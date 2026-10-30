Pfizer: Κατέθεσε αίτημα για τη μείωση της τιμής του φαρμάκου Eliquis

Η Pfizer μέσω ανακοίνωσής της έκανε γνωστό ότι «προχώρησε στις 16 Οκτωβρίου 2026 σε κατάθεση αιτήματος εθελοντικής μείωσης τιμής του σκευάσματος Eliquis στις αρμόδιες αρχές».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι νέες τιμές θα ισχύουν από την ημερομηνία που θα αναφέρει το Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών το οποίο και θα εκδοθεί με την ολοκλήρωση των διαδικασιών των αρμόδιων φορέων». Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – μετά από αυτή την εξέλιξη - έστειλε επείγουσα ενημέρωση στους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας, συμβουλεύοντας τους «συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα συγκρατημένοι ως προς τις ποσότητες των σκευασμάτων όλων των περιεκτικοτήτων και συσκευασιών που παραγγέλνουν, περιορίζοντας τις παραγγελίες στις αναγκαίες ποσότητες για την κάλυψη των τρεχουσών συνταγών τους».

Επίσης, παραθέτει την ανακοίνωση της Pfizer, η οποία υπογραμμίζει ότι «για τον συνεχή και απρόσκοπτο εφοδιασμό σας με το σκεύασμα Eliquis, η εταιρία μας θα εκδώσει και θα σας αποστείλει πιστωτικά τιμολόγια με την διαφορά τιμής, για τις ποσότητες Eliquis τις οποίες θα έχετε τιμολογηθεί τις 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία ισχύος των νέων μειωμένων τιμών».

Τι είναι το Eliquis και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται

Το Eliquis – σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του EMA - είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόληψη φλεβικής θρομβοεμβολής (δημιουργία θρόμβων αίματος στις φλέβες) σε ενήλικες μετά από χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης ισχίου ή γόνατος. Επίσης, χρησιμοποιείται σε ενήλικες για τη θεραπεία της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (θρόμβος αίματος σε εν τω βάθει φλέβα, συνήθως στα κάτω άκρα) και της πνευμονικής εμβολής (θρόμβος σε αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί τους πνεύμονες), καθώς και για την πρόληψη της επανεμφάνισης των εν λόγω παθήσεων.

Επιπλέον, το Eliquis χρησιμοποιείται για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου (λόγω θρόμβου αίματος στον εγκέφαλο) και της δημιουργίας θρόμβων αίματος σε άλλα όργανα σε ενήλικες με κολπική μαρμαρυγή (ανώμαλες ταχείες συσπάσεις των άνω θαλάμων της καρδιάς). Χορηγείται σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου, όπως προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο, υψηλή αρτηριακή πίεση, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια ή σε ασθενείς ηλικίας 75 ετών και άνω. Το Eliquis περιέχει τη δραστική ουσία απιξαμπάνη.