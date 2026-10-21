Τρία συμπληρώματα που πρέπει να παίρνετε με άδειο στομάχι για καλύτερη απορρόφηση

Τα συμπληρώματα διατροφής θα πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού μας.

Όπως κάθε φάρμακο, έτσι και τα συμπληρώματα διατροφής έχουν συγκεκριμένες οδηγίες λήψης. Κάποια είναι προτιμότερο να λαμβάνονται μετά από το φαγητό, ενώ ορισμένα άλλα έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν λαμβάνονται με άδειο στομάχι.

Οι διαιτολόγοι προτείνουν τα τρία παρακάτω συμπληρώματα διατροφής να λαμβάνονται με άδειο στομάχι.

Σίδηρος

Διάφορα τρόφιμα και ροφήματα —από τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους, μέχρι τα γαλακτοκομικά, τον καφέ και το τσάι— μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση του σιδήρου. Σε μία μελέτη, η απορρόφηση του σιδήρου μειώθηκε κατά 54% όταν το συμπλήρωμα ελήφθη μαζί με καφέ, και κατά 66% όταν ελήφθη μαζί με το πρωινό και καφέ.

Ωστόσο, δεν μπορούν όλοι να ανεχτούν τον σίδηρο με άδειο στομάχι. «Ο σίδηρος μπορεί να προκαλέσει ναυτία ή στομαχόπονο σε ορισμένα άτομα, επομένως αυτή η προσέγγιση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους», επισημαίνει η Ana Reisdorf, M.S., RD. Η ίδια μελέτη έδειξε επίσης ότι η λήψη σιδήρου μαζί με ένα ποτήρι χυμό πορτοκαλιού οδήγησε σε τετραπλάσια απορρόφηση. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στη βιταμίνη C που περιέχει ο χυμός, η οποία μπορεί να ενισχύσει την απορρόφηση του σιδήρου.

Αν δυσκολεύεστε να λάβετε το συμπλήρωμα σιδήρου με άδειο στομάχι, δοκιμάστε να το πάρετε μαζί με ένα σνακ πλούσιο σε βιταμίνη C, όπως ένα πορτοκάλι, ένα ακτινίδιο ή φράουλες.

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος, όπως και ο σίδηρος, δεν συνδυάζεται πάντα καλά με τις τροφές. «Τα φυτικά άλατα, τα οποία υπάρχουν σε τρόφιμα όπως τα όσπρια ή τα προϊόντα ολικής άλεσης, δεσμεύουν τον ψευδάργυρο και ενδέχεται να μειώσουν την ποσότητα που απορροφά ο οργανισμός», αναφέρει η Reisdorf.

Σε μια μικρή μελέτη, άνδρες που λάμβαναν ψευδάργυρο με άδειο στομάχι για δύο εβδομάδες παρουσίασαν 18% υψηλότερα επίπεδα στο αίμα τους σε σύγκριση με εκείνους που τον λάμβαναν κατά τη διάρκεια του πρωινού. Ωστόσο, η ίδια μελέτη έδειξε ότι η λήψη ψευδαργύρου μαζί με τροφή αύξανε τον μεταβολισμό των απαραίτητων λιπαρών οξέων —γεγονός που υποδηλώνει πιθανή ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, ακόμη και αν η απορροφούμενη ποσότητα είναι μικρότερη. Συνεπώς, οι ερευνητές εξετάζουν ακόμη ποια μέθοδος είναι πράγματι η βέλτιστη.

Εάν λαμβάνετε συμπληρώματα ψευδαργύρου και σιδήρου παράλληλα, καλό είναι η λήψη τους να γίνεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα με άδειο στομάχι, ένα συμπλήρωμα σιδήρου με περιεκτικότητα 25 χιλιοστόγραμμα (mg) ή περισσότερο μειώνει την απορρόφηση του ψευδαργύρου.

Φολικό Οξύ

Όλοι χρειαζόμαστε φολικό ή αλλιώς φυλλικό οξύ. Το συμπλήρωμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες που είναι έγκυες. Τα επαρκή επίπεδα φυλλικού οξέος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συμβάλλουν στην πρόληψη των ανωμαλιών του νευρικού σωλήνα στο αναπτυσσόμενο έμβρυο.

Εάν λαμβάνετε φολικό οξύ ως συμπλήρωμα για να καλύψετε τις ανάγκες σας, η λήψη του με άδειο στομάχι μπορεί να οδηγήσει σε απορρόφηση που αγγίζει το 100%, ενώ αν ληφθεί μαζί με τροφή, το ποσοστό απορρόφησης ενδέχεται να περιοριστεί στο 85%. Ωστόσο, εάν λαμβάνετε το φολικό οξύ στο πλαίσιο μιας πολυβιταμίνης ή ενός συμπληρώματος για την εγκυμοσύνη, το οποίο σας προκαλεί στομαχικές ενοχλήσεις όταν λαμβάνεται χωρίς φαγητό, τότε η διαφορά στην απορρόφηση ίσως να μην αξίζει την ταλαιπωρία της ναυτίας.

Η κατανάλωση ορισμένων τροφών πλούσιων σε φυλλικό οξύ —όπως εμπλουτισμένα δημητριακά ή ψωμί, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μπιζέλια ή όσπρια— παράλληλα με το συμπλήρωμά σας, μπορεί να καλύψει αυτή τη διαφορά.