Νέα μελέτη αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο σώμα και τη διάθεσή σας αν τρώτε κάθε μέρα καρύδια

Η καθημερινή κατανάλωση καρυδιών μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να επηρεάσει τον μεταβολισμό της σεροτονίνης.

Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η καθημερινή κατανάλωση καρυδιών μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, παράλληλα με μετρήσιμες αλλαγές σε μεταβολίτες που σχετίζονται με τη σεροτονίνη και παράγονται στο έντερο.

Ειδικότερα, στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food & Function, οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο η κατανάλωση καρυδιών για 8 εβδομάδες επηρεάζει τη διάθεση νεαρών ενηλίκων και αν αυτές οι αλλαγές συνδέονται με τα επίπεδα του 5 υδροξυϊνδολοξικού οξέος (5 HIAA), της κορτιζόλης και των ουρολιθινών στα ούρα.

Γιατί τα καρύδια φαίνεται να επηρεάζουν τη διάθεση

Οι διαταραχές ψυχικής υγείας επηρεάζουν το 13,9% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ η επιβάρυνση αναμένεται να αυξηθεί στους νέους. Η διατροφή θεωρείται πλέον ένας από τους παράγοντες του τρόπου ζωής που μπορεί να επηρεάζουν την ψυχική υγεία, καθώς ο εγκέφαλος έχει υψηλές ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.

Η σεροτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που συμβάλλει στη ρύθμιση της διάθεσης και παράγεται από την τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που λαμβάνετε μέσω της διατροφής. Ο βασικός μεταβολίτης της, το 5 HIAA, μπορεί να μετρηθεί στα ούρα και να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης του μεταβολισμού της σεροτονίνης.

Τα καρύδια είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τρυπτοφάνη, φυτικές ίνες και πολυφαινόλες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ελλαγιταννίνες, τις οποίες το μικροβίωμα του εντέρου μετατρέπει σε ουρολιθίνες. Οι μεταβολίτες αυτοί μπορεί να αποτελούν δείκτες τόσο της κατανάλωσης καρυδιών όσο και της βιολογικής απόκρισης του οργανισμού. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να αποσαφηνιστεί πώς συνδέεται η κατανάλωση καρυδιών με τη διάθεση και τις μεταβολικές διεργασίες.

Η καθημερινή κατανάλωση καρυδιών στο μικροσκόπιο

Η μελέτη ήταν μια ανοιχτή, τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη δοκιμή διάρκειας 18 εβδομάδων, στην οποία συμμετείχαν ενήλικες ηλικίας 20 έως 35 ετών.

Για να συμμετάσχει κάποιος στη μελέτη, έπρεπε να έχει δείκτη μάζας σώματος (αναλογία) από 19 έως 26 kg/m² και να διατηρεί μέτρια επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Από τη μελέτη αποκλείστηκαν άτομα με αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, οξεία ή χρόνια νόσο, καπνιστές, όσοι λάμβαναν φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής, ακολουθούσαν περιοριστική δίαιτα, εργάζονταν σε βάρδιες ή δεν μπορούσαν να δώσουν γραπτή ενημερωμένη συγκατάθεση.

Από τα 84 άτομα που αξιολογήθηκαν, 36 εντάχθηκαν στη μελέτη. Πέντε αποχώρησαν, με αποτέλεσμα 31 συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν και τις δύο φάσεις. Η μελέτη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και καταχωρίστηκε στο ClinicalTrials.gov.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Στη μία φάση κατανάλωναν 40 γρ. καρύδια την ημέρα μαζί με το βραδινό τους γεύμα, ενώ στην άλλη απέφευγαν όλους τους ξηρούς καρπούς και τα προϊόντα που τους περιείχαν για 8 εβδομάδες. Ακολούθησε διάστημα 2 εβδομάδων χωρίς παρέμβαση και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες πέρασαν στην αντίθετη συνθήκη.

Ένας διατροφολόγος έδωσε σε όλους τους συμμετέχοντες τις ίδιες οδηγίες ώστε να ακολουθούν διατροφή μεσογειακού τύπου και στις δύο φάσεις της μελέτης. Η διάθεση αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο Profile of Mood States Questionnaire (POMS), ενώ το αντιλαμβανόμενο στρες, η ευεξία και η τάση για λιγούρες αξιολογήθηκαν με επικυρωμένα ισπανικά ερωτηματολόγια.

Οι ερευνητές συνέλεξαν τα πρώτα πρωινά δείγματα ούρων για να μετρήσουν το 5 HIAA και την κορτιζόλη με ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία (ELISA), με τα αποτελέσματα να προσαρμόζονται ως προς την κρεατινίνη. Οι ουρολιθίνες αναλύθηκαν με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας τετραπόλου χρόνου πτήσης (HPLC QTOF MS). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν γραμμικά μοντέλα μικτών επιδράσεων και συσχετίσεις επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. d6fo00807k

Η κατανάλωση καρυδιών συνδέθηκε με καλύτερη συνολική διάθεση

Οι 31 συμμετέχοντες είχαν μέση ηλικία 24 ετών και το 90,3% ήταν γυναίκες. Στην αρχή της μελέτης, ο μέσος δείκτης μάζας σώματος ήταν 21,6 kg/m² και το μέσο ποσοστό σωματικού λίπους 25,7%.

Κατά την περίοδο που οι συμμετέχοντες κατανάλωναν καρύδια, η συνολική βαθμολογία διαταραχής της διάθεσης ήταν κατά 4,85 μονάδες χαμηλότερη σε σύγκριση με την περίοδο ελέγχου. Ο θυμός και η κόπωση μειώθηκαν επίσης, αλλά οι διαφορές αυτές δεν παρέμειναν στατιστικά σημαντικές όταν έγινε διόρθωση για πολλαπλές συγκρίσεις.

Δεν καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές στη φιλικότητα, τη ζωτικότητα, το αντιλαμβανόμενο στρες ή την ευεξία.

Αρχικά παρατηρήθηκε και μείωση σε δύο πτυχές που σχετίζονται με τις λιγούρες. Η πρώτη αφορούσε την προσδοκία ότι το φαγητό θα ανακουφίσει από αρνητικά συναισθήματα, καθώς και τα συναισθήματα μετά το φαγητό. Η δεύτερη αφορούσε τις ενοχές που σχετίζονταν με τις λιγούρες ή με το να ενδίδει κάποιος σε αυτές.

Εντούτοις, ούτε αυτά τα ευρήματα παρέμειναν στατιστικά σημαντικά μετά τη διόρθωση για πολλαπλές συγκρίσεις. Στις αναλύσεις επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, οι υψηλότερες βαθμολογίες και στους δύο αυτούς τομείς συνδέθηκαν με αυξημένο θυμό, κόπωση ή συνολική διαταραχή της διάθεσης.

Τα επίπεδα του 5 HIAA στα ούρα αυξήθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο κατανάλωσης καρυδιών, ενώ τα επίπεδα κορτιζόλης στα ούρα δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο συνθηκών.

Τα υψηλότερα επίπεδα 5 HIAA στα ούρα συνδέθηκαν με χαμηλότερη συνολική διαταραχή της διάθεσης. Η μελέτη αναφέρει επιπλέον σύνδεση με χαμηλότερα επίπεδα κόπωσης, αν και τα στοιχεία σχετικά με τη στατιστική σημαντικότητα αυτού του αποτελέσματος παρουσιάζουν ασυνέπεια μέσα στην ίδια τη δημοσίευση.

Οι συγκεντρώσεις ουρολιθίνης Α και ουρολιθίνης Β στα ούρα ήταν και αυτές σημαντικά υψηλότερες κατά την περίοδο κατανάλωσης καρυδιών. Παράλληλα, η αύξηση και των δύο μεταβολιτών συνδέθηκε με ταυτόχρονη αύξηση του 5 HIAA στα ούρα.

Το 5 HIAA στα ούρα αντανακλά τον μεταβολισμό της σεροτονίνης σε ολόκληρο τον οργανισμό και μπορεί να επηρεάζεται από την παραγωγή σεροτονίνης εκτός εγκεφάλου, τη διατροφή, τις μεταβολικές διεργασίες στο έντερο και τη νεφρική απέκκριση.

Η συγκεκριμένη μελέτη δεν μέτρησε τη σεροτονίνη στον εγκέφαλο ούτε τη λειτουργία του κεντρικού σεροτονινεργικού συστήματος. Επομένως, οι συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν δεν αποδεικνύουν ότι τα καρύδια επηρεάζουν άμεσα τη δραστηριότητα της σεροτονίνης στον εγκέφαλο.

Τι δείχνουν τα ευρήματα για τη διάθεση και τον μεταβολισμό της σεροτονίνης

Η τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη έδειξε ότι η κατανάλωση 40 γρ. καρυδιών καθημερινά για 8 εβδομάδες συνδέθηκε με χαμηλότερη συνολική διαταραχή της διάθεσης και υψηλότερα επίπεδα 5 HIAA στα ούρα σε υγιείς νεαρούς ενήλικες.

Τα επίπεδα ουρολιθίνης Α και Β στα ούρα αυξήθηκαν και οι μεταβολές τους συσχετίστηκαν με τις ταυτόχρονες αλλαγές στα επίπεδα του 5 HIAA στα ούρα.

Η μελέτη δεν έδειξε σημαντικές διαφορές στα επίπεδα κορτιζόλης στα ούρα, στο αντιλαμβανόμενο στρες, στην ευεξία ή στη θετική διάθεση.

Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των μεταβολιτών που παράγονται από το μικροβίωμα του εντέρου μετά την κατανάλωση καρυδιών και του μεταβολισμού της σεροτονίνης σε ολόκληρο τον οργανισμό. Όμως, οι μηχανισμοί που βρίσκονται πίσω από αυτή τη σχέση παραμένουν ασαφείς.

Χρειάζονται μεγαλύτερες μελέτες, με πιο διαφορετικούς πληθυσμούς και μεγαλύτερη διάρκεια παρέμβασης, ώστε να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα.