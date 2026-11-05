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Πανεπιστήμιο Στάνφορντ: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα «φυσικό Ozempic» με τη βοήθεια του AI

Μελέτες
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα «φυσικό Ozempic» με τη βοήθεια του AI
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 05/11/2026 - 16:13

Πόσο αποτελεσματικό είναι το νέο «Ozempic».

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ με τη βοήθεια του AI ανακάλυψαν ένα φυσικό μόριο, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως το νέο «Ozempic». Σε πειράματα που έγιναν σε ζώα έδειξαν ότι το μόριο αυτό περιόρισε δραστικά την όρεξη και επιτάχυνε την απώλεια λίπους αλλά χωρίς τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν τα φάρμακα όπως το Ozempic.

Το μόριο, γνωστό ως BRP, λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από τις υπάρχουσες θεραπείες. Αντί να επηρεάζει διάφορα όργανα σε όλο το σώμα, φαίνεται να δρα πιο επιλεκτικά σε ένα τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της πείνας και του μεταβολισμού. Αυτή η πιο στοχευμένη προσέγγιση θα μπορούσε, μακροπρόθεσμα, να βοηθήσει τους ανθρώπους να χάσουν βάρος χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως ναυτία, δυσκοιλιότητα ή σημαντική απώλεια μυϊκής μάζας.

Όπως προαναφέρθηκε, οι ερευνητές ανακάλυψαν τo BRP με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία τους επέτρεψε να πραγματοποιήσουν αναζητήσεις ανάμεσα σε χιλιάδες πιθανές βιολογικές ενώσεις. Τα ευρήματα ήταν αρκετά ελπιδοφόρα, ώστε οι επιστήμονες άρχισαν να προετοιμάζονται για το επόμενο σημαντικό βήμα: να διαπιστώσουν εάν το μόριο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για τον άνθρωπο. Οι ερευνητές ονόμασαν το μόριο BRP από τη μεγαλύτερη πρωτεΐνη από την οποία προέρχεται —την «BPM/retinoic acid inducible neural specific 2» ή BRINP2 (πεπτίδιο σχετιζόμενο με την BRINP2).

«Οι υποδοχείς στους οποίους στοχεύει η σεμαγλουτίδη εντοπίζονται στον εγκέφαλο, αλλά και στο έντερο, το πάγκρεας και άλλους ιστούς», δήλωσε η επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας, Katrin Svensson, PhD. «Γι' αυτό το Ozempic έχει ευρείες επιδράσεις, όπως η επιβράδυνση της κίνησης της τροφής μέσω του πεπτικού σωλήνα και η μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Αντιθέτως, το BRP φαίνεται να δρα συγκεκριμένα στον υποθάλαμο, ο οποίος ελέγχει την όρεξη και τον μεταβολισμό».

Η επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας Katrin Svensson, η οποία διετέλεσε κύρια ερευνήτρια της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, συνίδρυσε επίσης μια εταιρεία με στόχο την προώθηση του BRP προς κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Την έρευνα καθοδήγησε η ανώτερη ερευνήτρια Laetitia Coassolo, PhD.

Συνολικά, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το BRP ενδέχεται να επηρεάζει τόσο την όρεξη όσο και τη μεταβολική υγεία, αν και παραμένει άγνωστο κατά πόσον οι άνθρωποι θα αποκόμιζαν αντίστοιχα οφέλη, δεδομένου ότι τα πειράματα έγιναν σε ποντίκια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, το BRP βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι ερευνητές πρέπει να κατανοήσουν περισσότερα σχετικά με το πώς ακριβώς το μόριο αλληλεπιδρά με τα κύτταρα και πώς οι επιδράσεις του θα μπορούσαν να διατηρηθούν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2026 - 16:19

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