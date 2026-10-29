Ρετατρουτίδη: Πόσο αποτελεσματικό είναι το νέο φάρμακο της Eli Lilly σε παχυσαρκία και διαβήτη

Τι έδειξαν τα συμπεράσματα μελέτης για την ρετατρουτίδη συγκριτικά με το Ozempic στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη.

Σε ανακοίνωσή της, η Eli Lilly έκανε γνωστό ότι το πειραματικό φάρμακο επόμενης γενιάς για την παχυσαρκία, η ρετατρουτίδη (retatrutide), υπερείχε του Ozempic της Novo Nordisk όσον αφορά τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, ενώ σε μελέτη για τον διαβήτη οδήγησε σε υπερδιπλάσια απώλεια βάρους.

«Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν το ανταγωνιστικό προφίλ της ρετατρουτίδης, η οποία αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στο επόμενο κύμα ανάπτυξης της Lilly, μετά την επιτυχία των σκευασμάτων της, Zepbound και Mounjaro», γράφει το Reuters.

Σε προηγούμενες μελέτες, το φάρμακο έχει ήδη επιδείξει απώλεια βάρους αντίστοιχη με εκείνη που επιτυγχάνεται μέσω βαριατρικής χειρουργικής σε ασθενείς με παχυσαρκία, γεγονός που πιθανότατα το καθιστά το πιο ισχυρό σκεύασμα στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, προσθέτει το Reuters.

Η ρετατρουτίδη (retatrutide), γνωστή επίσης ως «triple-G» (τριπλό G), ενεργοποιεί τους υποδοχείς των ορμονών GLP-1, GIP και γλυκαγόνης. Χορηγείται μία φορά την εβδομάδα. Τα φάρμακα της κατηγορίας «triple-G» αναμένεται να επιφέρουν μεγαλύτερη απώλεια βάρους σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές σκευασμάτων, συνδυάζοντας την καταστολή της όρεξης, τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και την αυξημένη καύση θερμίδων.

Στη συγκριτική κλινική μελέτη, εξετάστηκαν δόσεις ρετατρουτίδης των 9 mg και 12 mg έναντι δόσης 2 mg του φαρμάκου Ozempic (της εταιρείας Novo), το οποίο προορίζεται για τον διαβήτη. Η Lilly ανέφερε ότι στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η δόση των 2 mg ως σημείο αναφοράς, καθώς αποτελεί την υψηλότερη εγκεκριμένη δόση που είναι διαθέσιμη. Και οι δύο δόσεις της ρετατρουτίδης μείωσαν το επίπεδο της HbA1c (γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης) —έναν δείκτη που αποτυπώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σε βάθος χρόνου— κατά μέσο όρο 2,2%, σε σύγκριση με ποσοστό 1,8% που επιτεύχθηκε με το Ozempic, έπειτα από 80 εβδομάδες θεραπείας στο πλαίσιο της κλινικής μελέτης προχωρημένου σταδίου.

Όσοι έλαβαν την υψηλότερη δόση ρετατρουτίδης (retatrutide) έχασαν το 20,9% του βάρους τους, σε σύγκριση με το 9,4% που παρατηρήθηκε με το Ozempic. «Συνολικά, τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα της ρετατρουτίδης τόσο στη διαχείριση του βάρους όσο και στον γλυκαιμικό έλεγχο, ενισχύοντας τη θέση της ως βασικού παράγοντα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στον καρδιομεταβολικό τομέα», δήλωσε ο αναλυτής της Citi, Geoffrey Meacham, σύμφωνα με το Reuters.

Η ρετατρουτίδη επέφερε επίσης μεγαλύτερες βελτιώσεις σε σχέση με το Ozempic όσον αφορά ορισμένους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Το Ozempic δεν θα πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση την απώλεια βάρους, ανέφερε η Ambre James-Brown, επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης της Novo, επισημαίνοντας ότι οι υψηλότερες δόσεις του συγκεκριμένου φαρμάκου για τον διαβήτη έχουν δείξει οφέλη και για την υγεία της καρδιάς, των νεφρών και του ήπατος.

Να σημειωθεί ότι, η Lilly σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση έγκρισης για τη ρετατρουτίδη στις ΗΠΑ το επόμενο έτος. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν σε μελλοντικό ιατρικό συνέδριο. Σε μια άλλη σημαντική μελέτη προχωρημένου σταδίου, η Lilly συγκρίνει τη ρετατρουτίδη με την τιρζεπατίδη (tirzepatide) —τη δραστική ουσία του Zepbound— σε ενήλικες με παχυσαρκία, οι οποίοι πάσχουν ή όχι από διαβήτη τύπου 2.