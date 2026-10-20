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3 συμβουλές για να μην ανεβαίνει απότομα το σάκχαρο όταν τρώτε πατάτες

Ευ Ζην
3 συμβουλές για να μην ανεβαίνει απότομα το σάκχαρο όταν τρώτε πατάτες
cleo stracuzza / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 20/10/2026 - 17:02

Οι πατάτες ανεβάζουν το σάκχαρο, αλλά ορισμένες συμβουλές διαιτολόγων μπορούν να σας βοηθήσουν να περιορίσετε αυτή την αύξηση.

Οι πατάτες είναι συχνά από τα πρώτα τρόφιμα που κόβουν όσοι προσπαθούν να ρυθμίσουν το σάκχαρό τους. Ωστόσο, αποτελούν μια οικονομική πηγή υδατανθράκων, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, που μπορείτε να αξιοποιήσετε σε πολλά διαφορετικά πιάτα.

Είναι αλήθεια ότι περιέχουν αρκετό άμυλο, το οποίο διασπάται γρήγορα κατά την πέψη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αποκλείσετε από τη διατροφή σας για να ελέγξετε το σάκχαρό σας. Σημασία έχει πώς τις μαγειρεύετε και πώς τις τρώτε.

1. Αφήστε τις να κρυώσουν μετά το μαγείρεμα

Ένας από τους πιο απλούς τρόπους να περιορίσετε την αύξηση του σακχάρου που προκαλούν οι πατάτες είναι να τις αφήσετε να κρυώσουν εντελώς μετά το μαγείρεμα, ιδανικά βάζοντάς τις στο ψυγείο όλη τη νύχτα. Καθώς κρυώνουν, μέρος του αμύλου αναδιοργανώνεται και αποκτά ξανά κρυσταλλική μορφή, σχηματίζοντας το λεγόμενο ανθεκτικό άμυλο. Αυτό λειτουργεί περισσότερο σαν φυτική ίνα: δεν διασπάται στο λεπτό έντερο και αποτελεί τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου.

Δεν χρειάζεται, πάντως, να περιοριστείτε στην κρύα πατατοσαλάτα. Μελέτες δείχνουν ότι μεγάλο μέρος του ανθεκτικού αμύλου παραμένει στις πατάτες ακόμη και αν τις ξαναζεστάνετε.

Ρόλο παίζουν επίσης ο τρόπος μαγειρέματος και η ποικιλία της πατάτας. Οι βραστές και οι ψητές πατάτες, για παράδειγμα, συνήθως ανεβάζουν το σάκχαρο πιο ήπια από τον πουρέ ή τον έτοιμο πουρέ σε νιφάδες. Η πολτοποίηση και η επεξεργασία αλλοιώνουν τη δομή της πατάτας, με αποτέλεσμα να διασπάται πιο γρήγορα κατά την πέψη.

Επίσης, οι μικρότερες, πιο σφιχτές πατάτες που έχουν μαγειρευτεί ίσα ίσα μέχρι να μαλακώσουν μπορεί να χωνεύονται πιο αργά από εκείνες που έχουν παραβράσει και διαλύονται. Η προσθήκη λίγου ξιδιού, περίπου 2 κουταλιών του γλυκού, ή άλλου όξινου ντρέσινγκ μπορεί επίσης να περιορίσει σε μικρό βαθμό την αύξηση του σακχάρου μετά το γεύμα.

2. Προσέξτε πόσες τρώτε

Όσο προσεκτικά κι αν μαγειρέψετε τις πατάτες, η μεγάλη ποσότητα μπορεί να αναιρέσει το όφελος. Μια συνηθισμένη μερίδα είναι περίπου ½–1 φλιτζάνι μαγειρεμένες πατάτες, δηλαδή μια ποσότητα περίπου όσο η γροθιά σας, ή μία μικρή πατάτα. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, μία μέτρια πατάτα περιέχει περίπου 35 γραμμάρια υδατανθράκων.

Ένας πρακτικός τρόπος να οργανώνετε τα γεύματά σας είναι η μέθοδος του πιάτου. Βάλτε πατάτες στο ένα τέταρτο του πιάτου, γεμίστε το μισό με μη αμυλούχα λαχανικά, όπως μπρόκολο, κουνουπίδι, πράσινη σαλάτα, πιπεριές ή μανιτάρια, και στο υπόλοιπο ένα τέταρτο προσθέστε μια πηγή πρωτεΐνης, όπως ψάρι, άπαχο μοσχάρι, πουλερικά, τόφου ή όσπρια.

Βοηθά επίσης να σερβίρετε τις πατάτες ως συνοδευτικό και όχι ως κύριο πιάτο. Προτιμήστε, για παράδειγμα, μια μικρή μερίδα κυδωνάτες πατάτες φούρνου αντί για μια μεγάλη μερίδα λεπτοκομμένες τηγανητές. Στις σούπες και στα φαγητά φούρνου, μπορείτε να τις συνδυάζετε με λαχανικά που περιέχουν λιγότερους υδατάνθρακες. Έτσι, αυξάνετε την ποσότητα του φαγητού χωρίς να αυξάνετε αντίστοιχα το γλυκαιμικό του φορτίο.

3. Συνδυάστε τις με τις κατάλληλες τροφές

Μια μεγάλη πατάτα φούρνου μπορεί να είναι αρκετή για ένα ολόκληρο γεύμα. Για καλύτερο έλεγχο του σακχάρου, όμως, είναι προτιμότερο να τη συνδυάζετε με τροφές που προσφέρουν πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες.

Αυτά τα συστατικά επιβραδύνουν την πέψη και την κένωση του στομάχου, καθώς και την απορρόφηση της γλυκόζης στο αίμα. Έτσι, το σάκχαρο ανεβαίνει πιο σταδιακά.

Μπορείτε να συνοδεύσετε τις πατάτες με αυγά, κοτόπουλο, ψάρι, άπαχο μοσχάρι, φασόλια ή φακές. Μια άλλη επιλογή είναι να προσθέσετε στραγγιστό γιαούρτι ή τυρί κότατζ στην πατάτα φούρνου αντί για βούτυρο.

Για να προσθέσετε καλά λιπαρά, ψήστε τις πατάτες με ελαιόλαδο, συνδυάστε τις με αβοκάντο ή περιχύστε τις με λίγο ταχίνι. Για περισσότερες φυτικές ίνες, οι οποίες βρίσκονται μόνο στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, συνοδεύστε τις με άφθονη σαλάτα, φασόλια ή σταυρανθή λαχανικά, όπως μπρόκολο και κουνουπίδι. Ορισμένες έρευνες δείχνουν, μάλιστα, ότι αν φάτε πρώτα τα λαχανικά, μπορείτε να περιορίσετε την αύξηση του σακχάρου μετά το γεύμα.

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