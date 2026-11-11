Ωμό μπρόκολο: 5 προτάσεις σερβιρίσματος για τέλεια γεύση

Πριν καταναλώσετε ωμό το μπρόκολο θα πρέπει να ακολουθήσετε μερικά βασικά βήματα για την προετοιμασία του. Αρχικά, θα πρέπει να το τοποθετήσετε κάτω από τρεχούμενο νερό για να το ξεπλύνετε καλά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να το στεγνώσετε με απορροφητικό χαρτί κουζίνας ή με μία καθαρή πετσέτα κουζίνας. Και τέλος, θα πρέπει να κόψετε με ένα μαχαίρι τις φουντίτσες, τις οποίες και θα καταναλώσετε. Το υπόλοιπο μπρόκολο μπορείτε να το αξιοποιήσετε σε διάφορες συνταγές.

Πώς μπορείτε να σερβίρετε το ωμό μπρόκολο

1. Ο πιο απλός απλός τρόπος είναι να του δώσετε άρωμα και γεύση χρησιμοποιώντας βότανα και μπαχαρικά. Εκτός από αλάτι και μαύρο πιπέρι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βασιλικό, τζίντζερ και βαλσάμικο ξίδι. Επίσης, με το μπρόκολο ταιριάζει η σκόνη σκόρδου, το κύμινο, το κάρυ, το πιπέρι καγιέν, ο κόλιανδρος και το δεντρολίβανο. Επιλέξτε τα κατάλληλα υλικά ανάλογα με τις γευστικές σας προτιμήσεις.

2. Περιχύστε τις φουντίτσες με μια σπιτική σάλτσα. Θα χρειαστείτε 1/2 φλιτζάνι μαγιονέζα, 1/4 φλιτζανιού ξινή κρέμα (sour cream), 1 κουταλάκι του γλυκού λευκό ξίδι και 2 κουταλιές της σούπας μείγμα μπαχαρικών της αρεσκείας σας.

3. Ανακατέψτε τις φουντίτσες με χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο και μουστάρδα Dijon για μια πιο «ζωηρή» γεύση. Σε ένα μπολ, αναμείξτε 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα Dijon, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και τον χυμό από μισό λεμόνι. Προσθέστε τις φουντίτσες και ανακατέψτε καλά. Αυτό το απλό ντρέσινγκ προσδίδει μια πικάντικη γεύση στο μπρόκολο χάρη στη μουστάρδα και τον χυμό λεμονιού.

4. Βουτήξτε τις φουντίτσες σε μια κρεμώδη σάλτσα με βάση το γιαούρτι. Θα χρειαστείτε 1 φλιτζάνι γιαούρτι, τον χυμό από μισό λεμόνι και μπαχαρικά της αρεσκείας σας. Πειραματιστείτε με τις ποσότητες των υλικών, ώστε η γεύση να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας. Για πιο έντονη γεύση μπορείτε να προσθέσετε πάπρικα, φρέσκο σχοινόπρασο και ψιλοκομμένο σκόρδο.

5. Μαρινάρετε τις φουντίτσες με μία απλή μαρινάδα από χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο και αλάτι. Για να το κάνετε αυτό, απλώς τοποθετήστε τις φουντίτσες σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε την καλά και αφήστε τες στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες ή για όλο το βράδυ. Τα υλικά της μαρινάδας θα μαλακώσουν τις φουντίτσες και θα τις νοστιμίσουν.