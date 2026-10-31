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Μαλλιά: Οι τρεις καλύτερες τροφές για να μακρύνουν γρήγορα

Ευ Ζην
Μαλλιά: Οι τρεις καλύτερες τροφές για να μακρύνουν γρήγορα
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Σάββατο, 31/10/2026 - 08:15

Αν θέλετε υγιή και μακριά μαλλιά, τότε θα πρέπει να εστιάσετε στη διατροφή σας.

Οι διατροφικές μας επιλογές έχουν άμεσο αντίκτυπο στο σώμα μας. Τα αδύναμα ή τα μαλλιά που πέφτουν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της διατροφής που ακολουθούμε.

«Οι θύλακες των τριχών στο τριχωτό της κεφαλής συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μαλλιών», εξηγεί η διαιτολόγος Michelle Dodd στην ιστοσελίδα της Cleveland Clinic. «Οι χημικές ουσίες, η υπερβολική θερμότητα, οι τραυματισμοί και η κακή διατροφή μπορούν να βλάψουν αυτούς τους θύλακες, εμποδίζοντας την ανάπτυξη της τρίχας και προκαλώντας τριχόπτωση», προσθέτει.

Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να συμβάλετε στην προστασία των μαλλιών σας και να ενισχύσετε την ανάπτυξή τους επιλέγοντας τις κατάλληλες τροφές. «Τα τρόφιμα που περιλαμβάνονται στη μεσογειακή διατροφή συγκαταλέγονται στα καλύτερα για την υγεία των μαλλιών», αναφέρει η Dodd. Αυτό το διατροφικό πρότυπο δίνει έμφαση σε τροφές φυτικής προέλευσης, προϊόντα ολικής άλεσης, άπαχα κρέατα και υγιεινά λιπαρά. Η Michelle Dodd παρουσιάζει τις τρεις καλύτερες τροφές για την ανάπτυξη των μαλλιών.

1. Άπαχη πρωτεΐνη

Τα άπαχα κρέατα, όπως το κοτόπουλο και το ψάρι, προσφέρουν πρωτεΐνη και σίδηρο. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των μαλλιών. Μάλιστα, τα μαλλιά (όπως και το δέρμα και τα νύχια) αποτελούνται από μια πρωτεΐνη που ονομάζεται κερατίνη.

«Ο σίδηρος μεταφέρει οξυγόνο σε όλα τα κύτταρα του σώματος, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη των μαλλιών», εξηγεί η Michelle Dodd. «Τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου (αναιμία) μπορεί να προκαλέσουν απώλεια μαλλιών με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν της ανάπτυξής τους», διευκρινίζει.

Εκτός από τα άπαχα κρέατα, μπορείτε να λάβετε πρωτεΐνη από φυτικές πηγές, όπως:

- Όσπρια
- Φακές
- Ξηρούς καρπούς
- Σπόρους
- Τόφου

2. Τρόφιμα πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

Ο σολομός, η ρέγγα, το σκουμπρί και άλλα λιπαρά ψάρια είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Αυτά τα υγιεινά λιπαρά διαθέτουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που ελαχιστοποιούν το οξειδωτικό στρες. «Το οξειδωτικό στρες εμφανίζεται όταν μόρια που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες προκαλούν βλάβες στα κύτταρα του σώματος», λέει η Dodd. «Αυτή η βλάβη μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε μέρος του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των θυλάκων των τριχών», ξεκαθαρίζει.

Άλλες καλές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων περιλαμβάνουν:

- Αμύγδαλα, πεκάν και καρύδια
- Έλαιο κανόλας
- Σπόρους chia
- Λιναρόσπορο και έλαιο λιναρόσπορου
- Σπόρους κάνναβης
- Σπόρους κολοκύθας

3. Αυγά

Οι κρόκοι των αυγών (αλλά όχι τα ασπράδια) είναι πλούσιοι σε βιοτίνη. Αυτή η βιταμίνη του συμπλέγματος Β βοηθά στη σύνθεση της κερατίνης. Αν και μία μελέτη δείχνει συσχέτιση μεταξύ των χαμηλών επιπέδων βιοτίνης και της απώλειας μαλλιών, άλλες μελέτες δεν έχουν ακόμη αποδείξει ότι η αυξημένη πρόσληψη βιοτίνης οδηγεί σε μεγαλύτερη ανάπτυξη μαλλιών. Ωστόσο, η βιοτίνη είναι απαραίτητη για τη δημιουργία αμινοξέων. «Αυτά τα μόρια αποτελούν τα δομικά στοιχεία της κερατίνης και άλλων πρωτεϊνών», καταλήγει η Dodd.

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Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2026 - 03:31

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