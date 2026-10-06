ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δαμάσκηνα: Γιατί είναι το καλύτερο φθινοπωρινό φρούτο για την υγεία της καρδιάς

Ευ Ζην
Δαμάσκηνα: Γιατί είναι το καλύτερο φθινοπωρινό φρούτο για την υγεία της καρδιάς
Joanna Derks / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 06/10/2026 - 09:34
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Τα δαμάσκηνα περιέχουν ουσίες που μπορούν να συμβάλουν στην υγεία της καρδιάς σας, σύμφωνα με τους διαιτολόγους.

Τα δαμάσκηνα μπορεί να μην έχουν συνδεθεί τόσο πολύ με την υγεία της καρδιάς όσο άλλα φρούτα, ωστόσο είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και φυτικές ενώσεις που μπορεί να ωφελήσουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Ένα φλιτζάνι ωμά δαμάσκηνα κομμένα σε φέτες περιέχει περίπου:

  • 76 θερμίδες
  • 2 γρ. φυτικών ινών
  • 259 mg καλίου

Τα δαμάσκηνα περιέχουν επίσης βιταμίνη C και πολυφαινόλες, φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ο συνδυασμός αυτών των θρεπτικών συστατικών και ενώσεων μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερίνης και αρτηριακής πίεσης, αλλά και στην καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της LDL χοληστερίνης

Ένας από τους τομείς της έρευνας για τα δαμάσκηνα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά τη χοληστερίνη και ειδικότερα την LDL, τη λεγόμενη «κακή» χοληστερίνη. Τα υψηλά επίπεδα LDL μπορεί να οδηγήσουν σε συσσώρευση πλάκας στο εσωτερικό των αρτηριών, αυξάνοντας με την πάροδο του χρόνου τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Οι φυτικές ίνες που περιέχουν τα δαμάσκηνα βοηθούν να δεσμευτεί η ανεπιθύμητη και επιβλαβής χοληστερίνη, συμβάλλοντας στη μείωση των επιπέδων της και στην υγεία της καρδιάς», εξήγησε στο VeryWellHealth η Theresa DeLorenzo, καθηγήτρια επιστήμης της διατροφής στο Russell Sage College.

Τα δαμάσκηνα περιέχουν τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες φυτικές ίνες, όμως οι διαλυτές φυτικές ίνες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για τη χοληστερίνη. Μπορούν να περιορίσουν την ποσότητα χοληστερίνης που απορροφά ο οργανισμός και να βοηθήσουν στην απομάκρυνση, μέσω των κοπράνων, των χολικών οξέων που περιέχουν χοληστερίνη. Παράλληλα, όταν τα βακτήρια του εντέρου διασπούν τις φυτικές ίνες, παράγουν ενώσεις που μπορεί να βοηθούν το συκώτι να ρυθμίζει τα επίπεδα της χοληστερίνης.

Ανασκόπηση του 2024 έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν προϊόντα από δαμάσκηνα είχαν χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερίνης σε σχέση με όσους δεν κατανάλωναν. Η επίδραση ήταν πιο έντονη στην περίπτωση των αποξηραμένων δαμάσκηνων. Εντούτοις, οι ερευνητές επισήμαναν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν περιορισμένα και ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες υψηλής ποιότητας για να γίνει σαφέστερο πώς ακριβώς επηρεάζουν τα δαμάσκηνα τη χοληστερίνη.

Μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση υγιούς αρτηριακής πίεσης

Τα δαμάσκηνα περιέχουν επίσης κάλιο, έναν ηλεκτρολύτη που παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ένα φλιτζάνι δαμάσκηνα κομμένα σε φέτες παρέχει περίπου 259 mg καλίου.

Σύμφωνα με τη DeLorenzo, το κάλιο βοηθά τον οργανισμό να αποβάλλει περισσότερο νάτριο μέσω των ούρων, γεγονός που μπορεί να μειώσει την πίεση που ασκείται στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων.

Βέβαια, τα δαμάσκηνα από μόνα τους δεν μπορούν να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες σας σε κάλιο. Μπορείτε όμως να τα συνδυάσετε με άλλες τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως τα φασόλια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, οι πατάτες, οι μπανάνες και το γιαούρτι.

Μπορεί να προστατεύσουν τα αιμοφόρα αγγεία σας

Οι έντονες κόκκινες, μπλε και μοβ αποχρώσεις ορισμένων ποικιλιών δαμάσκηνων δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης. Οφείλονται εν μέρει στις ανθοκυανίνες, έναν τύπο πολυφαινολών με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

«Οι μπλε και μοβ τροφές, όπως τα δαμάσκηνα, περιέχουν ανθοκυανίνες, αντιοξειδωτικές ενώσεις που προστατεύουν τα αιμοφόρα αγγεία από την οξειδωτική βλάβη και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας», ανέφερε η DeLorenzo.

Τα δαμάσκηνα περιέχουν και άλλες πολυφαινόλες, μεταξύ των οποίων τα χλωρογενικά οξέα.

«Η έρευνα για τις πολυφαινόλες έχει δείξει ότι αυτές οι ενώσεις έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορεί να βοηθούν στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων από το οξειδωτικό στρες, αλλά και στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ενδοθηλίου, επηρεάζοντας το μονοξείδιο του αζώτου, ένα μόριο που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώνουν και να διατηρείται η φυσιολογική ροή του αίματος», τόνισε η Carlyne Remedios, διαιτολόγος.

Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες έχουν εξετάσει τις ανθοκυανίνες και άλλες πολυφαινόλες μέσα από την κατανάλωση διαφορετικών τροφών και όχι ειδικά των δαμάσκηνων. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί σε ποιον βαθμό η κατανάλωση δαμάσκηνων από μόνη της μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 03:01
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η καλύτερη ώρα για να φάτε μεσημεριανό αν έχετε διαβήτη, σύμφωνα με ειδικούς
Η καλύτερη ώρα για να φάτε μεσημεριανό αν έχετε διαβήτη, σύμφωνα με ειδικούς 05 Οκτωβρίου 2026
Γιουβαρλάκια σούπα αυγολέμονο στη χύτρα - Κλασική συνταγή της γιαγιάς 06 Οκτωβρίου 2026
Γιουβαρλάκια σούπα αυγολέμονο στη χύτρα - Κλασική συνταγή της γιαγιάς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο σώμα και τη διάθεσή σας αν τρώτε κάθε μέρα καρύδια

Νέα μελέτη αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο σώμα και τη διάθεσή σας αν τρώτε κάθε μέρα καρύδια

Μελέτες
Μήλα: 5 χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες πιθανότατα δεν γνωρίζετε

Μήλα: 5 χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες πιθανότατα δεν γνωρίζετε

Ευ Ζην
Καρδιαγγειακές παθήσεις στην Ελλάδα: «Ξέρω», αλλά τι «κάνω»;

Καρδιαγγειακές παθήσεις στην Ελλάδα: «Ξέρω», αλλά τι «κάνω»;

Μελέτες
Ένα μικροσκοπικό φρούτο μείωσε τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε νέα μελέτη

Ένα μικροσκοπικό φρούτο μείωσε τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε νέα μελέτη

Μελέτες
Μπορώ να τρώω αβοκάντο κάθε μέρα;

Μπορώ να τρώω αβοκάντο κάθε μέρα;

Ευ Ζην
Κρυολόγημα και γρίπη: Τα φρούτα και τα λαχανικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Κρυολόγημα και γρίπη: Τα φρούτα και τα λαχανικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το χωριό στη Σαρδηνία με τις μακροβιότερες γυναίκες - Οι 3 «κανόνες» που ακολουθούν
Μελέτες
06/10/2026 - 14:18
Πανώλη: Ειδικοί εξηγούν πόσο επικίνδυνη είναι και αν θα πρέπει να ανησυχούμε
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 14:01
Νέα μελέτη αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο σώμα και τη διάθεσή σας αν τρώτε κάθε μέρα καρύδια
Μελέτες
06/10/2026 - 13:15
Ρωσία - Πανώλη: Καθησυχαστικός ο ΠΟΥ - «Δεν υπάρχουν ενδείξεις για νέα κρούσματα»
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 13:13
Πολλαπλό μυέλωμα: Νέα γενιά ανοσοθεραπείας – Κλινική αξιολόγηση του τριειδικού αντισώματος ramantamig
Φάρμακο
06/10/2026 - 12:54
Καρκίνος: Ταχύτερη αύξηση των ποσοστών της νόσου σε νεότερους ανθρώπους, διαπιστώνει διεθνής έρευνα
Μελέτες
06/10/2026 - 12:27
Υπόθεση Μαζωνάκη: Η γιατρός της Καρνεάδου έκανε πλασμαφαίρεση στον εαυτό της και στην κόρη της
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 11:59
Νέα Υόρκη: Κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έξαρσης της ιλαράς
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 11:33
AstraZeneca: Πλάνο επενδύσεων ύψους 50 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ
Επιχειρείν
06/10/2026 - 11:04
Ρωσία: Αυστηρά μέτρα προστασίας μετά τον θάνατο ερευνήτριας σε εργαστήριο πανώλης
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 10:35
Βλεφαροπλαστική: Μια εξατομικευμένη επέμβαση που ανανεώνει το βλέμμα
Ευ Ζην
06/10/2026 - 10:07
Δαμάσκηνα: Γιατί είναι το καλύτερο φθινοπωρινό φρούτο για την υγεία της καρδιάς
Ευ Ζην
06/10/2026 - 09:34
Σύνδρομο Ευερέθιστου Άνδρα: Υπάρχει πραγματικά και μπορεί να εξηγεί πολλά
Μελέτες
06/10/2026 - 08:15
Λευκά ή καφέ αυγά; Υπάρχουν διαφορές στη διατροφική αξία;
Ευ Ζην
06/10/2026 - 06:46
Γιουβαρλάκια σούπα αυγολέμονο στη χύτρα - Κλασική συνταγή της γιαγιάς
Ευ Ζην
06/10/2026 - 06:29
Το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει, αλλά και η θνητότητα στα μη μεταδοτικά νοσήματα
Μελέτες
06/10/2026 - 06:12
Η δύναμη της λαβής μπορεί να αποκαλύψει πολλά για το προσδόκιμο ζωής σας
Μελέτες
06/10/2026 - 06:00
Νόμπελ Ιατρικής: Τι είναι η οπτογενετική που άλλαξε όσα γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 19:51
Δυσκοιλιότητα: Πόση ώρα χρειάζεται να περπατήσετε για να ενεργοποιήσετε το έντερο
Μελέτες
05/10/2026 - 19:05
Πώς θα καθαρίσετε εύκολα και σε βάθος το πλυντήριο πιάτων για καλύτερη απόδοση και πιάτα που αστράφτουν
Ευ Ζην
05/10/2026 - 17:55
Τι είναι η πνευμονική πανώλη που έβαλε σε συναγερμό την Ευρώπη
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 17:13
Η καλύτερη ώρα για να φάτε μεσημεριανό αν έχετε διαβήτη, σύμφωνα με ειδικούς
Ευ Ζην
05/10/2026 - 15:32
Είναι αλήθεια ότι τα φυτά εσωτερικού χώρου καθαρίζουν τον αέρα στο σπίτι;
Ευ Ζην
05/10/2026 - 15:02
Ανησυχία για πιθανό κρούσμα πανώλης μετά από ατύχημα σε εργαστήριο - Πέθανε ερευνήτρια
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 14:16
ΕΟΦ: Νέα ανάκληση μετά από έλεγχο σε ιατρικά αναλώσιμα
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 13:53
Καρκίνος στον εγκέφαλο: Μια βιταμίνη μπορεί να βοηθήσει το ανοσοποιητικό να καταπολεμήσει τον όγκο
Μελέτες
05/10/2026 - 13:35
Κάρπαθος: Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τον πρώτο αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο του νησιού
Πολιτική Υγείας
05/10/2026 - 13:23
Λάρισα: Τρία άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη στο συνεργείο υγραεριοκίνησης
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 12:35
Πολλαπλό Μυέλωμα: Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία - Το ΕΚΠΑ στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της International Myeloma Society
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 12:05
Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης – Αναφορές για τραυματίες
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 11:51

ΔΗΜΟΦΙΛΗ