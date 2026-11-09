Η ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι που απολαμβάνουν τη μοναξιά δεν είναι αντικοινωνικοί, απλά σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο

Ένα βράδυ Παρασκευής χωρίς παρέα μπορεί να είναι κάτι που περιμένετε με χαρά, ακόμη κι αν έχετε φίλους, ενεργή κοινωνική ζωή και τη δυνατότητα να κανονίσετε κάτι άλλο. Μπορεί να σας αρέσει να βλέπετε μια ταινία μόνοι σας, να ταξιδεύετε χωρίς παρέα, να διαβάζετε για ώρες ή απλώς να περνάτε ένα ήσυχο απόγευμα χωρίς να νιώθετε την ανάγκη να τηλεφωνήσετε σε κάποιον.

Σε μια καθημερινότητα γεμάτη συναντήσεις, μηνύματα και διαδικτυακές επαφές, αυτή η επιλογή μπορεί να ξενίζει. Κάποιος που την κάνει μπορεί εύκολα να δώσει την εντύπωση ότι νιώθει μοναξιά, ότι έχει αποτραβηχτεί ή ότι αισθάνεται άβολα με άλλους ανθρώπους. Το πώς βιώνει, όμως, αυτές τις ώρες αλλάζει όταν τις έχει επιλέξει ο ίδιος.

Έρευνες στην ψυχολογία δείχνουν ότι το πώς νιώθετε όταν μένετε μόνοι εξαρτάται, σε έναν βαθμό, από τον λόγο για τον οποίο το επιλέγετε. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022 στο PLOS ONE έθεσε το ερώτημα «Ποιοι απολαμβάνουν τη μοναχικότητα;» και το εξέτασε μέσα από δύο έρευνες στις οποίες φοιτητές κρατούσαν ημερολόγιο. Όσοι έκαναν τις επιλογές τους με βάση τα δικά τους ενδιαφέροντα και επηρεάζονταν λιγότερο από τις πιέσεις των άλλων ήταν πιο πιθανό να επιλέγουν να μείνουν μόνοι επειδή έβρισκαν κάτι ευχάριστο ή ωφέλιμο σε αυτό. Η εσωστρέφεια δεν φάνηκε να προβλέπει αυτό το κίνητρο. Η αυτονομία, από την πλευρά της, έδινε μια ένδειξη για το γιατί κάποιος επέλεγε να μείνει μόνος, ενώ το αν γενικά προτιμούσε τη μοναχικότητα ήταν ξεχωριστό ζήτημα.

Τι μπορεί, λοιπόν, να έχουν κοινό όσοι απολαμβάνουν να περνούν χρόνο μόνοι τους; Οι παρακάτω συνήθειες συναντώνται συχνά σε ανθρώπους που νιώθουν καλά όταν μένουν μόνοι, αν και ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να περνά αυτόν τον χρόνο.

1. Κάνουν σχέδια ακόμη κι αν δεν έχουν παρέα

Αν θέλουν να φάνε σε ένα εστιατόριο, να δουν μια ταινία ή να επισκεφθούν μια έκθεση, μπορούν να πάνε μόνοι τους. Το ίδιο ισχύει και για μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Αφού τα σχέδιά τους δεν εξαρτώνται πάντα από το αν μπορούν να ακολουθήσουν οι φίλοι ή η οικογένειά τους, έχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Μπορούν, για παράδειγμα, να αποφασίσουν την τελευταία στιγμή να γνωρίσουν ένα καινούργιο μέρος ή να αφιερώσουν ένα βράδυ σε κάτι που τους αρέσει, χωρίς να χρειαστεί να συνεννοηθούν με την παρέα.

Αυτή η άνεση μπορεί να συνδέεται και με μεγαλύτερη συναισθηματική ανεξαρτησία. Κάποιοι νιώθουν λιγότερο την ανάγκη να ζητούν την έγκριση των άλλων για κάθε απόφαση και αντλούν ικανοποίηση από όσα επιλέγουν οι ίδιοι να κάνουν. Μπορούν να εκτιμούν τη γνώμη των άλλων και να ζητούν στήριξη όταν τη χρειάζονται, ενώ παράλληλα νιώθουν άνετα να αποφασίζουν χωρίς να ζητούν διαρκώς επιβεβαίωση.

2. Βρίσκουν χρόνο να σκεφτούν και να κάνουν όσα τους αρέσουν

Όταν έχετε λίγη ησυχία, μπορεί να σας είναι πιο εύκολο να σκεφτείτε όσα έχουν συμβεί και να καταλάβετε πώς νιώθετε γι’ αυτά. Κάποιοι αξιοποιούν αυτές τις στιγμές για να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους ή να ξανασκεφτούν αποφάσεις που έχουν πάρει. Άλλοι διαβάζουν, γράφουν, κάνουν διαλογισμό, λύνουν γρίφους ή ασχολούνται με κάτι δημιουργικό. Έτσι κρατούν το μυαλό τους σε εγρήγορση και μπορούν να ασχοληθούν με κάτι στον δικό τους ρυθμό.

Το γράψιμο, για παράδειγμα, μπορεί να σας βοηθήσει να βάλετε τις σκέψεις σας σε σειρά, ενώ το διάβασμα σας φέρνει σε επαφή με νέες ιδέες. Η ζωγραφική, η μουσική ή ένα παιχνίδι στρατηγικής σάς δίνουν την ευκαιρία να συγκεντρωθείτε χωρίς διακοπές. Το αν αυτές οι ώρες θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας και να κατανοήσετε τα συναισθήματά σας εξαρτάται από το πώς τις περνάτε.

3. Βρίσκουν ηρεμία στη φύση ή στη συντροφιά ενός κατοικιδίου

Μια βόλτα στο δάσος, ένα ήσυχο απόγευμα δίπλα στη θάλασσα ή μια πεζοπορία στο βουνό χωρίς παρέα μπορούν να κάνουν αυτές τις ώρες ιδιαίτερα ευχάριστες. Στη φύση μπορείτε για λίγο να ξεφύγετε από το φορτωμένο πρόγραμμα, τις ειδοποιήσεις και τις υποχρεώσεις της ημέρας. Για κάποιους, αρκεί να έχουν κοντά τους το κατοικίδιό τους. Ένας σκύλος που κοιμάται δίπλα τους ή μια γάτα που κάθεται κοντά τους μπορεί να τους προσφέρει συντροφιά και στοργή, χωρίς να χρειάζεται να πουν κουβέντα.

Μπορείτε να περάσετε ώρες χωρίς ανθρώπινη παρέα και να νιώθετε ότι έχετε συντροφιά. Ένα ήσυχο μέρος ή μια δραστηριότητα που σας επιτρέπει να χαμηλώσετε τους ρυθμούς μπορεί να σας κάνει να νιώσετε καλά. Το αν σας αρέσει η φύση, αν έχετε κατοικίδιο ή αν σας απασχολούν ιδιαίτερα τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι θέμα προσωπικών ενδιαφερόντων.

4. Δίνουν βάρος στην ποιότητα των σχέσεών τους

Πολλοί άνθρωποι που χαίρονται να περνούν χρόνο μόνοι τους έχουν στενές φιλίες, βλέπουν την οικογένειά τους και απολαμβάνουν τις συναντήσεις με φίλους. Εκεί που μπορεί να διαφέρουν είναι στο πώς συνδυάζουν αυτές τις επαφές με την ανάγκη τους για προσωπικό χώρο. Κάποιοι προτιμούν μια κουβέντα με λίγους ανθρώπους από μια μεγάλη συγκέντρωση. Μπορεί να ακούν προσεκτικά, να σκέφτονται πριν απαντήσουν και να δίνουν χρόνο σε μια σχέση για να χτιστεί, ακόμη κι αν οι συναντήσεις τους είναι αραιές. Άλλοι κρατούν επαφή με μηνύματα ή μέσω διαδικτύου και συναντιούνται από κοντά όταν έχουν πραγματικά διάθεση να περάσουν χρόνο μαζί.

Μπορεί επίσης να προσέχουν περισσότερο τα όριά τους στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουν να κρατήσουν την πρωινή τους ρουτίνα, να γυμναστούν μόνοι τους ή να αφήσουν λίγο χρόνο μέσα στην ημέρα για να χαλαρώσουν. Το πόσο προσεκτικά ακούει κάποιος ή πόση φροντίδα δείχνει στους φίλους του διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ανεξάρτητα από το πόσο συγκρατημένος είναι στις παρέες.

5. Ξεχωρίζουν τη μοναχικότητα από τη μοναξιά

Όταν επιλέγετε να μείνετε μόνοι, λίγες ώρες ησυχίας μπορούν να σας ηρεμήσουν και να σας ξεκουράσουν. Όταν σας λείπει η παρέα, οι ίδιες ώρες μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε αποκομμένοι. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 στο Scientific Reports, 178 άνθρωποι κράτησαν ημερολόγιο για 21 ημέρες, ώστε οι ερευνητές να εξετάσουν πώς συνδεόταν ο χρόνος που περνούσαν μόνοι με το πώς ένιωθαν. Κάποιες μέρες, οι περισσότερες ώρες χωρίς παρέα συνδέονταν με λιγότερη ικανοποίηση και εντονότερη μοναξιά. Οι συσχετίσεις αυτές εξασθενούσαν ή έπαυαν να φαίνονται όταν οι συμμετέχοντες είχαν επιλέξει οι ίδιοι να μείνουν μόνοι και οι ώρες αυτές δεν συσσωρεύονταν για συνεχόμενες ημέρες. Τις μέρες που περνούσαν περισσότερο χρόνο μόνοι, ανέφεραν επίσης λιγότερο στρες και εντονότερη αίσθηση ότι μπορούσαν να ορίζουν οι ίδιοι τι θα κάνουν.

Μια ανασκόπηση του 2025 στο Journal of Personality επισήμανε επίσης ότι άνθρωποι με διαφορετικές προσωπικότητες μπορούν να απολαμβάνουν τη μοναχικότητα. Το τι κερδίζουν από αυτές τις ώρες εξαρτάται από τις συνθήκες, από τον λόγο για τον οποίο επιλέγουν να μείνουν μόνοι και από το τι κάνουν στο διάστημα αυτό. Το ότι σας αρέσει να περνάτε χρόνο μόνοι σας λέει από μόνο του λίγα για την προσωπικότητά σας ή για το πόσο ανεξάρτητοι, ευφυείς ή συναισθηματικά ώριμοι είστε. Άλλοι ξεκουράζονται όταν βλέπουν κόσμο και άλλοι όταν βρίσκουν λίγη ησυχία. Και οι δύο τρόποι είναι εξίσου θεμιτοί. Σημασία έχει αν αυτές τις ώρες τις επιλέγετε και τις απολαμβάνετε ή αν θα προτιμούσατε να έχετε παρέα. Όταν είναι δική σας επιλογή, μπορούν να σας δώσουν χώρο να σκεφτείτε, να ασχοληθείτε με όσα σας αρέσουν και να βρείτε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες σας και στις σχέσεις σας.