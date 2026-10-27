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Θεμιστοκλέους για «Προλαμβάνω»: «Επανεκκινεί εντός Νοεμβρίου το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας για 45.000 δικαιούχους»

Πολιτική Υγείας
Θεμιστοκλέους για «Προλαμβάνω»: «Επανεκκινεί εντός Νοεμβρίου το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας για 45.000 δικαιούχους»
Eurokinissi/Γιώργος Κονταρίνης
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 13:42

«Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας και για τους οποίους υπολείπονται δόσεις της θεραπείας τους», σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους.

Στον εμβολιασμό κατά της γρίπης και της COVID-19, στην επανεκκίνηση των προγραμμάτων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αλλά και στην πορεία του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM 97.8» και στους δημοσιογράφους Αμαλία Κάτζου και Ιωσήφ Καλαμαράκη. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων και της έγκαιρης διάγνωσης, επισημαίνοντας ότι 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρόληψης.

Εμβολιασμός κατά της γρίπης και της COVID-19

Ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι: «έχει ανοίξει η εμβολιαστική περίοδος τόσο για τη γρίπη όσο και για την COVID-19» και αναφέρθηκε στην ανάγκη εμβολιασμού των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών, των νεότερων ατόμων με χρόνια νοσήματα και των ευπαθών ομάδων. Όπως σημείωσε: «Όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει τον προσωπικό του γιατρό αν θα πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι. Το εμβόλιο είναι καλό να γίνει τώρα, αυτή την περίοδο. Θέλει δύο περίπου εβδομάδες για να δράσει. Το αντιγριπικό εμβόλιο δεν αποκλείει τη νόσηση, αλλά προστατεύει από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη» και διευκρίνισε: «Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα το εμβόλιο της γρίπης και του COVID».

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόσβαση στον εμβολιασμό, ο Υφυπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι τα εμβόλια είναι δωρεάν. Ειδικότερα, εξήγησε: «το κλασικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί στο φαρμακείο με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς συνταγογράφηση, ενώ για το ενισχυμένο εμβόλιο, το οποίο αφορά συγκεκριμένες ομάδες ατόμων άνω των 65 ετών, απαιτείται συνταγογράφηση».

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι: «η περιορισμένη μέχρι στιγμής συμμετοχή συνδέεται και με το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη κρυώσει ο καιρός. Η εμβολιαστική δραστηριότητα είναι χαμηλότερη τον Οκτώβριο και αυξάνεται σημαντικά τον Νοέμβριο».

Επανεκκίνηση των προγραμμάτων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας

Ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι: «έπειτα από μια μικρή διακοπή, τα προγράμματα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» επανεκκινούν σταδιακά. Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» ξεκίνησε εκ νέου στις 14 Οκτωβρίου, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα αναμένεται να ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες». Ειδικά για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι: «θα έχει επανεκκινήσει εντός Νοεμβρίου, με πρώτη προτεραιότητα όσους έχουν ήδη ενταχθεί και για τους οποίους υπολείπονται δόσεις της θεραπείας τους. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 45.000 και, ερωτηθείς για τη δυνατότητα ένταξης επιπλέον πολιτών, επανέλαβε ότι προτεραιότητα κατά την επανέναρξη αποτελεί η κάλυψη των ήδη ενταγμένων».

Παράλληλα, εξήγησε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτεί ειδικότερη διαδικασία, καθώς αφορά φάρμακα υψηλού κόστους και προϋποθέτει διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες για την τιμή τους. Όπως ανέφερε, και αυτό το πρόγραμμα θα ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Προγράμματα πρόληψης και η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού μέσω του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά», για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, καθώς και στα προγράμματα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Υπογραμμίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών, σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή έχουμε 7 εκατομμύρια πολίτες να έχουν κάνει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρόληψης». Ο υφυπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Ανέφερε ότι: «1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσει και εφόσον η νόσος εντοπιστεί στο στάδιο 0 ή στο 1 μπορεί να υπάρξει πλήρης ίαση. Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να μην παραλείπουν τη μαστογραφία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης αφορά και τα υπόλοιπα προγράμματα του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

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Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2026 - 13:50

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