Δαμάσκηνα: Γιατί είναι το καλύτερο φθινοπωρινό φρούτο για την υγεία της καρδιάς

Τα δαμάσκηνα περιέχουν ουσίες που μπορούν να συμβάλουν στην υγεία της καρδιάς σας, σύμφωνα με τους διαιτολόγους.

Τα δαμάσκηνα μπορεί να μην έχουν συνδεθεί τόσο πολύ με την υγεία της καρδιάς όσο άλλα φρούτα, ωστόσο είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και φυτικές ενώσεις που μπορεί να ωφελήσουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Ένα φλιτζάνι ωμά δαμάσκηνα κομμένα σε φέτες περιέχει περίπου:

76 θερμίδες

2 γρ. φυτικών ινών

259 mg καλίου

Τα δαμάσκηνα περιέχουν επίσης βιταμίνη C και πολυφαινόλες, φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ο συνδυασμός αυτών των θρεπτικών συστατικών και ενώσεων μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερίνης και αρτηριακής πίεσης, αλλά και στην καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της LDL χοληστερίνης

Ένας από τους τομείς της έρευνας για τα δαμάσκηνα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά τη χοληστερίνη και ειδικότερα την LDL, τη λεγόμενη «κακή» χοληστερίνη. Τα υψηλά επίπεδα LDL μπορεί να οδηγήσουν σε συσσώρευση πλάκας στο εσωτερικό των αρτηριών, αυξάνοντας με την πάροδο του χρόνου τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Οι φυτικές ίνες που περιέχουν τα δαμάσκηνα βοηθούν να δεσμευτεί η ανεπιθύμητη και επιβλαβής χοληστερίνη, συμβάλλοντας στη μείωση των επιπέδων της και στην υγεία της καρδιάς», εξήγησε στο VeryWellHealth η Theresa DeLorenzo, καθηγήτρια επιστήμης της διατροφής στο Russell Sage College.

Τα δαμάσκηνα περιέχουν τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες φυτικές ίνες, όμως οι διαλυτές φυτικές ίνες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για τη χοληστερίνη. Μπορούν να περιορίσουν την ποσότητα χοληστερίνης που απορροφά ο οργανισμός και να βοηθήσουν στην απομάκρυνση, μέσω των κοπράνων, των χολικών οξέων που περιέχουν χοληστερίνη. Παράλληλα, όταν τα βακτήρια του εντέρου διασπούν τις φυτικές ίνες, παράγουν ενώσεις που μπορεί να βοηθούν το συκώτι να ρυθμίζει τα επίπεδα της χοληστερίνης.

Ανασκόπηση του 2024 έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν προϊόντα από δαμάσκηνα είχαν χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερίνης σε σχέση με όσους δεν κατανάλωναν. Η επίδραση ήταν πιο έντονη στην περίπτωση των αποξηραμένων δαμάσκηνων. Εντούτοις, οι ερευνητές επισήμαναν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν περιορισμένα και ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες υψηλής ποιότητας για να γίνει σαφέστερο πώς ακριβώς επηρεάζουν τα δαμάσκηνα τη χοληστερίνη.

Μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση υγιούς αρτηριακής πίεσης

Τα δαμάσκηνα περιέχουν επίσης κάλιο, έναν ηλεκτρολύτη που παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ένα φλιτζάνι δαμάσκηνα κομμένα σε φέτες παρέχει περίπου 259 mg καλίου.

Σύμφωνα με τη DeLorenzo, το κάλιο βοηθά τον οργανισμό να αποβάλλει περισσότερο νάτριο μέσω των ούρων, γεγονός που μπορεί να μειώσει την πίεση που ασκείται στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων.

Βέβαια, τα δαμάσκηνα από μόνα τους δεν μπορούν να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες σας σε κάλιο. Μπορείτε όμως να τα συνδυάσετε με άλλες τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως τα φασόλια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, οι πατάτες, οι μπανάνες και το γιαούρτι.

Μπορεί να προστατεύσουν τα αιμοφόρα αγγεία σας

Οι έντονες κόκκινες, μπλε και μοβ αποχρώσεις ορισμένων ποικιλιών δαμάσκηνων δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης. Οφείλονται εν μέρει στις ανθοκυανίνες, έναν τύπο πολυφαινολών με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

«Οι μπλε και μοβ τροφές, όπως τα δαμάσκηνα, περιέχουν ανθοκυανίνες, αντιοξειδωτικές ενώσεις που προστατεύουν τα αιμοφόρα αγγεία από την οξειδωτική βλάβη και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας», ανέφερε η DeLorenzo.

Τα δαμάσκηνα περιέχουν και άλλες πολυφαινόλες, μεταξύ των οποίων τα χλωρογενικά οξέα.

«Η έρευνα για τις πολυφαινόλες έχει δείξει ότι αυτές οι ενώσεις έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορεί να βοηθούν στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων από το οξειδωτικό στρες, αλλά και στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ενδοθηλίου, επηρεάζοντας το μονοξείδιο του αζώτου, ένα μόριο που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώνουν και να διατηρείται η φυσιολογική ροή του αίματος», τόνισε η Carlyne Remedios, διαιτολόγος.

Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες έχουν εξετάσει τις ανθοκυανίνες και άλλες πολυφαινόλες μέσα από την κατανάλωση διαφορετικών τροφών και όχι ειδικά των δαμάσκηνων. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί σε ποιον βαθμό η κατανάλωση δαμάσκηνων από μόνη της μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς.