5 φρούτα που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του εγκεφάλου

Η ενίσχυση της υγείας του εγκεφάλου όσο μεγαλώνετε μπορεί να είναι τόσο απλή όσο το να τρώτε περισσότερα φρούτα. Φυσικά, τα φρούτα από μόνα τους δεν αρκούν για να διατηρήσουν τον εγκέφαλό σας υγιή, μπορούν όμως να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής

Ορισμένα φρούτα είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην καλύτερη γνωστική λειτουργία και γι’ αυτό αποτελούν βασικό μέρος διατροφικών προτύπων που ευνοούν την υγεία του εγκεφάλου. Ακολουθούν 5 φρούτα που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της γνωστικής έκπτωσης και του κινδύνου άνοιας.

1. Μούρα

Αρκετά είδη μούρων και φρούτων του δάσους, όπως τα μύρτιλα, οι φράουλες και τα βατόμουρα, έχει φανεί ότι προστατεύουν τον εγκέφαλο από τις επιπτώσεις της γήρανσης και από νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η άνοια. Είναι πλούσια σε φυτικές ενώσεις, όπως οι ανθοκυανίνες, το καφεϊκό οξύ και η κερσετίνη, οι οποίες δρουν ως ισχυρά αντιοξειδωτικά και συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και της κυτταρικής βλάβης στον εγκέφαλο.

Αν και όλα τα μούρα έχουν οφέλη για τον εγκέφαλο, οι φράουλες και τα μύρτιλα φαίνεται να ξεχωρίζουν. Οι φράουλες περιέχουν ένα συγκεκριμένο αντιοξειδωτικό, την πελαργονιδίνη, η οποία, σύμφωνα με μελέτη του 2022, θα μπορούσε να μειώσει την ποσότητα ορισμένων πρωτεϊνών στον εγκέφαλο που συνδέονται με αλλαγές οι οποίες οδηγούν στη νόσο Αλτσχάιμερ. Τα μύρτιλα έχουν επίσης συνδεθεί άμεσα με την υγεία του εγκεφάλου. Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση σκόνης από άγρια μύρτιλα, σε ποσότητα που αντιστοιχούσε περίπου σε 1 φλιτζάνι φρέσκα μύρτιλα, βελτίωσε τη ροή του αίματος και τη γνωστική λειτουργία σε ηλικιωμένους που κατά τα άλλα ήταν υγιείς.

Παρότι οι συγγραφείς της προαναφερθείσας μελέτης ανέφεραν ότι δεν μπορούν να γνωρίζουν αν η αυξημένη ροή του αίματος ήταν αυτή που οδήγησε στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας των συμμετεχόντων, άλλες έρευνες συνδέουν σταθερά την καλή αγγειακή υγεία με καλύτερη υγεία του εγκεφάλου.

2. Εσπεριδοειδή

Πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ και μανταρίνια: όλα αυτά τα εσπεριδοειδή μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην υγεία του εγκεφάλου, κυρίως χάρη στα φλαβονοειδή, φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική και νευροπροστατευτική δράση. Ένα από αυτά τα φλαβονοειδή, η εσπερετίνη ή εσπεριδίνη, βρίσκεται κυρίως στη φλούδα, στον χυμό και στη σάρκα των εσπεριδοειδών. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εσπερετίνη μπορεί να βελτιώσει τη γνωστική λειτουργία, αυξάνοντας τα επίπεδα πρωτεϊνών στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την ανάπτυξη των νευρώνων.

Οι φυτικές ενώσεις που περιέχουν τα εσπεριδοειδή έχει επιπλέον φανεί ότι συμβάλλουν στη μάθηση και τη μνήμη, μεταξύ άλλων στη χωρική μνήμη και στη μνήμη αναγνώρισης. Με απλά λόγια, πρόκειται για λειτουργίες που σας βοηθούν, για παράδειγμα, να θυμάστε πώς θα επιστρέψετε στο σπίτι σας ή πού και πότε έχετε ξαναδεί κάτι.

3. Κόκκινα και μοβ σταφύλια

Τα σταφύλια αποτελούν υγιεινή επιλογή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, ειδικά τα κόκκινα και τα μοβ σταφύλια μπορεί να προσφέρουν επιπλέον οφέλη στον εγκέφαλο. Ανασκόπηση μελετών του 2022 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση μοβ σταφυλιών ή σταφυλιών Concord, καθώς και εκχυλισμάτων σταφυλιού, μπορεί να βελτιώσει τη γνωστική υγεία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μνήμη, τις κινητικές δεξιότητες και την εκτελεστική λειτουργία, η οποία περιλαμβάνει ικανότητες όπως ο σχεδιασμός και η επίλυση προβλημάτων.

Γιατί όμως τα σκουρόχρωμα σταφύλια και όχι τα πράσινα; Επειδή περιέχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά, και ιδιαίτερα ανθοκυανίνες, τις φυτικές ενώσεις που τους χαρίζουν το βαθύ, έντονο χρώμα τους. Οι ανθοκυανίνες είναι γνωστές για τη νευροπροστατευτική τους δράση, καθώς συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής στον εγκέφαλο, στην προστασία από το οξειδωτικό στρες και τον θάνατο των εγκεφαλικών κυττάρων, αλλά και στη μείωση του κινδύνου παθήσεων του εγκεφάλου, όπως η άνοια.

4. Ρόδια

Μιλώντας για φρούτα με βαθύ, έντονο χρώμα, αξίζει να εντάξετε και τον χυμό από τους κατακόκκινους σπόρους του ροδιού σε μια διατροφή που στοχεύει στην προστασία της γνωστικής υγείας. Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση χυμού ροδιού με καλύτερη υγεία του εγκεφάλου. Ανασκόπηση μελετών του 2023 έδειξε ότι ο χυμός ροδιού θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, μειώνοντας την ποσότητα πρωτεϊνών στον εγκέφαλο που συνδέονται συνήθως με τη νόσο. Μπορεί μάλιστα να συμβάλει στην προστασία των νευρικών κυττάρων από τον κυτταρικό θάνατο.

Η τακτική κατανάλωση χυμού ροδιού για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει επίσης συσχετιστεί με καλύτερη οπτική μνήμη και καλύτερη ικανότητα μάθησης στους ηλικιωμένους.

5. Αβοκάντο

Ναι, το αβοκάντο είναι στην πραγματικότητα φρούτο και η συχνότερη κατανάλωσή του θα μπορούσε να ωφελήσει τη γνωστική υγεία. Σε μελέτη του 2021 σε ενήλικες ηλικίας 60 ετών και άνω, όσοι κατανάλωναν τακτικά αβοκάντο, ακόμη και σε μορφή γουακαμόλε, είχαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ γνωστικής λειτουργίας από όσους δεν έτρωγαν αβοκάντο.

Τα τεστ αυτά περιλάμβαναν αξιολογήσεις άμεσης και καθυστερημένης ανάκλησης, δηλαδή μετρούσαν την ικανότητα των συμμετεχόντων να θυμούνται πληροφορίες αμέσως μετά την παρουσίασή τους, αλλά και έπειτα από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 20 με 30 λεπτά. Όσοι κατανάλωναν τακτικά αβοκάντο κατάφεραν γενικά να θυμηθούν περισσότερες λέξεις στα τεστ σε σύγκριση με όσους δεν το κατανάλωναν.

Τα οφέλη του αβοκάντο για τον εγκέφαλο αποδίδονται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και σε μια ομάδα αντιοξειδωτικών που ονομάζονται καροτενοειδή. Και τα δύο έχει φανεί ότι συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου και στη μείωση της γνωστικής έκπτωσης.

Άλλες τροφές που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του εγκεφάλου

Τα φρούτα δεν είναι οι μόνες τροφές που μπορούν να ωφελήσουν την υγεία του εγκεφάλου. Υπάρχει μάλιστα ένα ολόκληρο διατροφικό πρότυπο που βασίζεται στην κατανάλωση τροφών που θεωρούνται ωφέλιμες για τον εγκέφαλο. Πρόκειται για τη διατροφή Mediterranean DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (MIND), η οποία δίνει έμφαση στην τακτική κατανάλωση σκουρόχρωμων φυλλωδών λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης, ξηρών καρπών και σπόρων, άπαχων πηγών πρωτεΐνης, οσπρίων και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου.

Αν δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διατροφή MIND τόσο αυστηρά, μπορείτε και πάλι να ενισχύσετε τη γνωστική σας υγεία καταναλώνοντας συχνότερα τις παρακάτω τροφές: