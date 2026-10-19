Εμμηνόπαυση: Δεν είναι μόνο οι εξάψεις

Νύχτες με διακοπτόμενο ύπνο, κόπωση μέσα στην ημέρα, αλλαγές στη διάθεση και δυσκολία συγκέντρωσης: η μετάβαση στην εμμηνόπαυση μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα πολύ πέρα από τις γνωστές εξάψεις. Η Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης, στις 18 Οκτωβρίου, αναδεικνύει τη σημασία της αναγνώρισης αυτών των αλλαγών και της αναζήτησης της κατάλληλης αντιμετώπισης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ITF Hellas διαθέτει το Floja night® 8PN, συμπλήρωμα διατροφής ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης. Η σύνθεσή του συνδυάζει βιοδραστικές ισοφλαβόνες σόγιας, μελατονίνη και 8-πρενυλναρινγενίνη (8PN), με στόχο την ανακούφιση από εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, και διαταραχές διάθεσης, τη βελτίωση του ύπνου και τη μείωση κόπωσης και στρες.Η σόγια είναι ένα φυτό που περιέχει σε υψηλή περιεκτικότητα ισοφλαβόνες, ουσίες με παρόμοια δράση με τις γυναικείες ορμόνες, χωρίς να είναι ορμόνες. Η 8PN, συστατικό που απαντάται φυσικά στον λυκίσκο, παρουσιάζει και αυτή οιστρογονική δράση. Μελέτες έχουν δείξει ότι παραδοσιακά εκχυλίσματα βοτάνων με αγχολυτικές ιδιότητες όπως ο λυκίσκος, ελαττώνουν το άγχος, ανακουφίζουν από το στρες και βελτιώνουν τον ύπνο. Η μελατονίνη συμβάλλει στη μείωση του χρόνου μέχρι την έλευση του ύπνου, ενώ το φυλλικό οξύ και οι βιταμίνες Β6 και Β12 υποστηρίζουν τη μείωση της κόπωσης και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Επιπλέον, ασβέστιο και βιταμίνη D3 συμπληρώνουν τη σύνθεση για τη διατήρηση της οστικής υγείας.

Τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν ήδη από την περιεμμηνόπαυση, πριν σταματήσει οριστικά η έμμηνος ρύση. Εκτός από τις εξάψεις και τις αλλαγές στον ύπνο, μπορεί να εμφανιστούν μυϊκοί και αρθρικοί πόνοι, δυσκολίες στη μνήμη και στη συγκέντρωση, καθώς και κολπική ξηρότητα ή δυσφορία.

Η εμπειρία διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα. Για ορισμένες, οι αλλαγές είναι ήπιες. Για άλλες, επηρεάζουν την εργασία, τις καθημερινές δραστηριότητες, τις προσωπικές σχέσεις και τη σεξουαλική ζωή. Η αναγνώρισή τους αποτελεί το πρώτο βήμα για μια συζήτηση με τον γιατρό σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές αντιμετώπισης.

Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική φάση της ζωής, αλλά τα συμπτώματα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα δεν χρειάζεται να μένουν χωρίς αξιολόγηση.

Το μήνυμα της 18ης Οκτωβρίου είναι σαφές: ενημέρωση, ανοιχτή συζήτηση και εξατομικευμένη φροντίδα, ώστε κάθε γυναίκα να βρίσκει την υποστήριξη που ανταποκρίνεται στις δικές της ανάγκες.