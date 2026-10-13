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Νέος κύκλος «Προλαμβάνω» - Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού με ένα απλό SMS

Πολιτική Υγείας
Νέος κύκλος «Προλαμβάνω» - Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού με ένα απλό SMS
EurokinissiΔανάη Δαυλοπούλου
Newsroom
Τρίτη, 13/10/2026 - 10:32
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Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τον νέο κύκλο «Προλαμβάνω» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Συνεχίζεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω». Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, η σταδιακή αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού.

Το πρόγραμμα αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους, διασφαλίζοντας την καθολική και δωρεάν πρόσβαση όλων των δικαιούχων σε προληπτικούς ελέγχους για την έγκαιρη διάγνωση και την προστασία της υγείας. Οι δικαιούχοι, το είδος και η συχνότητα διενέργειας των εξετάσεων καθορίζεται με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και τη σχετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.

Για τον νέο κύκλο πρόληψης του καρκίνου του μαστού:

Δικαιούχοι: 2.385.935 γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.

Με άυλη συνταγογράφηση: Οι γυναίκες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, λαμβάνουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό μέσω SMS.

Χωρίς άυλη συνταγογράφηση: Όσες γυναίκες δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους δωρεάν μόνο με το ΑΜΚΑ τους μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα, βλέπουν τα συνεργαζόμενα κέντρα στην περιοχή τους και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπορούν να κλείσουν ραντεβού μόνο με το ΑΜΚΑ τους και να κάνουν τις εξετάσεις τους.

Δωρεάν εξετάσεις: ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον προκύψει σχετική ένδειξη, υπερηχογράφημα μαστών.

Τα στοιχεία της συνολικής αποτίμησης του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνουν την καθοριστική σημασία της πρόληψης:

• Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».
• 500.301 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση.
• Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος Προλαμβάνω έκαναν ψηφιακή μαστογραφία 1.267.026 γυναίκες, ενώ 87.231 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα.
• Περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, γεγονός που αυξάνει θεαματικά τα ποσοστά πλήρους ίασης.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Το πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” συνεχίζεται και αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε σε κάθε δικαιούχο δωρεάν πρόσβαση στην πρόληψη, είτε είναι ασφαλισμένος είτε ανασφάλιστος. Με την αποστολή των πρώτων SMS ξεκινά ο νέος κύκλος προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, που αφορά περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου δείχνουν την αξία αυτής της προσπάθειας: περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο και απέκτησαν τη δυνατότητα να λάβουν εγκαίρως την κατάλληλη θεραπεία. Καλώ όλες τις δικαιούχους να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα και να προγραμματίσουν τις δωρεάν εξετάσεις τους. Ακόμη και χωρίς άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να κλείσουν ραντεβού μόνο με το ΑΜΚΑ τους. Μην αναβάλλετε τον έλεγχο. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και η πρόληψη είναι η πιο σημαντική επένδυση στην υγεία μας».

Με την ευκαιρία της αποστολής των SMS, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε: «Πίσω από τους αριθμούς και τα SMS δεν βρίσκονται στατιστικές, αλλά άνθρωποι, γυναίκες, οι οικογένειές μας. Ξέρουμε πόσο αγωνιά μια γυναίκα, πόσο συχνά αναβάλλει τη φροντίδα του εαυτού της γιατί προηγούνται πάντα οι άλλοι. Γι’ αυτό φροντίσαμε το "ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ" να γίνει μόνιμο, δωρεάν και εύκολο για όλες. Μην το αφήσετε για αύριο. Ένα απλό παραπεμπτικό στο τηλέφωνο μπορεί κυριολεκτικά να σώσει ζωές. Εμείς είμαστε εδώ για να μη νιώθει καμία γυναίκα μόνη της σε αυτή τη διαδρομή».

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 10:42
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