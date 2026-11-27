Η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια Gavi ανακοίνωσε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 ότι θα αποκαταστήσει μέρος της χρηματοδότησης για τις χώρες που επιθυμούν να προμηθευτούν το εμβόλιο κατά της ελονοσίας.

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί για τον σκοπό αυτό μια επιχορήγηση ύψους 214 εκατομμυρίων δολαρίων από τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς GiveWell και Coefficient Giving, έπειτα από περικοπή στον προϋπολογισμό για τα εμβόλια κατά της ελονοσίας νωρίτερα φέτος, όταν ο οργανισμός δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό που είχε θέσει ως στόχο.

Η αποκατάσταση μέρους των κονδυλίων σημαίνει ότι οι χώρες δεν θα χρειαστεί να περιορίσουν τη διάθεση του εμβολίου κατά της ελονοσίας, δήλωσε στο Reuters η διευθύνουσα σύμβουλος της Gavi, Sania Nishtar, προσθέτοντας ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη, καθώς η ζήτηση για τα εμβόλια είναι υψηλή.

«Νέα στοιχεία από το Ινστιτούτο Εμβολίων Sabin (Sabin Vaccine Institute) έδειξαν ότι οι χώρες που έχουν εμπειρία ενός έτους στην εφαρμογή του εμβολιαστικού προγράμματος πέτυχαν, κατά μέσο όρο, ποσοστό κάλυψης 80% για την πρώτη δόση και 70% για την τρίτη. Για την πλήρη προστασία απαιτούνται τέσσερις δόσεις, με την τελευταία να χορηγείται κατά το δεύτερο έτος της ζωής του παιδιού», σημειώνει το Reuters.

Μείωση στα κρούσματα ελονοσίας λόγω του εμβολιασμού

Η ελονοσία προκαλεί τον θάνατο περισσότερων από 500.000 ανθρώπων ετησίως. Τα περισσότερα θύματα είναι παιδιά κάτω των 5 ετών στην υποσαχάρια Αφρική. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι το εμβόλιο, σε συνδυασμό με άλλα μέσα, αρχίζει να έχει αποτέλεσμα.

«Παρατηρούμε μια απότομη μείωση στα κρούσματα ελονοσίας, γεγονός που διαπιστώνουν και οι μητέρες», δήλωσε ο Eric Nebie, επικεφαλής του προγράμματος της οργάνωσης PATH για την εφαρμογή του εμβολίου κατά της ελονοσίας, το οποίο παρέχει υποστήριξη σε χώρες που εισάγουν το εμβόλιο, όπως η Ουγκάντα και η Μπουρκίνα Φάσο.

Παλαιότερα, η Gavi κάλυπτε μέσω επιχορήγησης έως και το 85% των εκτιμώμενων αναγκών σε εμβόλια για περιοχές με υψηλά ή μέτρια επίπεδα μετάδοσης της ελονοσίας. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 70% για τις περιοχές που παραγγέλνουν εμβόλια για πρώτη φορά, όπως είχε επισημάνει σε παλαιότερο δημοσίευμά του το Reuters.

«Αυτό προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Πολλοί υπουργοί επικοινώνησαν μαζί μας», δήλωσε η Nishtar. «Έτσι, αναζητήσαμε πόρους ώστε να μην χρειαστεί να προχωρήσουμε σε περικοπές», πρόσθεσε. Χάρη στην επιχορήγηση από το GiveWell, θα καταστεί δυνατή η επαναφορά της χρηματοδότησης στο επίπεδο του 85%, διευκρίνισε η ίδια.

Παράλληλα, η Gavi πρόκειται να πραγματοποιήσει την πρώτη πληρωμή στο πλαίσιο του «African Vaccine Manufacturing Accelerator» (Μηχανισμός Επιτάχυνσης της Παραγωγής Εμβολίων στην Αφρική) — μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγής εμβολίων σε όλη την αφρικανική ήπειρο.