Πόσο καιρό μπορώ να κρατήσω το ψωμί στην κατάψυξη

Το ψωμί όσο καιρό και να παραμείνει στην κατάψυξη δεν θα αποκτήσει μούχλα ή άσχημη μυρωδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπορείτε να το κρατήσετε στην κατάψυξη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), τα ψωμιά από το σούπερ μάρκετ ή τον φούρνο της γειτονιάς διατηρούν σχετικά φρέσκια τη γεύση και την υφή τους όταν καταψύχονται, για διάστημα έως και τριών μηνών. Ωστόσο, μπορεί να ακούσετε ότι κάποιοι καταναλωτές καταψύχουν το ψωμί για χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών, ενώ ορισμένοι χρήστες στο διαδίκτυο αναφέρουν ότι καταψύχουν ψωμί για έναν χρόνο ή και περισσότερο, διαβεβαιώνοντας ότι παραμένει νόστιμο.

Πάντως, αν το κατεψυγμένο ψωμί σας είναι σε καλή κατάσταση αλλά παρ’ όλα αυτά δεν θέλετε να το καταναλώσετε μπορείτε να το κάνετε φρυγανιές ή ακόμα και να το αξιοποιήσετε σε συνταγές όπως για παράδειγμα να το χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε μπιφτέκια. Άλλη μία επιλογή για να αξιοποιήσετε το ψωμί που έχετε … «ξεχάσει» στην κατάψυξη είναι η παρασκευή σπιτικών κρουτόν.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταψύξετε και να ξεπαγώσετε το ψωμί

Όσον αφορά την κατάψυξη και την απόψυξη του ψωμιού, η τεχνική που θα ακολουθήσετε μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αν πρόκειται για ένα χειροποίητο καρβέλι από το φούρνο ή για ένα συσκευασμένο, κομμένο σε φέτες ψωμί από το σούπερ μάρκετ. Στην πρώτη περίπτωση, ίσως θελήσετε να κόψετε το μεγάλο καρβέλι σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα κομμάτια —ή ακόμα και σε μεμονωμένες φέτες— ώστε να ξεπαγώνετε κάθε φορά μόνο την ποσότητα που πρόκειται να καταναλώσετε. Τυλίξτε κάθε κομμάτι ή φέτα με διπλό στρώμα πλαστικής μεμβράνης ή τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική σακούλα κατάλληλη για την κατάψυξη.

Όταν έρθει η ώρα να το φάτε, μπορείτε ουσιαστικά να παραλείψετε τη διαδικασία της απόψυξης και να ζεστάνετε το κατεψυγμένο ψωμί απευθείας στον φούρνο, στους περίπου 160°C για 20 έως 30 λεπτά (αν πρόκειται για μικρότερο κομμάτι, θα χρειαστεί λιγότερος χρόνος). Οι κατεψυγμένες φέτες ψωμιού είναι ακόμα πιο εύκολες στη διαχείριση, καθώς μπορείτε απλώς να τις ζεστάνετε στον φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 15 δευτερόλεπτα ή να τις βάλετε κατευθείαν στη φρυγανιέρα.

Όσον αφορά το συσκευασμένο, κομμένο σε φέτες ψωμί του τοστ, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να το διατηρήσετε στην αρχική του συσκευασία, προσθέτοντας μια δεύτερη πλαστική σακούλα από πάνω για επιπλέον προστασία. Όταν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το ψωμί, βγάλτε το από την κατάψυξη και τοποθετήστε το στο ψυγείο. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα σάντουιτς άμεσα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων ή τη φρυγανιέρα για να ξεπαγώσετε γρήγορα μερικές φέτες. Διαφορετικά, οι φέτες θα ξεπαγώσουν από μόνες τους μέσα στο ψυγείο.