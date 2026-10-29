ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Οι τροφές που βοηθούν στις κράμπες περιόδου

Ευ Ζην
Οι τροφές που βοηθούν στις κράμπες περιόδου
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 29/10/2026 - 08:16

Πότε εμφανίζονται οι κράμπες περιόδου.

Έρευνες έχουν δείξει ότι μία διατροφή πλούσια σε τρόφιμα όπως το κρέας, το λάδι, η ζάχαρη, το αλάτι, η καφεΐνη και το αλκοόλ μπορεί να εντείνει τους πόνους και τις κράμπες περιόδου.

«Η αιτία για τους πόνους περιόδου θεωρείται ότι είναι η φλεγμονή. Επομένως, οτιδήποτε τη μειώνει και βελτιώνει την αιμάτωση της μήτρας ενδέχεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου σας», αναφέρει η Δρ. Mary Rosser, μαιευτήρας-γυναικολόγος στο NewYork-Presbyterian και το Columbia.

«Μια διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα σε τροφές που προκαλούν φλεγμονή μπορεί επίσης να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων και καρκίνου, συμβάλλοντας παράλληλα στην υγεία του εμμηνορροϊκού κύκλου και στη γενικότερη υγεία σας», προσθέτει.

Οι κράμπες κατά τη διάρκεια της περιόδου μπορεί να εμφανιστούν όταν οι μύες και τα αιμοφόρα αγγεία της μήτρας συστέλλονται. Κατά την έμμηνο ρύση, το σώμα παράγει στο ενδομήτριο (το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας) ουσίες που μοιάζουν με ορμόνες, τις λεγόμενες προσταγλανδίνες. Όσο περισσότερες προσταγλανδίνες υπάρχουν, τόσο πιο έντονη είναι η φλεγμονή και η σοβαρότητα των κραμπών.

Η μείωση της φλεγμονής μέσω φαρμάκων, όπως η ιβουπροφαίνη, μπορεί να βοηθήσει. Μια συμβουλή: η λήψη τους ακριβώς στην έναρξη της περιόδου, προτού ξεκινήσουν οι κράμπες, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των επώδυνων συμπτωμάτων, καθώς τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν τον σχηματισμό των προσταγλανδινών (ουσιών που παράγονται από τον οργανισμό και προκαλούν συσπάσεις της μήτρας).

Τρόποι για να μειώσετε τις κράμπες περιόδου

Διατροφή

Μια αντιφλεγμονώδης διατροφή, πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (τα οποία βρίσκονται σε ψάρια, όπως ο σολομός και ο τόνος, σε ξηρούς καρπούς, όπως τα καρύδια και τα πεκάν, καθώς και σε σπόρους, όπως οι σπόροι chia και ο λιναρόσπορος), μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κραμπών και των συμπτωμάτων του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου, ειδικά όταν συνδυάζεται με τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε. Το σώμα δεν μπορεί να παράγει από μόνο του ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, επομένως είναι σημαντικό να τα λαμβάνετε μέσω της διατροφής σας.

Ζεστό ντους

Ένα ζεστό ντους ή μια ζεστή κομπρέσα στην περιοχή του κάτω μέρους της κοιλιάς ή της πλάτης μπορεί να χαλαρώσει τους μύες της μήτρας και να ενισχύσει την κυκλοφορία του αίματος.

Άσκηση

Αν και μπορεί να μην έχετε τη διάθεση για άσκηση κατά τη διάρκεια της περιόδου, η τακτική κίνηση βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και μεταφέρει περισσότερο οξυγόνο στους μύες, γεγονός που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 28/10/2026 - 21:19

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ψεκάζετε με ξίδι τα εσώρουχα και τις κάλτσες σας πριν τα βάλετε στο πλυντήριο
Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ψεκάζετε με ξίδι τα εσώρουχα και τις κάλτσες σας πριν τα βάλετε στο πλυντήριο 26 Οκτωβρίου 2026
Λιπώδες ήπαρ: Οι τροφές που μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα και εμποδίζουν τη συσσώρευση του λίπους 26 Οκτωβρίου 2026
Λιπώδες ήπαρ: Οι τροφές που μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα και εμποδίζουν τη συσσώρευση του λίπους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα ψάρια που μειώνουν τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Τα ψάρια που μειώνουν τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μελέτες
7 τροφές που βοηθούν στην αύξηση της τεστοστερόνης

7 τροφές που βοηθούν στην αύξηση της τεστοστερόνης

Ευ Ζην
Οι sos τροφές που θα κάνουν το δέρμα σας να δείχνει νεότερο

Οι sos τροφές που θα κάνουν το δέρμα σας να δείχνει νεότερο

Ευ Ζην
7 υγιεινοί ξηροί καρποί και σπόροι για να μην κρυώνετε τον χειμώνα

7 υγιεινοί ξηροί καρποί και σπόροι για να μην κρυώνετε τον χειμώνα

Ευ Ζην
Σαρδέλες: Η διατροφική «υπερτροφή» που θέλει όμως μέτρο

Σαρδέλες: Η διατροφική «υπερτροφή» που θέλει όμως μέτρο

Ευ Ζην
Παγκόσμια Ημέρα Αστακού: 5 χρήσιμες πληροφορίες για τη διατροφική του αξία

Παγκόσμια Ημέρα Αστακού: 5 χρήσιμες πληροφορίες για τη διατροφική του αξία

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τι σημαίνει για την υγεία του εγκεφάλου αν σάς παίρνει εύκολα ο ύπνος – Η πιθανή σύνδεση την άνοια
Μελέτες
29/10/2026 - 13:22
Ρύπανση του νερού από τη βιομηχανία: Η σύνδεση με σπάνια νόσο που μοιάζει με το Πάρκινσον
Μελέτες
29/10/2026 - 13:11
Υπ. Υγείας: Τι ισχύει με τις άδειες των ειδικευόμενων γιατρών – Νέα εγκύκλιος
Επικαιρότητα
29/10/2026 - 12:43
Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Το σύστημα πηγαίνει ολοένα και καλύτερα»
Πολιτική Υγείας
29/10/2026 - 12:15
9 τρόφιμα που δεν πρέπει να μαγειρεύετε στο air fryer
Ευ Ζην
29/10/2026 - 11:47
Ρετατρουτίδη: Πόσο αποτελεσματικό είναι το νέο φάρμακο της Eli Lilly σε παχυσαρκία και διαβήτη
Φάρμακο
29/10/2026 - 11:02
Έλλειψη σιδήρου: Αλλάζουν τα όρια φερριτίνης – Νέες οδηγίες από την Αμερικανική Αιματολογική Εταιρεία
Επικαιρότητα
29/10/2026 - 10:11
Σπονδυλική στήλη: Η σιωπηλή γήρανση και τα «αντίδοτα» ανά δεκαετία
Ευ Ζην
29/10/2026 - 09:54
Βραδινό τσιμπολόγημα: Νέα μελέτη αποκαλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις για την υγεία
Μελέτες
29/10/2026 - 09:34
Οι τροφές που βοηθούν στις κράμπες περιόδου
Ευ Ζην
29/10/2026 - 08:16
Πότε πρέπει να ανησυχήσετε για την όψη των κοπράνων σας - Τα συμπτώματα
Ευ Ζην
29/10/2026 - 06:45
Συνταγή για τραγανά στικς καρότου στο φούρνο - Θα τα λατρέψουν τα παιδιά σας
Ευ Ζην
29/10/2026 - 06:27
Πόσο καιρό μπορώ να κρατήσω το ψωμί στην κατάψυξη
Ευ Ζην
29/10/2026 - 06:12
Καρκίνος του πνεύμονα σε μη καπνιστές - Οι 5 βασικές αιτίες
Μελέτες
29/10/2026 - 06:00
5 λαχανικά που θα σας ευγνωμονεί το σώμα σας αν τα καταναλώσετε ωμά
Ευ Ζην
28/10/2026 - 09:32
Μακροζωία: Οι μικρές καθημερινές αλλαγές που θα σας κρατήσουν υγιείς μεγαλώνοντας
Ευ Ζην
28/10/2026 - 08:15
Η στενή σύνδεση του ύπνου με την ψυχική υγεία - Πώς θα κοιμάστε καλύτερα
Ευ Ζην
28/10/2026 - 06:46
Η κλασική συνταγή για παστίτσιο - Το μυστικό της γιαγιάς για να μη σβολιάζει η μπεσαμέλ
Ευ Ζην
28/10/2026 - 06:29
«Βουτιά» για τις γεννήσεις στην Ελλάδα
Μελέτες
28/10/2026 - 06:12
Καρκίνος του ενδομητρίου: Αυξάνονται τα περιστατικά στις γυναίκες κάτω των 50 - Τα συμπτώματα
Επικαιρότητα
28/10/2026 - 06:00
Ψωρίαση: Το δέρμα φαίνεται, η ανάγκη για στήριξη όχι
Ευ Ζην
27/10/2026 - 23:24
Κορωνοϊός: Πρέπει να ανησυχούμε για ένα νέο κύμα κρουσμάτων και νοσηλειών φέτος τον χειμώνα;
Επικαιρότητα
27/10/2026 - 20:14
6 οφέλη του λάχανου για την υγεία που ίσως δεν γνωρίζετε
Ευ Ζην
27/10/2026 - 19:34
Είναι το σάλιο του σκύλου αντισηπτικό; Τι απαντά μελέτη
Μελέτες
27/10/2026 - 18:53
Ενδοφλέβιες βιταμίνες: Είναι στ’ αλήθεια αποτελεσματική η νέα τάση;
Ευ Ζην
27/10/2026 - 18:23
Αλλάζει η εποχή, αλλάζει και η όρεξή μας;
Ευ Ζην
27/10/2026 - 17:46
ΕΟΠΥΥ: Οριστικοποιήθηκε η 1η Νοεμβρίου για την καταχώριση των ιατρικών εξετάσεων των ασφαλισμένων στο Ψηφιακό Αποθετήριο
Επικαιρότητα
27/10/2026 - 17:30
Τι φανερώνει για την προσωπικότητά σας η ταχύτητα με την οποία τρώτε το φαγητό σας, σύμφωνα με την ψυχολογία
Ευ Ζην
27/10/2026 - 17:27
Τι αλλάζει στην καρδιά μετά από 10 εβδομάδες άσκησης
Μελέτες
27/10/2026 - 16:44
Ανακαλείται γνωστό άρωμα από την ελληνική αγορά - Περιέχει απαγορευμένη ουσία
Επικαιρότητα
27/10/2026 - 15:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ