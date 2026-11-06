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Έμπολα: Στις αρχές του 2027 τα αποτελέσματα κλινικών δομικών για δύο νέα εμβόλια κατά του ιού

Φάρμακο
Έμπολα: Στις αρχές του 2027 τα αποτελέσματα κλινικών δομικών για δύο νέα εμβόλια κατά του ιού
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 06/11/2026 - 10:37

Σε εξέλιξη βρίσκονται κλινικές δοκιμές για δύο νέα εμβόλια κατά του ιού Έμπολα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε την έγκρισή του για τη διενέργεια κλινικών δοκιμών για δύο νέα εμβόλια κατά του Έμπολα. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω της εξάπλωσης του ιού Έμπολα παραμένει κρίσιμη.

Ομάδες εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ εισηγήθηκαν πρόσφατα την προσθήκη δύο κλινικών δοκιμών εμβολίων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση του στελέχους «Bundibugyo». Πρόκειται για το στέλεχος που έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 5.300 ανθρώπων, κυρίως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, από τον Μάιο.

Οι φορείς δημόσιας υγείας δυσκολεύονται να περιορίσουν το στέλεχος Bundibugyo, το οποίο παρουσιάζει ποσοστό θνητότητας 50%, καθώς δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για αυτό. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι σε μια κλινική δοκιμή που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα χρησιμοποιήθηκε το εμβόλιο Ervebo – το οποίο είχε εγκριθεί για το στέλεχος Zaire του ιού Έμπολα, αλλά δεν είναι σχεδιασμένο για το στέλεχος Bundibugyo.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι τα νέα εμβόλια που υποβάλλονται σε δοκιμές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον ιό Bundibugyo. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα αποτελέσματα από τις δοκιμές των εμβολίων αναμένονται στις αρχές του 2027. Όπως δήλωσε ο ίδιος, επικεφαλής της δοκιμής είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με την υποστήριξη του ΠΟΥ και άλλων εταίρων. Το εμβόλιο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σε συνεργασία με το Serum Institute of India και τη Moderna.

«Τα εμβόλια αποτελούν ισχυρά εργαλεία, αλλά δεν υποκαθιστούν τα αποδεδειγμένα μέτρα που μπορούν να σώσουν ζωές άμεσα: την έγκαιρη φροντίδα, την ιχνηλάτηση επαφών, την απομόνωση, τις ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές, καθώς και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινότητες», πρόσθεσε.

Τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ανακοίνωσαν ότι έχουν επιβεβαιωθεί 10.444 κρούσματα του στελέχους Bundibugyo, καθιστώντας τη συγκεκριμένη έξαρση την ταχύτερα εξαπλούμενη στην ιστορία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Ο ΠΟΥ τόνισε ότι παρέχει υποστήριξη σε όλες τις χώρες που γειτνιάζουν με τη ΛΔΚ, προκειμένου να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο εξάπλωσης κρουσμάτων πέρα από τα σύνορα. Παράλληλα, ένας Βρετανός εργαζόμενος στον τομέα της υγείας, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό Έμπολα, μεταφέρθηκε από τη ΛΔΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση ανέφερε ότι ο ασθενής βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και έχει εισαχθεί σε μονάδα αντιμετώπισης λοιμωδών νοσημάτων υψηλού κινδύνου. Ο κίνδυνος για το κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον ιό Έμπολα παραμένει χαμηλός, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2026 - 10:45

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