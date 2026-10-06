Καρκίνος: Ταχύτερη αύξηση των ποσοστών της νόσου σε νεότερους ανθρώπους, διαπιστώνει διεθνής έρευνα

Σημαντικά είναι τα ευρήματα μιας νέας έρευνας, η οποία διαπίστωσε ραγδαία αύξηση των περιστατικών σε επτά τύπους καρκίνου σε νεότερους ανθρώπους στην Αγγλία, γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον τρόπο ζωής που ακολουθούμε και μπορεί να μας κοστίσει τη ζωή.

Ο αριθμός των ατόμων κάτω των 50 ετών που διαγνώστηκαν με καρκίνο του προστάτη στην Αγγλία έχει τετραπλασιαστεί από το 2001, ενώ οι διαγνώσεις για καρκίνο του εντέρου, των νεφρών και της μήτρας σε νεαρή ηλικία υπερδιπλασιάστηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, η ανάλυση δεδομένων για τον καρκίνο από την Αγγλία, τις ΗΠΑ και την Ολλανδία, η οποία διενεργήθηκε από το World Cancer Research Fund, εντόπισε «σημαντικές αυξήσεις» σε περιστατικά καρκίνου σε νεαρή ηλικία για επτά τύπους καρκίνου στην Αγγλία, πέντε τύπους στις ΗΠΑ και τέσσερις στην Ολλανδία. Αν και τα περιστατικά καρκίνου αυξάνονται παγκοσμίως σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ο ρυθμός αύξησης των περιπτώσεων που εμφανίζονται σε νεαρή ηλικία είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη παγκόσμια επιδημία παχυσαρκίας, την κακή διατροφή και την έλλειψη σωματικής άσκησης, καθώς και τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο και την έγκαιρη διάγνωση. Ο καρκίνος σε άτομα κάτω των 50 ετών παραμένει σπάνιος –με τη διάμεση ηλικία διάγνωσης να υπερβαίνει τα 60 έτη– ωστόσο η τάση είναι ανησυχητική, όπως επεσήμαναν οι συντάκτες της μελέτης.

«Ωρολογιακή βόμβα» ο καρκίνος στους νέους

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Mark Lawler, καθηγητής Ψηφιακής Υγείας και κάτοχος της έδρας Μεταφραστικής Γονιδιωματικής του Καρκίνου στο Πανεπιστήμιο Queen’s του Μπέλφαστ, χαρακτήρισε το πρόβλημα «ωρολογιακή βόμβα που πρέπει να εξουδετερώσουμε το συντομότερο δυνατό, διαφορετικά οι αριθμοί αναμφίβολα θα συνεχίσουν να αυξάνονται». Ο ίδιος πρόσθεσε τα εξής: «Η γενική τάση είναι επίσης ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς συνδέεται με παράγοντες του τρόπου ζωής που συμβάλλουν σε χιλιάδες θανάτους».

Τα ποσοστά καρκίνου στην Αγγλία

Στην Αγγλία, από τους 12 τύπους όγκων που εξετάστηκαν, τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του προστάτη σε άνδρες κάτω των 50 ετών αυξήθηκαν κατακόρυφα: από 1 ανά 100.000 άτομα το 2001 σε 3,6 ανά 100.000 το 2023. Την ίδια περίοδο, τα ποσοστά καρκίνου του εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών υπερδιπλασιάστηκαν, ανεβαίνοντας από 3,9 ανά 100.000 άτομα το 2001 σε 8,4 ανά 100.000 το 2023, ενώ διπλασιάστηκαν επίσης τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου της μήτρας και του νεφρού σε νεαρή ηλικία, φτάνοντας το 3,9 και το 3 ανά 100.000 άτομα αντίστοιχα.

Το ποσοστό καρκίνου του μαστού σε άτομα κάτω των 50 ετών παρουσίασε επίσης αύξηση –αν και λιγότερο απότομη– από 42 σε 47,5 ανά 100.000 το 2023, ενώ καταγράφηκαν αυξήσεις και στα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος και του ήπατος σε νεαρή ηλικία.

Τι έδειξαν τα στοιχεία για τις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, ανάλυση επίσημων δεδομένων από το 2000 έδειξε ότι, μεταξύ των ασθενών ηλικίας κάτω των 50 ετών, τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του νεφρού υπερδιπλασιάστηκαν —από 2,5 ανά 100.000 άτομα το 2000 σε 5,3 το 2023—, ενώ οι περιπτώσεις καρκίνου του εντέρου, της μήτρας και του παγκρέατος αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50% και του καρκίνου του μαστού κατά περίπου 20%.

Οι πιο συχνοί καρκίνοι στους νέους στην Ολλανδία

Για την Ολλανδία, οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντικές αυξήσεις στα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του εντέρου, του νεφρού, του ήπατος και του τραχήλου της μήτρας σε νεότερες ηλικίες (πρώιμης έναρξης).

Αντιθέτως, τα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα στις ηλικίες κάτω των 50 ετών μειώθηκαν και στις τρεις χώρες, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη μείωση του καπνίσματος σε αυτές.

Η Δρ. Γιώτα Μήτρου, Εκτελεστική Διευθύντρια Έρευνας και Πολιτικής στο Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας για τον Καρκίνο (WCRF), χαρακτήρισε την τάση αυτή «ανησυχητική» και πρόσθεσε: «Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένας άνθρωπος που έρχεται αντιμέτωπος με τον καρκίνο νωρίτερα απ’ ό,τι θα περίμεναν ο ίδιος, η οικογένειά του και συχνά ο γιατρός του. Αν και ο καρκίνος εξακολουθεί να είναι πολύ πιο συχνός στους ηλικιωμένους, αυτές οι μεταβαλλόμενες τάσεις στις νεότερες γενιές πρέπει να αντιμετωπιστούν ως σοβαρή προτεραιότητα για την έρευνα και την πρόληψη του καρκίνου».

Το WCRF ανέφερε ότι παράγοντες κινδύνου, όπως τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας, η κακή διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και η έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (όπως ρύποι, χημικές ουσίες, πλαστικά, καθώς και η ρύπανση του νερού και του αέρα), ενδέχεται να συμβάλλουν σε αυτή την τάση. «Περίπου το 40% των περιπτώσεων καρκίνου συνδέεται με τέτοιου είδους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Ωστόσο, η αυξημένη ενημέρωση σχετικά με τα συμπτώματα του καρκίνου σημαίνει επίσης ότι είναι πιο πιθανό να διαγνωστούν οι ασθενείς σε πρώιμο στάδιο», σημειώνει ο Guardian.