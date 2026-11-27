Πώς μπορούν οι αλλαγές στη διατροφή σας να ωφελήσουν τη σεξουαλική σας υγεία εάν έχετε στυτική δυσλειτουργία .

Η στυτική δυσλειτουργία αφορά περισσότερους από 150 εκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως και οι επιπτώσεις της δεν περιορίζονται στη σεξουαλική ζωή. Παρότι τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης μπορούν να δυσκολέψουν την επίτευξη και τη διατήρηση της στύσης, το πρόβλημα συνδέεται στενά και με διαταραχές στα αγγεία και στον μεταβολισμό.

Η στενή σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον διαβήτη τύπου 2 και την παχυσαρκία την καθιστά πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για μελλοντικά καρδιαγγειακά συμβάντα. Γι’ αυτό, η αντιμετώπισή της χρειάζεται να στρέφεται και στις αιτίες που την προκαλούν, πέρα από την ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Τα φάρμακα που διαστέλλουν τα αγγεία, όπως οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 αποτελούν τη φαρμακευτική θεραπεία πρώτης επιλογής. Όμως, δεν διορθώνουν άμεσα τις μεταβολικές και ορμονικές διαταραχές που μπορεί να συνυπάρχουν. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν, επομένως, σημαντική θέση σε μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση.

Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες δίνουν σαφή σύσταση υπέρ αυτών των αλλαγών ως πρώτης επιλογής στη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Ειδικά οι αλλαγές στη διατροφή έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη βελτίωση της μεταβολικής υγείας και στον έλεγχο του βάρους. Παραμένει, όμως, ασαφές ποιο είδος διατροφής βοηθά περισσότερο τη στυτική λειτουργία.

Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν ανασκόπηση, όπου εξέτασαν συστηματικά 11 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 935 άνδρες. Οι ερευνητές συνέκριναν τη μεσογειακή διατροφή, τον περιορισμό των θερμίδων, τα προγράμματα περιορισμού θερμίδων με υποκατάστατα γευμάτων και τις δίαιτες πολύ χαμηλών θερμίδων, εξετάζοντας τις επιδράσεις τους στη στυτική λειτουργία και στον μεταβολισμό της τεστοστερόνης σε ενήλικους άνδρες.

Η μεσογειακή διατροφή και η μείωση των θερμίδων βοηθούν τη στυτική λειτουργία

Η μεσογειακή διατροφή έδωσε τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της στύσης, ενώ ακολούθησε η μείωση των θερμίδων. Πάντως, η βελτίωση που χρειάζεται για να παρατηρήσει ένας άνδρας διαφορά μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση.

Σε γενικές γραμμές, οι άνδρες που ακολούθησαν αυτές τις δύο διατροφικές προσεγγίσεις ανέφεραν μεγαλύτερη βελτίωση στη στυτική λειτουργία τους σε σχέση με όσους συνέχισαν τη συνηθισμένη τους διατροφή. Αντίθετα, για τα προγράμματα με υποκατάστατα γευμάτων και τις δίαιτες πολύ χαμηλών θερμίδων δεν προέκυψαν σαφή στοιχεία ότι βοηθούν.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης αν η διάρκεια των διατροφικών αλλαγών επηρέαζε τα αποτελέσματα. Διαπίστωσαν ότι η βελτίωση στη στύση δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα στις μελέτες με παρακολούθηση μικρότερη των περίπου έξι μηνών και σε εκείνες που διήρκεσαν περισσότερο. Εντούτοις, ο περιορισμός των θερμίδων για περίπου έξι μήνες ή περισσότερο συνδέθηκε με αύξηση της συνολικής τεστοστερόνης στο αίμα. Το εύρημα δείχνει ότι ενδέχεται να χρειάζεται χρόνος για να φανούν τα ορμονικά οφέλη αυτής της αλλαγής.

Οι αλλαγές στη διατροφή μπορεί να ωφελούν τα αγγεία και τις ορμόνες

Η μεσογειακή διατροφή προσφέρει άφθονα μονοακόρεστα και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, καθώς και ενώσεις με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Αυτά τα συστατικά ενδέχεται να βοηθούν τη στύση, μειώνοντας τη φλεγμονή στον οργανισμό και αυξάνοντας τη διαθέσιμη ποσότητα μονοξειδίου του αζώτου στους ιστούς του πέους που συμμετέχουν στη στύση. Μπορεί επίσης να προστατεύουν αυτούς τους ιστούς από τις βλάβες που προκαλεί το οξειδωτικό στρες.

Επιπλέον, οι βιοδραστικές ενώσεις της μεσογειακής διατροφής ενδέχεται να βοηθούν στην κινητοποίηση πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων από τον μυελό των οστών και στην αναδιαμόρφωση των μικρών αγγείων. Πρόκειται για πιθανούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής στη στυτική λειτουργία, αλλά δεν εξετάστηκαν άμεσα στη μετα-ανάλυση.

Η αύξηση της τεστοστερόνης με τον περιορισμό των θερμίδων, από την άλλη, μπορεί να σχετίζεται με την απώλεια σπλαχνικού λίπους και τη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Στο σπλαχνικό λίπος, δηλαδή στο λίπος που συσσωρεύεται γύρω από τα εσωτερικά όργανα, υπάρχουν υψηλά επίπεδα αρωματάσης. Το ένζυμο αυτό μετατρέπει την τεστοστερόνη που παράγει ο οργανισμός σε οιστραδιόλη. Η μείωση του σπλαχνικού λίπους μέσω του περιορισμού των θερμίδων μπορεί να περιορίζει τη δραστηριότητα της αρωματάσης και, έτσι, να συμβάλλει στην αύξηση της τεστοστερόνης.

Συνολικά, τα ευρήματα υποστηρίζουν τη σημασία των αλλαγών στον τρόπο ζωής για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Η μεσογειακή διατροφή θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη θεραπεία ανδρών που έχουν και μεταβολικά νοσήματα και δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στους αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5. Ωστόσο, η μετα-ανάλυση δεν εξέτασε άμεσα αν η συγκεκριμένη διατροφή μπορεί να κάνει αυτά τα φάρμακα πιο αποτελεσματικά.

Οι δίαιτες που περιορίζουν δραστικά τις θερμίδες είναι συχνά δύσκολο να τηρηθούν για μεγάλο διάστημα. Η μεσογειακή διατροφή, αντίθετα, ενδέχεται να προσφέρει μια επιλογή που μπορεί να ενταχθεί ευκολότερα στην καθημερινότητα και να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.