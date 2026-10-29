Οι τροφές που βοηθούν στις κράμπες περιόδου

Έρευνες έχουν δείξει ότι μία διατροφή πλούσια σε τρόφιμα όπως το κρέας, το λάδι, η ζάχαρη, το αλάτι, η καφεΐνη και το αλκοόλ μπορεί να εντείνει τους πόνους και τις κράμπες περιόδου.

«Η αιτία για τους πόνους περιόδου θεωρείται ότι είναι η φλεγμονή. Επομένως, οτιδήποτε τη μειώνει και βελτιώνει την αιμάτωση της μήτρας ενδέχεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου σας», αναφέρει η Δρ. Mary Rosser, μαιευτήρας-γυναικολόγος στο NewYork-Presbyterian και το Columbia.

«Μια διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα σε τροφές που προκαλούν φλεγμονή μπορεί επίσης να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων και καρκίνου, συμβάλλοντας παράλληλα στην υγεία του εμμηνορροϊκού κύκλου και στη γενικότερη υγεία σας», προσθέτει.

Οι κράμπες κατά τη διάρκεια της περιόδου μπορεί να εμφανιστούν όταν οι μύες και τα αιμοφόρα αγγεία της μήτρας συστέλλονται. Κατά την έμμηνο ρύση, το σώμα παράγει στο ενδομήτριο (το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας) ουσίες που μοιάζουν με ορμόνες, τις λεγόμενες προσταγλανδίνες. Όσο περισσότερες προσταγλανδίνες υπάρχουν, τόσο πιο έντονη είναι η φλεγμονή και η σοβαρότητα των κραμπών.

Η μείωση της φλεγμονής μέσω φαρμάκων, όπως η ιβουπροφαίνη, μπορεί να βοηθήσει. Μια συμβουλή: η λήψη τους ακριβώς στην έναρξη της περιόδου, προτού ξεκινήσουν οι κράμπες, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των επώδυνων συμπτωμάτων, καθώς τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν τον σχηματισμό των προσταγλανδινών (ουσιών που παράγονται από τον οργανισμό και προκαλούν συσπάσεις της μήτρας).

Τρόποι για να μειώσετε τις κράμπες περιόδου

Διατροφή

Μια αντιφλεγμονώδης διατροφή, πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (τα οποία βρίσκονται σε ψάρια, όπως ο σολομός και ο τόνος, σε ξηρούς καρπούς, όπως τα καρύδια και τα πεκάν, καθώς και σε σπόρους, όπως οι σπόροι chia και ο λιναρόσπορος), μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κραμπών και των συμπτωμάτων του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου, ειδικά όταν συνδυάζεται με τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε. Το σώμα δεν μπορεί να παράγει από μόνο του ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, επομένως είναι σημαντικό να τα λαμβάνετε μέσω της διατροφής σας.

Ζεστό ντους

Ένα ζεστό ντους ή μια ζεστή κομπρέσα στην περιοχή του κάτω μέρους της κοιλιάς ή της πλάτης μπορεί να χαλαρώσει τους μύες της μήτρας και να ενισχύσει την κυκλοφορία του αίματος.

Άσκηση

Αν και μπορεί να μην έχετε τη διάθεση για άσκηση κατά τη διάρκεια της περιόδου, η τακτική κίνηση βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και μεταφέρει περισσότερο οξυγόνο στους μύες, γεγονός που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή.