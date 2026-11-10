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43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας: Πάνω από 1.000 δρομείς με τη Novo Ελλάδος

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43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας: Πάνω από 1.000 δρομείς με τη Novo Ελλάδος
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Τρίτη, 10/11/2026 - 23:20

Περισσότεροι από 1.000 δρομείς στον Μαραθώνιο έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα υπέρ της πρόληψης, της ολιστικής διαχείρισης και της ιατρικής υποστήριξης των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο της παχυσαρκίας.

Στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, μία ιστορική διαδρομή που ενώνει ανθρώπους από όλον τον κόσμο και πρεσβεύει την ευγενή άμιλλα και την αλληλεγγύη, συμμετείχε η φαρμακευτική εταιρεία Novo Ελλάδος συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την παχυσαρκία, μια χρόνια και πολυπαραγοντική νόσο. Περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι, φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες της Novo Ελλάδος, έτρεξαν με το μήνυμα «Run to Change Obesity», στις διαδρομές των 42,2 χλμ., των 10 χλμ. και των 5 χλμ. Μαζί, έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης, ενάντια στα στερεότυπα, τα οποία αντιμετωπίζουν την παχυσαρκία, ως αποτέλεσμα έλλειψης θέλησης ή προσωπικής αποτυχίας των ανθρώπων. Παράλληλα, απηύθυναν κάλεσμα στους ανθρώπους που ζουν με παχυσαρκία να αναζητήσουν ιατρική υποστήριξη ως ένα ουσιαστικό βήμα για την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου. Με την παρουσία τους στον Μαραθώνιο οι δρομείς της ομάδας «Run to Change Obesity», έδωσαν έμπρακτα το παράδειγμα για την υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής που συνδυάζει ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες και σωματική δραστηριότητα, οδηγώντας σε μία πιο ανάλαφρη ζωή.

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Η συμμετοχή της Novo Ελλάδος στους Μαραθωνίους της Αθήνας εντάσσεται στη μακρόχρονη συμμετοχή της εταιρείας σε δρομικές διοργανώσεις. Για περισσότερα από 25 χρόνια η δρομική ομάδα της Novo συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για χρόνια νοσήματα, όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία. Στη φετινή διοργάνωση, η Novo Ελλάδος ένωσε για πρώτη φορά τις δυνάμεις της με τα διαγνωστικά κέντρα Affidea, μεταφέροντας το μήνυμα «Run to Change Obesity» ακόμη πιο μακριά. Όπως η μαραθώνια διαδρομή προϋποθέτει συνεργασία, συστηματική προετοιμασία, αντοχή και καθοδήγηση ειδικού, αντίστοιχα και η διαχείριση της παχυσαρκίας είναι μια διαδρομή που απαιτεί συνειδητοποίηση, επιμονή, εξατομικευμένο πλάνο και υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

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Η Γενική Διευθύντρια της Novo Ελλάδος και Κύπρου, Myriam Mezher, ευχαρίστησε την ομάδα “Run to change Obesity” για το πάθος που έδειξαν στηρίζοντας την πρωτοβουλία. «Σήμερα, με το “Run to Change Obesity”, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έτρεξαν για να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος, όχι θέμα θέλησης ή προσωπικής αποτυχίας και χρειάζεται ουσιαστική υποστήριξη και σωστή καθοδήγηση. Θέλουμε να πούμε σε κάθε άνθρωπο που ζει με παχυσαρκία ότι δεν είναι μόνος και ότι υπάρχουν λύσεις. Το πρώτο βήμα είναι να μιλήσει με έναν επαγγελματία υγείας και να αναζητήσει την κατάλληλη υποστήριξη για εκείνον. Εμείς θα συνεχίσουμε να τρέχουμε δίπλα του, για περισσότερη γνώση, λιγότερα στερεότυπα και μια πιο ανάλαφρη ζωή. Ευχαριστούμε όλες και όλους που έτρεξαν μαζί μας.»

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2026 - 23:24

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