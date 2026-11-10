Καρκίνος πνεύμονα: Σημαντική πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση και τις νέες θεραπείες

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής αποτελεί ο καρκίνος του πνεύμονα, ο οποίος αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Ωστόσο, η σημαντική πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση, τη μοριακή βιολογία και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών αλλάζει σταδιακά την πορεία της νόσου. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO 2026), που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, ανέδειξαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στον μη μικροκυτταρικό όσο και στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, με νέα θεραπευτικά σχήματα που παρατείνουν την επιβίωση και δημιουργούν ουσιαστική ελπίδα για τους ασθενείς.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή αντιμετώπιση της νόσου. Ο καρκίνος του πνεύμονα συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά στάδια, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να διαγιγνώσκονται όταν η νόσος έχει ήδη προχωρήσει.

Αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας

Η αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας (Low-Dose CT) αποτελεί σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς επιτρέπει την ανίχνευση μικρών όγκων πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων. Μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο τακτικός έλεγχος με τη συγκεκριμένη εξέταση μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα σε άτομα υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με διεθνείς συστάσεις, ο ετήσιος έλεγχος αφορά κυρίως άτομα ηλικίας 50–80 ετών με σημαντικό ιστορικό καπνίσματος, συνήθως τουλάχιστον 20 πακέτα-έτη, τα οποία εξακολουθούν να καπνίζουν ή έχουν διακόψει το κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια. Η επιλογή των ατόμων που χρειάζονται έλεγχο πρέπει να γίνεται με ιατρική αξιολόγηση, ενώ η διακοπή του καπνίσματος παραμένει το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης.

Μοριακός έλεγχος των όγκων

Παράλληλα, η πρόοδος στον μοριακό έλεγχο των όγκων έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο καρκίνος του πνεύμονα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για μία ενιαία νόσο, αλλά για διαφορετικούς βιολογικούς υποτύπους με ιδιαίτερα γενετικά χαρακτηριστικά. Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα αντιπροσωπεύει περίπου το 85% των περιπτώσεων και σε σημαντικό ποσοστό ασθενών μπορούν να αναγνωριστούν μοριακές αλλοιώσεις που καθοδηγούν τη θεραπευτική επιλογή.

Με σύγχρονες τεχνικές, όπως η αλληλούχηση νέας γενιάς (Next Generation Sequencing – NGS), αναζητούνται μεταλλάξεις και άλλες γενετικές αλλοιώσεις, όπως EGFR, ALK, ROS1, KRAS, BRAF και MET. Η αναγνώρισή τους επιτρέπει τη χορήγηση στοχευμένων θεραπειών, οι οποίες παρεμβαίνουν σε συγκεκριμένους μηχανισμούς ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων. Εξίσου σημαντική είναι η αξιολόγηση του βιοδείκτη PD-L1, ο οποίος συμβάλλει στην επιλογή της κατάλληλης ανοσοθεραπείας.

Μελέτη KRAScendo-1

Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης ΙΙΙ KRAScendo-1, η οποία αξιολόγησε το divarasib, έναν νεότερης γενιάς αναστολέα της μετάλλαξης KRAS G12C, σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που είχαν ήδη λάβει προηγούμενη θεραπεία. Το divarasib συγκρίθηκε με τους διαθέσιμους αναστολείς sotorasib και adagrasib και παρουσίασε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα.

Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου αυξήθηκε από 5,7 σε 9,8 μήνες, ενώ η διάμεση συνολική επιβίωση αυξήθηκε από 12 σε 17,7 μήνες, με μείωση του σχετικού κινδύνου θανάτου κατά 44%. Επιπλέον, το ποσοστό ανταπόκρισης στη θεραπεία ήταν 58% έναντι 32%. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων στοχευμένων θεραπειών για ασθενείς με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη.

Μελέτη SAFFRON

Εξίσου σημαντική ήταν η μελέτη φάσης ΙΙΙ SAFFRON, η οποία ανέδειξε νέες δυνατότητες αντιμετώπισης της αντοχής στις στοχευμένες θεραπείες. Σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με μεταλλάξεις EGFR, των οποίων η νόσος είχε εξελιχθεί μετά από θεραπεία με osimertinib και παρουσίαζε υπερέκφραση ή ενίσχυση του MET, ο συνδυασμός osimertinib και savolitinib αποδείχθηκε αποτελεσματικότερος από τη χημειοθεραπεία.

Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου αυξήθηκε από 5,4 σε 7,6 μήνες, ενώ η διάμεση συνολική επιβίωση αυξήθηκε από 12,9 σε 17,8 μήνες, με μείωση του σχετικού κινδύνου θανάτου κατά 32%. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της επανάληψης του μοριακού ελέγχου όταν η νόσος εμφανίζει αντοχή, καθώς η αναγνώριση νέων μοριακών μηχανισμών μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερες θεραπευτικές επιλογές.

Καρκίνος του πνεύμονα και εξελίξεις στην ανοσοθεραπεία

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στην ανοσοθεραπεία, η οποία έχει ήδη μεταβάλει ουσιαστικά την αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου του πνεύμονα. Η μελέτη φάσης ΙΙΙ PERSEE εξέτασε εάν η προσθήκη χημειοθεραπείας στην ανοσοθεραπεία με pembrolizumab προσφέρει μεγαλύτερο όφελος σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο και υψηλή έκφραση PD-L1, τουλάχιστον 50%.

Ο συνδυασμός αύξησε σημαντικά τη διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου από 6,9 σε 16,1 μήνες, ενώ το ποσοστό ανταπόκρισης έφθασε το 77,5% έναντι 50,3% με τη χορήγηση μόνο ανοσοθεραπείας. Παρότι παρατηρήθηκε αριθμητική βελτίωση και στη συνολική επιβίωση, η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Επιπλέον, οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συχνότερες με τον συνδυασμό. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία της εξατομικευμένης θεραπευτικής απόφασης, με βάση τα χαρακτηριστικά της νόσου, τη γενική κατάσταση του ασθενούς και την αναμενόμενη τοξικότητα.

Παράλληλα, το olomorasib, ένας ακόμη νεότερης γενιάς αναστολέας KRAS G12C, παρουσίασε ενθαρρυντικά αποτελέσματα όταν χορηγήθηκε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία ως αρχική θεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο. Σε πρώιμη κλινική αξιολόγηση 77 ασθενών, το 62% παρουσίασε αντικειμενική ανταπόκριση, ενώ η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 11,6 μήνες. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα υποσχόμενα, ωστόσο απαιτείται επιβεβαίωση από μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες προτού η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση καθιερωθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

Μία από τις πλέον εντυπωσιακές εξελίξεις του ESMO 2026 αφορούσε τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, μία ιδιαίτερα επιθετική μορφή της νόσου, για την οποία οι θεραπευτικές δυνατότητες παραμένουν περιορισμένες. Η μελέτη φάσης ΙΙΙ DeLLphi-305 αξιολόγησε την προσθήκη του tarlatamab στη θεραπεία συντήρησης με durvalumab σε ασθενείς με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο, των οποίων η νόσος δεν είχε εμφανίσει εξέλιξη μετά την αρχική χημειοανοσοθεραπεία. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η διάμεση συνολική επιβίωση αυξήθηκε από 12,7 σε 21,1 μήνες, με μείωση του σχετικού κινδύνου θανάτου κατά 58%.

Παράλληλα, η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου αυξήθηκε από 1,9 σε 7,4 μήνες. Το tarlatamab αποτελεί μία καινοτόμο μορφή ανοσοθεραπείας, ένα διειδικό αντίσωμα που συνδέεται με την πρωτεΐνη DLL3 στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων και ταυτόχρονα ενεργοποιεί τα Τ-λεμφοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, κατευθύνοντάς τα εναντίον του όγκου. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική θεραπευτική εξέλιξη, που δημιουργεί νέες προοπτικές για την αντιμετώπιση μιας νόσου με ιστορικά δυσμενή πρόγνωση.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα μεταβάλλεται ουσιαστικά. Η επιστημονική πρόοδος επιτρέπει πλέον όχι μόνο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου, αλλά και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για κάθε ασθενή, με βάση τα ιδιαίτερα μοριακά και κλινικά χαρακτηριστικά του.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να σώσουν ζωές, ενώ ο ολοκληρωμένος μοριακός έλεγχος, η ανοσοθεραπεία και οι νέες στοχευμένες θεραπείες δημιουργούν περισσότερες δυνατότητες για μεγαλύτερη επιβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η συνεχής πρόοδος της ογκολογικής έρευνας μετατρέπει σταδιακά την επιστημονική γνώση σε ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς, προσφέροντας νέες θεραπευτικές επιλογές και βάσιμη αισιοδοξία για το μέλλον.