αλλά ενισχύει την εικόνα μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικές τροφές ως μέρος ενός συνολικά υγιεινού τρόπου ζωής.

10. Μπορούν να υποστηρίξουν την πεπτική υγεία

Οι φυτικές ίνες των μήλων μπορούν να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Ορισμένες έρευνες έχουν συνδέσει την κατανάλωση φρούτων, όπως τα μήλα, με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠΝ).

Παράλληλα, αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει τον ρόλο των μήλων στην πέψη και στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, χάρη στην περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες. Ωστόσο, η επίδραση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία του μήλου και τον τρόπο κατανάλωσής του.

Ένα τραγανό μήλο ως σνακ είναι, τελικά, ένας απλός και γευστικός τρόπος να προσθέσετε περισσότερα φρούτα στην καθημερινότητά σας.