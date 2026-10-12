Θεμιστοκλέους: «Έως το τέλος Οκτωβρίου θα έχουν επανεκκινήσει σχεδόν όλα τα προγράμματα για το Προλαμβάνω»

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ACTION24» και στους δημοσιογράφους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου, αναφέρθηκε στις επικείμενες ανακοινώσεις για τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, στην επανεκκίνηση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και ειδικότερα του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά», στις συστάσεις για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, καθώς και στο περιστατικό με το ασθενοφόρο στην Κύθνο.

Περιορισμός της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε: «Θα χρησιμοποιηθούν και τα ήδη υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία, σε συνεργασία με τις πλατφόρμες. Περιμένουμε επίσης μία ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας και θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες να μη βομβαρδίζουν διαρκώς τους νέους και τους εφήβους με υλικό, ώστε να τους κρατούν στα social media, αλλά και να προβλέπεται διπλός ή και τριπλός έλεγχος, ώστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μη χρησιμοποιούνται από άτομα κάτω των 15 ετών».

Ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι: «Η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστήσει στην ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα πρέπει να ρυθμιστεί και από τις ίδιες τις πλατφόρμες». Αναφερόμενος στη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας, τόνισε: «Δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι πάνω απ’ όλα θέμα ψυχικής υγείας των εφήβων, για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Όταν τα παιδιά μένουν με το κινητό έως τις δύο ή τις τρεις το πρωί, δεν κοιμούνται τις σωστές ώρες. Αυτό προκαλεί διάσπαση προσοχής την επόμενη ημέρα στο σχολείο και δυσκολία συγκέντρωσης. Αυτού του είδους η χρήση τα εκπαιδεύει να θέλουν, κάθε 30 ή 40 δευτερόλεπτα, να αλλάζουν θέμα, ενώ η υπερβολική χρήση μπορεί να επιδεινώσει ψυχικές παθήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επανεκκίνηση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και ειδικότερα του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά»

Για την επανεκκίνηση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων, ο Υφυπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι: «Από αύριο, 13 Οκτωβρίου, επανενεργοποιείται το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» και αρχίζει η αποστολή των πρώτων SMS προς τις γυναίκες για μαστογραφία, ενώ έως το τέλος Οκτωβρίου θα έχουν επανεκκινήσει σχεδόν όλα τα προγράμματα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μεταξύ των οποίων και τα προγράμματα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα».

Ο κ. Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε βασικό πυλώνα τη στροφή της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας προς την πρόληψη και, αναφερόμενος στη χρηματοδότηση, διευκρίνισε: «Πλέον χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα αποστέλλονται κανονικά τα SMS». Για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, επισήμανε: «Ο καρκίνος του μαστού αφορά μία στις οκτώ γυναίκες. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι, με έγκαιρη διάγνωση, το ποσοστό ίασης υπερβαίνει το 95%. Αν βρούμε κάτι ύποπτο, μιλάμε αμέσως με τον γιατρό μας. Δεν παραλείπουμε τη μαστογραφία. Χάρη στη μαστογραφία σώζονται ανθρώπινες ζωές».

Τέλος, διευκρίνισε ότι τα SMS θα αποσταλούν στις γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την επανάληψη της εξέτασης και όχι σε όσες την έχουν κάνει πρόσφατα.

Αντιγριπικός εμβολιασμός και εμβολιασμός κατά της COVID-19

Ο Υφυπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι: «Και πέρυσι ο αριθμός των εμβολιασμένων ήταν πολύ ικανοποιητικός, μολονότι τα ποσοστά των προηγούμενων ετών ήταν υψηλότερα, με ιδιαίτερα υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στα άτομα άνω των 60 ετών».

Αναφερόμενος στις ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο αντιγριπικός εμβολιασμός, σημείωσε: «Τα άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και τα άτομα μικρότερης ηλικίας που έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Όποιος χρειάζεται διευκρινίσεις μπορεί να απευθυνθεί στον προσωπικό του γιατρό. Η καλύτερη περίοδος για τον εμβολιασμό είναι από τώρα έως το τέλος Νοεμβρίου. Αν κάποιος δεν προλάβει, μπορεί να εμβολιαστεί και αργότερα. Χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτυχθεί η προστασία. Το γεγονός ότι κάποιος εμβολιάζεται δεν σημαίνει ότι δεν θα νοσήσει. Το εμβόλιο προστατεύει από τη βαριά νόσο και τις επιπλοκές».

Για τον κορονοϊό, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε: «Δεν τον φοβόμαστε. Είμαστε έτοιμοι. Πλέον ο κορονοϊός μπορεί να είναι και πιο ήπιος από τη γρίπη». Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχουν συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 των ατόμων άνω των 60 ετών και διευκρίνισε: «Τα εμβόλια κατά της COVID-19 και της γρίπης είναι διαφορετικά, αλλά μπορούν να χορηγηθούν την ίδια ημέρα».

Το περιστατικό στην Κύθνο

Για την καταγγελία σχετικά με τον χρόνο ανταπόκρισης και την κατάσταση ασθενοφόρου σε περιστατικό στην Κύθνο, ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι: «Το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά και οι κλήσεις είναι καταγεγραμμένες».

Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι το ασθενοφόρο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες που συνόδευαν την καταγγελία δεν ήταν εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό. Πρόσθεσε ότι στο περιστατικό μετέβη και γιατρός, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, επισημαίνοντας ότι, όταν έφτασε ο γιατρός, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε πολύ κακή κατάσταση.