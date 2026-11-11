ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ωμό μπρόκολο: 5 προτάσεις σερβιρίσματος για τέλεια γεύση

Ευ Ζην
Ωμό μπρόκολο: 5 προτάσεις σερβιρίσματος για τέλεια γεύση
Pexels
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 11/11/2026 - 08:13

Το μπρόκολο μπορεί να καταναλωθεί μαγειρεμένο ή ωμό.

Πριν καταναλώσετε ωμό το μπρόκολο θα πρέπει να ακολουθήσετε μερικά βασικά βήματα για την προετοιμασία του. Αρχικά, θα πρέπει να το τοποθετήσετε κάτω από τρεχούμενο νερό για να το ξεπλύνετε καλά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να το στεγνώσετε με απορροφητικό χαρτί κουζίνας ή με μία καθαρή πετσέτα κουζίνας. Και τέλος, θα πρέπει να κόψετε με ένα μαχαίρι τις φουντίτσες, τις οποίες και θα καταναλώσετε. Το υπόλοιπο μπρόκολο μπορείτε να το αξιοποιήσετε σε διάφορες συνταγές.

Πώς μπορείτε να σερβίρετε το ωμό μπρόκολο

1. Ο πιο απλός απλός τρόπος είναι να του δώσετε άρωμα και γεύση χρησιμοποιώντας βότανα και μπαχαρικά. Εκτός από αλάτι και μαύρο πιπέρι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βασιλικό, τζίντζερ και βαλσάμικο ξίδι. Επίσης, με το μπρόκολο ταιριάζει η σκόνη σκόρδου, το κύμινο, το κάρυ, το πιπέρι καγιέν, ο κόλιανδρος και το δεντρολίβανο. Επιλέξτε τα κατάλληλα υλικά ανάλογα με τις γευστικές σας προτιμήσεις.

2. Περιχύστε τις φουντίτσες με μια σπιτική σάλτσα. Θα χρειαστείτε 1/2 φλιτζάνι μαγιονέζα, 1/4 φλιτζανιού ξινή κρέμα (sour cream), 1 κουταλάκι του γλυκού λευκό ξίδι και 2 κουταλιές της σούπας μείγμα μπαχαρικών της αρεσκείας σας.

3. Ανακατέψτε τις φουντίτσες με χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο και μουστάρδα Dijon για μια πιο «ζωηρή» γεύση. Σε ένα μπολ, αναμείξτε 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα Dijon, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και τον χυμό από μισό λεμόνι. Προσθέστε τις φουντίτσες και ανακατέψτε καλά. Αυτό το απλό ντρέσινγκ προσδίδει μια πικάντικη γεύση στο μπρόκολο χάρη στη μουστάρδα και τον χυμό λεμονιού.

4. Βουτήξτε τις φουντίτσες σε μια κρεμώδη σάλτσα με βάση το γιαούρτι. Θα χρειαστείτε 1 φλιτζάνι γιαούρτι, τον χυμό από μισό λεμόνι και μπαχαρικά της αρεσκείας σας. Πειραματιστείτε με τις ποσότητες των υλικών, ώστε η γεύση να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας. Για πιο έντονη γεύση μπορείτε να προσθέσετε πάπρικα, φρέσκο σχοινόπρασο και ψιλοκομμένο σκόρδο.

5. Μαρινάρετε τις φουντίτσες με μία απλή μαρινάδα από χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο και αλάτι. Για να το κάνετε αυτό, απλώς τοποθετήστε τις φουντίτσες σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε την καλά και αφήστε τες στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες ή για όλο το βράδυ. Τα υλικά της μαρινάδας θα μαλακώσουν τις φουντίτσες και θα τις νοστιμίσουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2026 - 02:34

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μοσχοκάρυδο ή κανέλα: Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο
Μοσχοκάρυδο ή κανέλα: Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο 10 Νοεμβρίου 2026
Αποσυμφορητικά μύτης: Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθημερινά και πάνω από 5 μέρες 10 Νοεμβρίου 2026
Αποσυμφορητικά μύτης: Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθημερινά και πάνω από 5 μέρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψητός μπακαλιάρος με τραγανή κρούστα λεμονιού, σκόρδου και μαϊντανού

Ψητός μπακαλιάρος με τραγανή κρούστα λεμονιού, σκόρδου και μαϊντανού

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε τις ξύλινες επιφάνειες κοπής με λεμόνι

Πώς θα καθαρίσετε τις ξύλινες επιφάνειες κοπής με λεμόνι

Ευ Ζην
Πορτοκάλι: 10 διαφορετικοί τρόποι να το αξιοποιήσετε στην κουζίνα σας

Πορτοκάλι: 10 διαφορετικοί τρόποι να το αξιοποιήσετε στην κουζίνα σας

Ευ Ζην
5 λαχανικά που θα σας ευγνωμονεί το σώμα σας αν τα καταναλώσετε ωμά

5 λαχανικά που θα σας ευγνωμονεί το σώμα σας αν τα καταναλώσετε ωμά

Ευ Ζην
Τρία σπιτικά γιατροσόφια για τον βήχα

Τρία σπιτικά γιατροσόφια για τον βήχα

Ευ Ζην
Είναι αλήθεια ότι μαγείρεμα καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά του ελαιολάδου;

Είναι αλήθεια ότι μαγείρεμα καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά του ελαιολάδου;

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα προϊόντα στο φαρμακείο σου μένουν καιρό στο ράφι; Πούλησε ό,τι περισσεύει στην Pramateia
Επιχειρείν
11/11/2026 - 13:03
Έμπολα: 11.000 καταγεγραμμένα κρούσματα στο Κονγκό
Επικαιρότητα
11/11/2026 - 12:59
Δρ Μαρία Τσιάκα στο Healthstat: «Η τροφή είναι δοσολογημένο φάρμακο»
Επικαιρότητα
11/11/2026 - 12:19
ΙΣΑ: Προσφορά απινιδωτή στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αιγάλεω για την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών
Επικαιρότητα
11/11/2026 - 11:40
Κιμάς: Δύο τρόποι για να τον ξεπαγώσετε με ασφάλεια
Ευ Ζην
11/11/2026 - 11:21
Ελασσόνα: Σε εξέλιξη οι έλεγχοι για τα μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας - 379 άτομα προσήλθαν στο ΚΥ
Επικαιρότητα
11/11/2026 - 10:47
Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο: Γιατί επιμένουν τα συμπτώματα μετά από θρόμβωση
Ευ Ζην
11/11/2026 - 10:22
Ένα συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ψωρίασης
Μελέτες
11/11/2026 - 09:31
Ωμό μπρόκολο: 5 προτάσεις σερβιρίσματος για τέλεια γεύση
Ευ Ζην
11/11/2026 - 08:13
Μπανάνες: Πώς να τις καταψύξετε σωστά - Το κόλπο για να μην μαυρίσουν
Ευ Ζην
11/11/2026 - 06:45
Εύκολη συνταγή για «μεθυσμένη» τηγανιά με συκωτάκια κοτόπουλου
Ευ Ζην
11/11/2026 - 06:29
Πέντε φάρμακα που μπορούν να βλάψουν την πυκνότητα των οστών
Φάρμακο
11/11/2026 - 06:14
Πλήρης κατάρρευση στο Νοσοκομείο Αγρινίου - Κίνδυνος λουκέτου για τρεις κλινικές
Επικαιρότητα
11/11/2026 - 06:00
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας: Πάνω από 1.000 δρομείς με τη Novo Ελλάδος
Επιχειρείν
10/11/2026 - 23:20
Φυσική κατάσταση: Τα 4 πράγματα που συνδέονται περισσότερο με τη μακροζωία
Ευ Ζην
10/11/2026 - 20:14
7 λάθη που κρατούν ψηλά τη χοληστερίνη σας
Ευ Ζην
10/11/2026 - 19:40
Το συστατικό που συνδέεται με τον καρκίνο του προστάτη και του παχέος εντέρου
Ευ Ζην
10/11/2026 - 18:26
Αποσυμφορητικά μύτης: Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθημερινά και πάνω από 5 μέρες
Ευ Ζην
10/11/2026 - 18:11
Μοσχοκάρυδο ή κανέλα: Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο
Ευ Ζην
10/11/2026 - 17:07
AstraZeneca: Καμπάνια για την πρόληψη της παιδικής γρίπης και τη σημασία του εμβολιασμού
Επιχειρείν
10/11/2026 - 15:56
Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 15:34
Γιατί πονάει η μέση σας – Οι συμβουλές των ειδικών
Ευ Ζην
10/11/2026 - 15:21
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ πάει πολύ καλύτερα» - Τι είπε για Τσίπρα και Ποινικούς Κώδικες
Πολιτική Υγείας
10/11/2026 - 15:08
Η νέα εποχή στην αντιγήρανση – Το ζητούμενο είναι ένα πρόσωπο χωρίς ρυτίδες;
Ευ Ζην
10/11/2026 - 14:45
Ποπ κορν διαίτης στο φούρνο μικροκυμάτων - Πανεύκολη συνταγή χωρίς λάδι
Ευ Ζην
10/11/2026 - 14:17
Η εργασία σε βάρδιες συνδέεται με προβλήματα υγείας – Οι νέες οδηγίες των ειδικών
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 13:22
Καρκίνος πνεύμονα: Σημαντική πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση και τις νέες θεραπείες
Μελέτες
10/11/2026 - 13:20
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα – Πάνω από 250 κρούσματα μέσα σε 3 ημέρες
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 12:46
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Η λίστα με τα 15 απαραίτητα
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 12:18
Καρδιά: Νέα θεραπεία mRNA «ξυπνά» τα κύτταρα του καρδιακού μυός για την αποκατάσταση βλαβών
Μελέτες
10/11/2026 - 11:41

ΔΗΜΟΦΙΛΗ