Σαρδέλες: Η διατροφική «υπερτροφή» που θέλει όμως μέτρο

Μικρές στο μέγεθος, αλλά γεμάτες πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, οι σαρδέλες αποτελούν μία από τις πιο οικονομικές και υγιεινές επιλογές ψαριού.

Όταν το ψυγείο είναι σχεδόν άδειο και δεν έχετε χρόνο να μαγειρέψετε, μια κονσέρβα σαρδέλες μπορεί να μετατραπεί σε ένα πλήρες και θρεπτικό γεύμα μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορείτε να τις προσθέσετε σε ψωμί, κράκερ, ζυμαρικά ή σαλάτα και να έχετε ένα γρήγορο γεύμα με υψηλή διατροφική αξία.

Εκτός από πρακτικές, οι σαρδέλες είναι και ιδιαίτερα οικονομικές, ενώ διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ψυγείο.

Σαρδέλες - Ανήκουν στην οικογένεια της ρέγγας

Οι σαρδέλες είναι μικρά λιπαρά ψάρια που ανήκουν στην οικογένεια της ρέγγας. Ωστόσο, ο όρος «σαρδέλα» δεν αναφέρεται σε ένα μόνο είδος ψαριού. Ανάλογα με τη χώρα και τον παραγωγό, διαφορετικά είδη μικρών ψαριών της ίδιας οικογένειας μπορούν να κυκλοφορούν ως σαρδέλες, όπως οι ευρωπαϊκές, οι ιαπωνικές ή οι σαρδέλες του Ειρηνικού.

Τρέφονται κυρίως με πλαγκτόν και ζουν σε μεγάλα κοπάδια κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που διευκολύνει την αλιεία τους.

Μετά την αλίευση, οι σαρδέλες καθαρίζονται και ψήνονται, συνήθως στον ατμό, στον φούρνο ή τηγανίζονται, πριν τοποθετηθούν σε κονσέρβες με νερό, ελαιόλαδο ή άλλη σάλτσα. Η θερμική επεξεργασία που ακολουθεί τις καθιστά ασφαλείς για κατανάλωση και μαλακώνει τα κόκαλά τους, ώστε να τρώγονται χωρίς πρόβλημα.

Τα σημαντικότερα οφέλη για την υγεία

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τις σαρδέλες μία από τις πιο θρεπτικές τροφές που μπορείτε να καταναλώνετε, καθώς προσφέρουν μεγάλη ποσότητα πολύτιμων συστατικών σε μικρή μερίδα.

1. Είναι πλούσιες σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

Οι σαρδέλες περιέχουν υψηλές ποσότητες EPA και DHA, δύο μορφών ωμέγα-3 που συμβάλλουν:

στη μείωση της φλεγμονής,

στην καλή λειτουργία της καρδιάς,

στη μείωση των τριγλυκεριδίων,

στην υγεία του εγκεφάλου και των ματιών.

Γι’ αυτό και οι λιπαρές ποικιλίες ψαριών, όπως οι σαρδέλες, συστήνονται συχνά ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

2. Προσφέρουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη

Μία μερίδα σαρδέλες περιέχει σημαντική ποσότητα πλήρους πρωτεΐνης, δηλαδή πρωτεΐνης που περιλαμβάνει και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα.

Η πρωτεΐνη αυτή βοηθά:

στη διατήρηση και ανάπτυξη της μυϊκής μάζας,

στην αποκατάσταση των ιστών,

στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού,

στον καλύτερο κορεσμό μετά το γεύμα.

3. Ενισχύουν τα οστά

Τα μαλακά κόκαλα της σαρδέλας αποτελούν εξαιρετική πηγή ασβεστίου. Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για:

γερά οστά και δόντια,

φυσιολογική σύσπαση των μυών,

σωστή λειτουργία των νεύρων.

Παράλληλα, οι σαρδέλες είναι από τις λίγες φυσικές τροφές που περιέχουν βιταμίνη D, η οποία βοηθά τον οργανισμό να απορροφά καλύτερα το ασβέστιο.

4. Περιέχουν σημαντικά αντιοξειδωτικά στοιχεία

Οι σαρδέλες είναι καλή πηγή σεληνίου, ενός ιχνοστοιχείου με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, το οποίο συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

5. Έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο

Επειδή είναι μικρά ψάρια και βρίσκονται χαμηλά στην τροφική αλυσίδα, συσσωρεύουν πολύ μικρότερες ποσότητες υδραργύρου σε σχέση με μεγαλύτερα αρπακτικά ψάρια, όπως ο τόνος ή ο ξιφίας.

Αυτό τις καθιστά ασφαλή επιλογή ακόμη και για εγκύους, γυναίκες που θηλάζουν και παιδιά, όταν καταναλώνονται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Μπορείτε να τρώτε σαρδέλες κάθε μέρα;

Παρότι οι σαρδέλες είναι ιδιαίτερα υγιεινές, η καθημερινή κατανάλωση δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη επιλογή για όλους.

Το νάτριο είναι αυτό που πρέπει να προσέξετε

Οι περισσότερες κονσέρβες σαρδέλας περιέχουν περίπου 300 έως 500 mg νατρίου, ενώ ορισμένες έχουν ακόμη περισσότερο.

Αν έχετε:

υψηλή αρτηριακή πίεση,

καρδιακή ανεπάρκεια,

χρόνια νεφρική νόσο,

καλό είναι να επιλέγετε προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι ή να περιορίζετε τη συχνότητα κατανάλωσης.

Προσοχή αν πάσχετε από ουρική αρθρίτιδα

Οι σαρδέλες είναι πλούσιες σε πουρίνες, ουσίες που μετατρέπονται σε ουρικό οξύ μέσα στον οργανισμό.

Σε άτομα με ουρική αρθρίτιδα, τα αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος μπορεί να προκαλέσουν σχηματισμό κρυστάλλων στις αρθρώσεις και έντονες κρίσεις πόνου. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται μέτρο ή περιορισμός της κατανάλωσης.

Τι γίνεται με τις αλλεργίες;

Όσοι έχουν αλλεργία στα ψάρια θα πρέπει φυσικά να αποφεύγουν και τις σαρδέλες. Αν και η ειδική αλλεργία στη σαρδέλα είναι σχετικά σπάνια, ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία αλλεργιών στα ψάρια.

Πόσο συχνά είναι καλό να τις καταναλώνετε;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, οι σαρδέλες μπορούν να αποτελούν τακτικό μέρος μιας ποικίλης διατροφής με θαλασσινά. Η κατανάλωσή τους 1-2 φορές την εβδομάδα είναι ένας εύκολος τρόπος να αυξήσετε την πρόσληψη ωμέγα-3, πρωτεΐνης, ασβεστίου και βιταμίνης D χωρίς μεγάλο κόστος.

Οι σαρδέλες είναι ένα μικρό ψάρι με εντυπωσιακή διατροφική αξία. Προσφέρουν πολύτιμα λιπαρά οξέα, ποιοτική πρωτεΐνη, ασβέστιο, βιταμίνη D και σελήνιο, ενώ παράλληλα έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Αν επιλέγετε κατά προτίμηση εκδοχές με λιγότερο αλάτι και τις εντάσσετε σε μια ισορροπημένη διατροφή, αποτελούν μία από τις πιο υγιεινές και οικονομικές επιλογές που μπορείτε να έχετε πάντα στο ντουλάπι σας.