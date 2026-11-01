Το εμβόλιο που δεν πρέπει να παραλείψετε μετά τα 50

Εάν είστε 50 ετών και άνω, μην παραλείψετε να ενημερωθείτε για τον εμβολιασμό κατά του έρπητα ζωστήρα .

Ο έρπητας ζωστήρας δεν είναι απλώς ένα επώδυνο εξάνθημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως νευραλγία, απώλεια ακοής, προβλήματα ισορροπίας, ακόμη και μόνιμες βλάβες στην όραση.

Μετά την ηλικία των 50 ετών, ο κίνδυνος εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα αυξάνεται, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί φυσιολογικά με την πάροδο του χρόνου. Το εμβόλιο Shingrix αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μέσα πρόληψης, προσφέροντας υψηλή προστασία από τη νόσο και τις επιπλοκές της. Παράλληλα, νεότερες επιστημονικές μελέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδέεται με πρόσθετα οφέλη για την καρδιαγγειακή και τη γνωστική υγεία.

Μια περιπέτεια υγείας που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί

Η ιστορία της 52χρονης Λίζα Γιούνκερ από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ αναδεικνύει πόσο σοβαρές μπορεί να είναι οι συνέπειες του έρπητα ζωστήρα. Το 2023, κατά τη διάρκεια των εορτών, αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίτερα από μια συγκέντρωση, καθώς αισθανόταν έντονο πόνο στο αυτί. Αρχικά, διαγνώστηκε με εξωτερική ωτίτιδα και της χορηγήθηκαν αντιβιοτικές σταγόνες.

Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, ξύπνησε με έντονο ίλιγγο και τέτοια ναυτία, ώστε έκανε εμετό κάθε φορά που προσπαθούσε να σηκωθεί όρθια. Η νέα ιατρική αξιολόγηση αποκάλυψε την πραγματική αιτία: έρπητα ζωστήρα.

Παρά την έναρξη αντιιικής αγωγής και φαρμακευτικής θεραπείας για τον νευρικό πόνο, ο ιός είχε ήδη προκαλέσει βλάβες. Η Γιούνκερ έχασε την ακοή της από το ένα αυτί και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ισορροπίας, τα οποία την εμπόδιζαν να περπατά με ασφάλεια χωρίς βοήθεια.

Χρειάστηκε να λάβει αναρρωτική άδεια και να υποβληθεί σε πέντε μήνες φυσικοθεραπείας, προκειμένου να μάθει ξανά να περπατά. Ευτυχώς, η ακοή της αποκαταστάθηκε έπειτα από έξι μήνες, ενώ η ισορροπία της παρουσίασε σταδιακή βελτίωση.

Η εμπειρία της αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι ο έρπητας ζωστήρας μπορεί να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες από εκείνες που συνήθως φανταζόμαστε.

Τι είναι ο έρπητας ζωστήρας και γιατί εμφανίζεται;

Εάν έχετε περάσει ανεμοβλογιά, ο ιός που την προκαλεί, ο ιός της ανεμευλογιάς-ζωστήρα (varicella-zoster virus), παραμένει στον οργανισμό σας. Μετά την αρχική λοίμωξη, δεν απομακρύνεται πλήρως, αλλά παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στον νευρικό ιστό.

Χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες αργότερα, μπορεί να επανενεργοποιηθεί και να προκαλέσει έρπητα ζωστήρα. Η νόσος εκδηλώνεται συνήθως με επώδυνο εξάνθημα και ομάδες φυσαλίδων στη μία πλευρά του σώματος.

Ωστόσο, δεν περιορίζεται πάντοτε στο δέρμα. Ανάλογα με τα νεύρα που επηρεάζονται, μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, νευρολογικές διαταραχές και επιπλοκές που επηρεάζουν την καθημερινότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπολογίζεται ότι περίπου ένας στους τρεις ανθρώπους θα εμφανίσει έρπητα ζωστήρα κάποια στιγμή στη ζωή του. Ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία, ιδιαίτερα μετά τα 50, όταν η φυσιολογική εξασθένηση της ανοσολογικής άμυνας καθιστά δυσκολότερο τον έλεγχο του ιού.

Παράγοντες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, ορισμένες χρόνιες παθήσεις, μια σοβαρή ασθένεια ή ένας τραυματισμός, καθώς και παρατεταμένες περίοδοι έντονου ψυχολογικού στρες, ενδέχεται επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο.

Γιατί συνιστάται ο εμβολιασμός μετά τα 50;

Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι ο εμβολιασμός αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο πρόληψης του έρπητα ζωστήρα. Το εμβόλιο Shingrix συνιστάται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), αλλά και στην Ελλάδα, σε όλους τους ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω, ακόμη και αν έχουν ήδη νοσήσει από έρπητα ζωστήρα. Συνιστάται επίσης σε ενήλικες ηλικίας 19 ετών και άνω που έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, σε υγιείς ενήλικες ηλικίας 50 έως 69 ετών η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην πρόληψη της νόσου φτάνει περίπου το 97%.

Εάν έχετε ήδη εμφανίσει έρπητα ζωστήρα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να νοσήσετε ξανά. Για τον λόγο αυτό, η προηγούμενη νόσηση δεν αποτελεί λόγο να παραλείψετε τον εμβολιασμό.

Δύο δόσεις για ισχυρότερη και μεγαλύτερης διάρκειας προστασία

Το Shingrix χορηγείται σε δύο δόσεις, με μεσοδιάστημα συνήθως δύο έως έξι μηνών.

Είναι σημαντικό να ολοκληρώσετε και τις δύο δόσεις, καθώς η δεύτερη ενισχύει την ανοσολογική απόκριση και συμβάλλει στη διατήρηση της προστασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το ανοσοποιητικό σύστημα δημιουργεί κύτταρα μνήμης, τα οποία αναγνωρίζουν τον ιό σε περίπτωση μελλοντικής επανενεργοποίησής του και βοηθούν τον οργανισμό να αντιδράσει αποτελεσματικότερα.

Εάν έχετε κάνει την πρώτη δόση αλλά καθυστερήσατε τη δεύτερη, δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε τη διαδικασία από την αρχή. Επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για να προγραμματίσετε την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Παρά τη σημασία της δεύτερης δόσης, αρκετοί ενήλικες δεν ολοκληρώνουν το εμβολιαστικό σχήμα. Αυτό μπορεί να περιορίσει την προστασία που θα μπορούσαν να αποκτήσουν.

Ποιες παρενέργειες μπορεί να εμφανίσετε;

Όπως συμβαίνει με πολλά εμβόλια, έτσι και το Shingrix μπορεί να προκαλέσει προσωρινές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι συχνότερες περιλαμβάνουν:

Πόνο ή ευαισθησία στο σημείο της ένεσης.

Μυϊκούς πόνους.

Κόπωση.

Πονοκέφαλο.

Ήπιο πυρετό ή αίσθημα κακουχίας.

Τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες. Μπορεί να είναι εντονότερα μετά τη δεύτερη δόση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εμφανιστούν με τον ίδιο τρόπο σε όλους.

Εάν ανησυχείτε για τις παρενέργειες, συζητήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πώς μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε. Φάρμακα όπως η παρακεταμόλη ή η ιβουπροφαίνη μπορεί να βοηθήσουν, εφόσον είναι κατάλληλα για εσάς και δεν υπάρχουν αντενδείξεις.

Σε κάθε περίπτωση, μην θεωρείτε ότι οι έντονες παρενέργειες αποτελούν απόδειξη ισχυρότερης προστασίας. Η αντίδραση του οργανισμού διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και η ένταση των συμπτωμάτων δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της αποτελεσματικότητας του εμβολίου.

Οι πιθανές επιπλοκές που αξίζει να προλάβετε

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για να προστατευτείτε από τον έρπητα ζωστήρα είναι η αποφυγή των μακροχρόνιων επιπλοκών του.

Η μεθερπητική νευραλγία είναι μία από τις συχνότερες. Πρόκειται για επίμονο νευρικό πόνο που μπορεί να παραμείνει για μήνες ή και περισσότερο, ακόμη και μετά την υποχώρηση του εξανθήματος. Σε ορισμένους ανθρώπους, ο πόνος είναι τόσο έντονος ώστε επηρεάζει τον ύπνο, την κίνηση και την ποιότητα ζωής.

Όταν η νόσος προσβάλλει τα νεύρα του προσώπου ή την περιοχή γύρω από το μάτι, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως ουλές στον κερατοειδή και μόνιμες διαταραχές της όρασης. Σε σπανιότερες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν νευρολογικές επιπλοκές, όπως φλεγμονή του εγκεφάλου ή βλάβες στα νεύρα που επηρεάζουν την ακοή και την ισορροπία.

Η ιστορία της Γιούνκερ δείχνει ότι ακόμη και άνθρωποι που μέχρι τότε ήταν λειτουργικοί και δραστήριοι μπορεί να χρειαστούν μήνες αποκατάστασης μετά από ένα σοβαρό επεισόδιο.

Μπορεί το εμβόλιο να προστατεύει και την καρδιά ή τον εγκέφαλο;

Τα τελευταία χρόνια, επιστημονικές μελέτες έχουν εξετάσει εάν ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα μπορεί να προσφέρει οφέλη πέρα από την πρόληψη της ίδιας της λοίμωξης.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι ο καλύτερος έλεγχος του ιού περιορίζει τη φλεγμονή και τις επιδράσεις της στον οργανισμό. Η χρόνια φλεγμονή έχει συνδεθεί με διάφορες παθήσεις που εμφανίζονται συχνότερα με την ηλικία, μεταξύ των οποίων τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η γνωστική έκπτωση.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal, ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα συσχετίστηκε με 26% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια ή εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα και καρδιακή ανεπάρκεια.

Παράλληλα, ορισμένα πρώιμα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο εμβολιασμός ενδέχεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας ή με καθυστέρηση της εμφάνισής της.

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία αυτών των ευρημάτων. Η συσχέτιση δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι το εμβόλιο προλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή την άνοια. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει άμεση προστατευτική δράση και ποιοι μηχανισμοί μπορεί να την εξηγούν.

Επομένως, το βασικό όφελος του εμβολιασμού παραμένει η πρόληψη του έρπητα ζωστήρα και των δυνητικά σοβαρών επιπλοκών του. Τα πιθανά πρόσθετα οφέλη αποτελούν ένα ενδιαφέρον πεδίο επιστημονικής έρευνας.

Μην περιμένετε να νοσήσετε για να προστατευτείτε

Η πρόληψη είναι ιδιαίτερα σημαντική μετά την ηλικία των 50 ετών, όταν αυξάνεται η πιθανότητα επανενεργοποίησης του ιού. Εάν ανήκετε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, αξίζει να συζητήσετε με τον γιατρό σας εάν και πότε πρέπει να κάνετε το εμβόλιο Shingrix.

Εάν έχετε ήδη νοσήσει ή έχετε κάνει παλαιότερο εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα, ζητήστε εξατομικευμένες οδηγίες για το κατάλληλο χρονικό διάστημα εμβολιασμού. Αν είστε κάτω των 50 ετών αλλά έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, συζητήστε επίσης με τον γιατρό σας εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις.

Η ιστορία της Λίζα Γιούνκερ υπενθυμίζει ότι ο έρπητας ζωστήρας δεν είναι πάντοτε μια παροδική ενόχληση. Μπορεί να επηρεάσει την ακοή, την ισορροπία, την κινητικότητα και την ποιότητα ζωής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ίδια, εάν μπορούσε να επιστρέψει στον χρόνο και να είχε εμβολιαστεί πριν νοσήσει, θα το έκανε χωρίς δεύτερη σκέψη.