Πόσα χρόνια μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος; Το νέο όριο που αποκαλύπτει μελέτη ξεπερνά τις προσδοκίες

Μήπως οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο όριο για τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής ;

Η γήρανση είναι μια φυσική και αναπόφευκτη διαδικασία, όμως οι επιστήμονες εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που την προκαλούν και να ανακαλύψουν τρόπους για να την επιβραδύνουν. Παρά την πρόοδο της ιατρικής και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, παραμένει αναπάντητο ένα βασικό ερώτημα: Πόσα χρόνια μπορεί πραγματικά να ζήσει ο άνθρωπος;

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό NPJ Aging, επιχειρεί να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, εξετάζοντας τον ρόλο που παίζουν στη γήρανση οι μεταλλάξεις που συσσωρεύονται στα κύτταρά μας με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ακόμη και αν καταφέρναμε να εξαλείψουμε τις περισσότερες αιτίες της γήρανσης και να αποφύγουμε τις σοβαρές ασθένειες, αυτές οι μεταλλάξεις θα εξακολουθούσαν να περιορίζουν τη διάρκεια της ζωής μας. Οι υπολογισμοί τους δείχνουν ότι, υπό αυτές τις ιδανικές συνθήκες, ο άνθρωπος θα μπορούσε θεωρητικά να ζήσει έως και 194 χρόνια.

Το μυστήριο της γήρανσης

Αν ρωτήσετε κάποιον τι σημαίνει «γήρανση», πιθανότατα θα μπορέσει να σας δώσει μια απάντηση, ανεξάρτητα από τον πολιτισμό στον οποίο ανήκει. Αν όμως κάνετε την ίδια ερώτηση σε έναν επιστήμονα, η απάντηση θα είναι πολύ πιο περίπλοκη, γεμάτη επιφυλάξεις και χωρίς οριστικά συμπεράσματα.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν αυτή την πολύπλοκη διαδικασία, η οποία αναπόφευκτα οδηγεί στον θάνατο.

Το 2023, μια επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό Cell περιέγραψε 12 βασικά χαρακτηριστικά της γήρανσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μεταλλάξεων κατά την κυτταρική διαίρεση, η αδυναμία των κυττάρων να ρυθμίζουν σωστά την παραγωγή και τη συντήρηση των πρωτεϊνών, καθώς και η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων.

Ορισμένα από αυτά τα 12 χαρακτηριστικά θα μπορούσαν, τουλάχιστον θεωρητικά, να αντιστραφούν. Για παράδειγμα, ένα από τα σημάδια της βιολογικής γήρανσης είναι η μείωση του μήκους των τελομερών, δηλαδή των προστατευτικών δομών που βρίσκονται στα άκρα των χρωμοσωμάτων και εμποδίζουν το μπέρδεμα του DNA.

Ορισμένες παρεμβάσεις μπορούν να αποτρέψουν τη βράχυνση των τελομερών, κάτι που θεωρητικά θα μπορούσε να παρατείνει τη ζωή. Ωστόσο, όπως εξήγησαν οι συγγραφείς της νέας μελέτης, «οι θεραπείες που πράγματι παρατείνουν τη ζωή δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη».

Πώς οι σωματικές μεταλλάξεις συμβάλλουν στη γήρανση και τον θάνατο

Οι σωματικές μεταλλάξεις είναι αλλαγές στο DNA που μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε κύτταρο του σώματος, εκτός από τα γεννητικά κύτταρα, δηλαδή τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια. Αποτελούν αναπόφευκτο μέρος της κυτταρικής διαίρεσης και συμβαίνουν σε ολόκληρο το σώμα μας, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Μερικές φορές προκαλούνται από την έκθεση σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο καπνός του τσιγάρου ή η υπεριώδης ακτινοβολία. Άλλες φορές, όμως, εμφανίζονται απλώς τυχαία.

Ορισμένες σωματικές μεταλλάξεις δεν προκαλούν σημαντικά προβλήματα και το κύτταρο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, παρά τις μικρές αλλαγές που έχει υποστεί. Άλλες, όμως, προκαλούν τόσο σοβαρές βλάβες, ώστε το κύτταρο τελικά πεθαίνει.

Η ιδέα ότι οι σωματικές μεταλλάξεις ενδέχεται να παίζουν ρόλο στη γήρανση εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι, καθώς περνούν τα χρόνια, αυτές οι μεταλλάξεις συσσωρεύονται, επηρεάζοντας σταδιακά τη λειτουργία των κυττάρων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ασθενειών και συμβάλλοντας στη γήρανση.

Το Medical News Today επικοινώνησε με τον Jordan Weiss, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Ιατρικής Ακριβείας και στο Ινστιτούτο Βέλτιστης Γήρανσης του NYU Langone Health.

Ο ίδιος εξήγησε γιατί οι σωματικές μεταλλάξεις παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στη γήρανση:

«Ένας άνθρωπος που διανύει την 9η δεκαετία της ζωής του έχει χιλιάδες σωματικές μεταλλάξεις σε ένα τυπικό κύτταρο του σώματός του. Ο οργανισμός δεν διαθέτει κάποιον μηχανισμό που να μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω και να διορθώσει τις βλάβες που έχουν ήδη καταγραφεί στο DNA ενός κυττάρου».

«Καθώς περνούν οι δεκαετίες, αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και επηρεάζουν την ικανότητα των κυττάρων να λειτουργούν σωστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση καρκίνου», συνέχισε.

Επειδή κύτταρα με σωματικές μεταλλάξεις υπάρχουν σε όλους τους ιστούς του σώματος και κάθε μετάλλαξη μπορεί να είναι διαφορετική, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν με κάποια θεραπεία. Άλλωστε, από πού θα μπορούσε να ξεκινήσει κανείς, αν ήθελε να εξαλείψει κάθε κύτταρο που έχει υποστεί μετάλλαξη;

Επομένως, όποιες παρεμβάσεις κατά της γήρανσης και αν εφαρμόσουμε και όσα χαρακτηριστικά της γήρανσης και αν καταφέρουμε να αντιστρέψουμε, οι σωματικές μεταλλάξεις θα συνεχίσουν να προκαλούν βλάβες.

Με αυτό το δεδομένο, οι ερευνητές της νέας μελέτης επιχείρησαν να υπολογίσουν «πόσο θα ζούσαν οι άνθρωποι αν καταφέρναμε να αντιμετωπίσουμε τις περισσότερες διαδικασίες της γήρανσης, με εξαίρεση τις σωματικές μεταλλάξεις».

Για να το διερευνήσουν, ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο με το οποίο μπορούσαν να υπολογίσουν τον γενικό ρυθμό εμφάνισης σωματικών μεταλλάξεων στους διαφορετικούς ιστούς του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να «εκτιμήσουν τα όρια της ανθρώπινης ζωής σε ένα σενάριο όπου η γήρανση προκαλείται αποκλειστικά από τις σωματικές μεταλλάξεις».

Είναι η αθανασία ένα άπιαστο όνειρο;

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο τους, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι, αν εξαλείφονταν όλα τα χαρακτηριστικά της γήρανσης, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών μεταλλάξεων, η διάμεση διάρκεια ζωής θα έφτανε τα 1.759 χρόνια και η μέγιστη τα 29.921 χρόνια. Πρόκειται για ηλικίες που σήμερα μοιάζουν αδιανόητες.

Εντούτοις, όταν οι ερευνητές πρόσθεσαν ξανά τις σωματικές μεταλλάξεις στους υπολογισμούς τους, αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα μειώθηκαν δραματικά και η προοπτική της αθανασίας απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο. Όπως ανέφεραν οι συγγραφείς:

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι, ακόμη και αν εξαλείφονταν όλα τα χαρακτηριστικά της γήρανσης εκτός από τις σωματικές μεταλλάξεις, η διάμεση διάρκεια ζωής του ανθρώπου θα έφτανε μόλις τα 146 έως 194 χρόνια, δηλαδή περίπου το διπλάσιο από τα σημερινά 79 χρόνια».

«Γνωρίζουμε ότι ο μακροβιότερος άνθρωπος στην καταγεγραμμένη ιστορία ήταν μια γυναίκα που πέθανε σε ηλικία 122 ετών. Αυτό σημαίνει ότι οι σωματικές μεταλλάξεις αποτελούν σημαντική αιτία γήρανσης, αλλά δεν μπορούν από μόνες τους να εξηγήσουν ολόκληρη τη διαδικασία», τόνισε η Egle Pavyde, φαρμακοποιός με διδακτορικό στην αναγεννητική ιατρική και την έρευνα των βλαστοκυττάρων.

Παρότι τα αποτελέσματα αυτά ενδέχεται να απογοητεύσουν όσους ασχολούνται με το biohacking και αναζητούν τρόπους να ζήσουν για πάντα, όπως ο Bryan Johnson, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η νέα προσέγγισή τους θα αποτελέσει αφετηρία για να κατανοήσουν καλύτερα πώς κάθε βιολογική διαδικασία συμβάλλει στη γήρανση.

Επιπλέον, θα μπορούσε να τους βοηθήσει να εντοπίσουν τους μηχανισμούς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν, προκειμένου να αναπτύξουν νέους τρόπους επιβράδυνσης της γήρανσης.

Τα όργανα που είναι πιο ευάλωτα στη γήρανση: Καρδιά και εγκέφαλος

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης ήταν ότι ορισμένοι ιστοί του σώματος αντέχουν περισσότερο στις σωματικές μεταλλάξεις σε σχέση με άλλους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα κύτταρα του συκωτιού. Σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα των ερευνητών, αυτά τα κύτταρα θα μπορούσαν να συνεχίσουν να αντικαθιστούν τα παλαιότερα και να λειτουργούν κανονικά για 100.000 χρόνια ή και περισσότερο.

Στον αντίποδα βρίσκονται τα κύτταρα του μυοκαρδίου, δηλαδή του μυϊκού στρώματος της καρδιάς, και οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου, που είναι πολύ πιο ευάλωτα στις σωματικές μεταλλάξεις.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα συγκεκριμένα κύτταρα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της διαφοροποίησής τους. Με άλλα λόγια, δεν διαιρούνται και δεν πολλαπλασιάζονται πλέον. Επομένως, όταν χάνουν τη λειτουργία τους, δεν μπορούν να αναπληρωθούν μέσω της κυτταρικής αναγέννησης.

Όταν αυτά τα κύτταρα πάψουν να λειτουργούν σωστά, επηρεάζεται η λειτουργία της καρδιάς και του εγκεφάλου, κάτι που τελικά οδηγεί στον θάνατο.

Γι' αυτό και οι συγγραφείς της μελέτης τα χαρακτήρισαν ως «κρίσιμους παράγοντες που περιορίζουν τη διάρκεια της ζωής».

Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Συνολικά, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι, ακόμη και αν καταφέρναμε να αντιστρέψουμε όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της γήρανσης, να αποφύγουμε τις χρόνιες ασθένειες και να ζήσουμε χωρίς να πάθουμε κάποιο ατύχημα, οι σωματικές μεταλλάξεις θα έβαζαν τελικά ένα όριο στη ζωή μας.

Παράλληλα, όμως, τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν νέους πιθανούς στόχους για τη μελλοντική επιστημονική έρευνα. Αν οι επιστήμονες καταφέρουν να βρουν έναν τρόπο να αντιστρέψουν ή να περιορίσουν τις επιπτώσεις των σωματικών μεταλλάξεων, θα πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στους νευρώνες και στα κύτταρα της καρδιάς.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μελέτης πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιφύλαξη.

«Αυτή η μελέτη βασίζεται αποκλειστικά σε μαθηματικά μοντέλα και όχι σε πραγματικά δεδομένα από μια τέτοια παρέμβαση», εξήγησε η Pavyde. «Πρόκειται για μια θεωρητική εκτίμηση που στηρίζεται σε απλουστευμένες παραδοχές. Το μοντέλο εξετάζει έναν υποθετικό άνθρωπο στον οποίο έχουν εξαλειφθεί όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της γήρανσης, κάτι που δεν είναι βιολογικά εφικτό».

«Επιπλέον, βασίζεται σε εκτιμήσεις για τον ρυθμό εμφάνισης μεταλλάξεων και τα όρια κυτταρικού θανάτου, οι οποίες προέρχονται από περιορισμένο αριθμό ιστών. Παράλληλα, δεν λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της γήρανσης αλληλεπιδρούν και επιδεινώνουν το ένα το άλλο», υπογράμμισε.

Πώς μπορείτε να επιβραδύνετε τη γήρανση

Μέχρι να βρεθεί το μυστικό της αθανασίας, η Pavyde εξήγησε πώς μπορούμε να παρατείνουμε τη ζωή μας χωρίς τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογικών παρεμβάσεων.

«Δεδομένου ότι η ίδια η μελέτη δείχνει πως οι περισσότεροι παράγοντες που περιορίζουν σήμερα τη διάρκεια της ζωής μας σχετίζονται με διαδικασίες γήρανσης πέρα από τις μεταλλάξεις, οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές παραμένουν οι βασικές συνήθειες που υποστηρίζονται από ισχυρά επιστημονικά δεδομένα».

Σύμφωνα με την ίδια, αυτές περιλαμβάνουν:

«Μην καπνίζετε, να ασκείστε τακτικά, να ακολουθείτε μια διατροφή που βασίζεται σε φυσικές, μη επεξεργασμένες τροφές, να δίνετε προτεραιότητα στον ύπνο, να διατηρείτε ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς και να φροντίζετε με κάθε τρόπο για την πρόληψη των ασθενειών. Αυτές οι συνήθειες από μόνες τους μπορούν να σας χαρίσουν 10 έως 20 επιπλέον χρόνια υγιούς ζωής».

«Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις που να μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερο όφελος. Αν η διάρκεια της ανθρώπινης ζωής περιορίζεται από ιστούς που δεν μπορούν να αναγεννηθούν, τότε η προστασία της καρδιάς και του εγκεφάλου παραμένει η σημαντικότερη στρατηγική μας.

«Η καλύτερη συμβουλή είναι κάτι που έχετε ήδη ακούσει: να κοιμάστε καλά, να τρέφεστε σωστά, να κινείστε, να διαχειρίζεστε το άγχος και, πάνω απ' όλα, να ακολουθείτε αυτές τις συνήθειες με συνέπεια», κατέληξε ο Weiss