Πίνετε νερό με λεμόνι κάθε μέρα; Δείτε τι μπορεί να αλλάξει στον οργανισμό σας

Το νερό με λεμόνι έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς συνήθειες ευεξίας.

Από την απώλεια βάρους και την «αποτοξίνωση» μέχρι τη βελτίωση της πέψης και της όψης του δέρματος, το νερό με λεμόνι έχει συνδεθεί με πολλές υποσχέσεις υγείας. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο απλή: δεν πρόκειται για ένα θαυματουργό ρόφημα, αλλά για έναν εύκολο τρόπο να κάνετε το νερό πιο γευστικό και να αυξήσετε την πρόσληψη υγρών.

Αν επιλέξετε να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας, υπάρχουν ορισμένα πιθανά οφέλη που αξίζει να γνωρίζετε, αλλά και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται προσοχή.

Τι μπορεί να παρατηρήσετε αν πίνετε νερό με λεμόνι κάθε μέρα;

Η πιο άμεση αλλαγή που μπορεί να παρατηρήσετε είναι ότι ενυδατώνεστε πιο εύκολα. Ξεκινώντας την ημέρα σας με ένα γεμάτο ποτήρι νερό, αναπληρώνετε τα υγρά που χάσατε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η προσθήκη λεμονιού μπορεί να κάνει το νερό πιο ευχάριστο στη γεύση και, επομένως, να σας ενθαρρύνει να πίνετε μεγαλύτερη ποσότητα.

Το ζεστό ή χλιαρό νερό μπορεί επίσης να είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το πρωί, μετατρέποντας την ενυδάτωση σε μια απλή καθημερινή συνήθεια.

Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να περιμένετε θεαματικές αλλαγές. Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το νερό με λεμόνι μπορεί από μόνο του να «αποτοξινώσει» τον οργανισμό, να προκαλέσει σημαντική απώλεια βάρους ή να αλλάξει δραματικά την πέψη ή την όψη του δέρματος.

Το σημαντικότερο όφελος μπορεί να είναι τελικά πιο απλό: αν αντικαταστήσετε με νερό με λεμόνι κάποια άλλα ροφήματα, όπως αναψυκτικά, γλυκούς καφέδες ή τσάι με ζάχαρη, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά την πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης και θερμίδων.

Ποια είναι τα πιθανά οφέλη του νερού με λεμόνι;

Παρέχει βιταμίνη C

Τα λεμόνια αποτελούν καλή πηγή βιταμίνης C, ενός σημαντικού αντιοξειδωτικού που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Ένα ολόκληρο λεμόνι περιέχει περίπου 45 mg βιταμίνης C. Η ποσότητα που θα λάβετε από ένα ποτήρι νερό, φυσικά, εξαρτάται από το πόσο λεμόνι θα προσθέσετε. Επομένως, το νερό με λεμόνι μπορεί να προσφέρει μια μικρή επιπλέον ποσότητα βιταμίνης C, χωρίς όμως να αντικαθιστά άλλες σημαντικές πηγές της βιταμίνης στη διατροφή σας.

Συμβάλλει στην ενυδάτωση

Αυτό είναι πιθανότατα το πιο ξεκάθαρο όφελος.

Αν δυσκολεύεστε να πίνετε αρκετό νερό μέσα στην ημέρα, η προσθήκη λεμονιού μπορεί να κάνει τη γεύση του πιο ευχάριστη και να σας βοηθήσει να αυξήσετε την κατανάλωσή του. Η επαρκής ενυδάτωση είναι απαραίτητη για πολλές λειτουργίες του οργανισμού, μεταξύ άλλων για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, τη λίπανση των αρθρώσεων και τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών.

Μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ορισμένων λίθων στα νεφρά

Το λεμόνι περιέχει κιτρικό οξύ, από το οποίο προέρχεται το κιτρικό άλας. Η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη ορισμένων τύπων νεφρολιθίασης, ιδιαίτερα των λίθων από οξαλικό ασβέστιο.

Η αυξημένη πρόσληψη υγρών αυξάνει τον όγκο των ούρων, ενώ το κιτρικό άλας μπορεί να δημιουργήσει ένα λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον για τον σχηματισμό ορισμένων λίθων. Αν έχετε ιστορικό νεφρολιθίασης, η αύξηση της πρόσληψης κιτρικού οξέος μπορεί να αποτελεί μέρος μιας διατροφικής στρατηγικής, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.

Μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διάθεσης

Το άρωμα του λεμονιού μπορεί να κάνει την πρωινή σας ρουτίνα πιο ευχάριστη. Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι τα αρώματα εσπεριδοειδών ενδέχεται να συμβάλλουν στη χαλάρωση από το στρες και στη βελτίωση της αίσθησης ευεξίας.

Φυσικά, τα αποτελέσματα διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και το άρωμα του λεμονιού δεν αποτελεί θεραπεία για το άγχος ή άλλες καταστάσεις ψυχικής υγείας. Μπορεί όμως να αποτελέσει μια μικρή, ευχάριστη προσθήκη στην καθημερινή σας ρουτίνα.

Μπορεί να μειώσει την πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης

Ένα από τα πιο πρακτικά οφέλη προκύπτει όταν χρησιμοποιείτε το νερό με λεμόνι ως εναλλακτική λύση σε ζαχαρούχα ροφήματα.

Αν αντικαταστήσετε ένα αναψυκτικό, έναν γλυκό καφέ ή ένα τσάι με ζάχαρη με νερό και λεμόνι, μπορείτε να μειώσετε την πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης και θερμίδων. Επομένως, η αξία του νερού με λεμόνι μπορεί να βρίσκεται λιγότερο στο ίδιο το λεμόνι και περισσότερο στο γεγονός ότι σας βοηθά να επιλέγετε συχνότερα ένα απλό, χωρίς ζάχαρη ρόφημα.

Έχει σημασία αν το νερό είναι ζεστό ή κρύο;

Η θερμοκρασία του νερού φαίνεται να έχει πολύ μικρότερη σημασία από την ίδια την κατανάλωσή του.

Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το ζεστό νερό με λεμόνι προσφέρει σημαντικά περισσότερα οφέλη από το κρύο. Αν προτιμάτε να το πίνετε ζεστό ή χλιαρό, μπορείτε φυσικά να το επιλέξετε. Αν προτιμάτε το νερό με λεμόνι κρύο, είναι εξίσου αποδεκτό.

Το σημαντικό είναι να επιλέξετε τον τρόπο που σας βοηθά να πίνετε περισσότερο νερό και να διατηρείτε τη συνήθεια σταθερά.

Μπορείτε να πίνετε νερό με λεμόνι το βράδυ;

Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να περιορίζετε το νερό με λεμόνι μόνο στις πρωινές ώρες. Μπορείτε να το καταναλώνετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το πρωινό νερό με λεμόνι έχει «ειδικές» ιδιότητες που χάνονται αν το πιείτε το βράδυ.

Ωστόσο, αν έχετε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, καλό είναι να αποφεύγετε την κατανάλωσή του λίγο πριν ξαπλώσετε, καθώς η οξύτητα του λεμονιού μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Ποιοι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί;

Το νερό με λεμόνι δεν είναι κατάλληλο για όλους.

Η υψηλή οξύτητα του λεμονιού μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει συμπτώματα σε άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, όπως καούρα και αναγωγές. Αν παρατηρείτε ότι το λεμόνι επιδεινώνει τα συμπτώματά σας, είναι προτιμότερο να περιορίσετε ή να αποφύγετε την κατανάλωσή του.

Χρειάζεται επίσης προσοχή για την υγεία των δοντιών. Η συχνή έκθεση των δοντιών σε όξινα ροφήματα μπορεί σταδιακά να διαβρώσει το σμάλτο, αυξάνοντας την ευαισθησία και τον κίνδυνο τερηδόνας.

Αν έχετε ευαίσθητα δόντια ή προβλήματα με το σμάλτο, καλό είναι να μην καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες όξινων ροφημάτων και να συζητήσετε με τον οδοντίατρό σας τι είναι κατάλληλο για εσάς.

Το νερό με λεμόνι δεν αποτελεί ένα μαγικό ρόφημα που μπορεί να αποτοξινώσει τον οργανισμό ή να οδηγήσει από μόνο του σε απώλεια βάρους. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει μια απλή και ευχάριστη καθημερινή συνήθεια.

Το βασικό όφελος προέρχεται από το νερό και την ενυδάτωση, ενώ το λεμόνι προσθέτει γεύση και μια μικρή ποσότητα βιταμίνης C. Παράλληλα, μπορεί να σας βοηθήσει να αντικαταστήσετε ροφήματα με περισσότερη ζάχαρη και θερμίδες.

Αν σας αρέσει η γεύση του, δεν σας προκαλεί καούρα ή άλλα ενοχλήματα και σας βοηθά να πίνετε περισσότερο νερό, μπορείτε να το εντάξετε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην καθημερινότητά σας. Το σημαντικότερο είναι να μην περιμένετε θαυματουργά αποτελέσματα, αλλά να το βλέπετε ως ένα μικρό και εύκολο βήμα προς μια καλύτερη καθημερινή ενυδάτωση.