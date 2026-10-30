ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Περισσότερα προβλήματα υγείας για όσους κινδυνεύουν από φτώχεια

Μελέτες
Περισσότερα προβλήματα υγείας για όσους κινδυνεύουν από φτώχεια
Αντώνης Ραυτόπουλος
Παρασκευή, 30/10/2026 - 06:00

Η φτώχεια συνδέεται με χειρότερη υγεία.

Η φτώχεια συνδέεται με αυξημένες δυσκολίες στην υγεία και την καθημερινότητα, καθώς τα άτομα που απειλούνται από αυτήν αντιμετωπίζουν συχνότερα προβλήματα σε βασικές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, η μνήμη και η αυτοεξυπηρέτηση. Αυτό δείχνει νέα μελέτη της Eurostat που εξετάζει στοιχεία του 2025.

Το 2025, σε επίπεδο ΕΕ, τα άτομα που διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ανέφεραν περισσότερες δυσκολίες -σχετικές με την υγεία- κατά την εκτέλεση βασικών δραστηριοτήτων, σε σύγκριση με όσους δεν διέτρεχαν τέτοιο κίνδυνο.

Μέτριες ή σοβαρές δυσκολίες στο περπάτημα ανέφερε το 24,9% των ατόμων που διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας, έναντι 16,9% όσων δεν διέτρεχαν κίνδυνο. Τα άτομα που διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ήταν επίσης πιο πιθανό να αναφέρουν δυσκολίες στη μνήμη και τη συγκέντρωση (20,6% έναντι 14,5%), στην όραση (23,8% έναντι 18,9%), στην αυτοεξυπηρέτηση (10,1% έναντι 5,8%) και στην επικοινωνία (7,5% έναντι 4,0%). Οι διαφορές ήταν μικρότερες όσον αφορά τα άτομα με δυσκολίες στην ακοή (12,9% έναντι 11,1%).

eurostat pinakas1 3cf0e68f4453b9e5

Τα στοιχεία του 2025 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύουν τη στενή σύνδεση μεταξύ φτώχειας και δυσκολιών στην εκτέλεση βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων. Τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας αναφέρουν συχνότερα προβλήματα που επηρεάζουν την κινητικότητα, τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την όραση, την αυτοεξυπηρέτηση και την επικοινωνία, σε σύγκριση με όσους δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχο οικονομικό κίνδυνο.

Η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφεται στις δυσκολίες που σχετίζονται με το περπάτημα, οι οποίες αφορούν σχεδόν έναν στους τέσσερις ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Παράλληλα, οι αποκλίσεις στη μνήμη και τη συγκέντρωση, καθώς και στην όραση, καταδεικνύουν ότι οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στη σωματική λειτουργικότητα, αλλά επεκτείνονται και σε άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής. Ακόμη και στην αυτοεξυπηρέτηση και την επικοινωνία, όπου τα ποσοστά είναι χαμηλότερα, οι διαφορές μεταξύ των δύο πληθυσμιακών ομάδων παραμένουν εμφανείς.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης της φτώχειας όχι μόνο ως οικονομικού προβλήματος, αλλά και ως παράγοντα που συνδέεται με την ποιότητα ζωής και την καθημερινή λειτουργικότητα. Η ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, σε συνδυασμό με μέτρα οικονομικής στήριξης, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των ανισοτήτων. Παράλληλα, η συστηματική παρακολούθηση των σχετικών δεικτών είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2026 - 02:49

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πόσο γρήγορα πρέπει να περπατάτε για να μειώσετε τον κίνδυνο θανάτου
Πόσο γρήγορα πρέπει να περπατάτε για να μειώσετε τον κίνδυνο θανάτου 29 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Βουτιά» για τις γεννήσεις στην Ελλάδα

«Βουτιά» για τις γεννήσεις στην Ελλάδα

Μελέτες
6 οφέλη του λάχανου για την υγεία που ίσως δεν γνωρίζετε

6 οφέλη του λάχανου για την υγεία που ίσως δεν γνωρίζετε

Ευ Ζην
Αλκοόλ: Πώς 2 μόνο ποτά την ημέρα μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σας

Αλκοόλ: Πώς 2 μόνο ποτά την ημέρα μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σας

Μελέτες
Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ξυπνάτε διψασμένοι το βράδυ

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ξυπνάτε διψασμένοι το βράδυ

Ευ Ζην
Βιοιατρική: Νέα εταιρική ταυτότητα, με το βλέμμα στο μέλλον της υγείας

Βιοιατρική: Νέα εταιρική ταυτότητα, με το βλέμμα στο μέλλον της υγείας

Επιχειρείν
Πότε πρέπει να ανησυχήσετε για την όψη των κοπράνων σας - Τα συμπτώματα

Πότε πρέπει να ανησυχήσετε για την όψη των κοπράνων σας - Τα συμπτώματα

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Halloween: 5 ιδέες για να σκαλίσετε την κολοκύθα σας
Επικαιρότητα
30/10/2026 - 08:14
Τα 4 φρούτα που προτείνουν ενδοκρινολόγοι για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου
Ευ Ζην
30/10/2026 - 06:46
Γρήγορη συνταγή για ρακόμελο με πορτοκάλι, έτοιμη σε 2 βήματα
Ευ Ζην
30/10/2026 - 06:29
Νεφρά: Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγετε για να μην έχετε υψηλή κρεατινίνη
Ευ Ζην
30/10/2026 - 06:12
Περισσότερα προβλήματα υγείας για όσους κινδυνεύουν από φτώχεια
Μελέτες
30/10/2026 - 06:00
Πόσο γρήγορα πρέπει να περπατάτε για να μειώσετε τον κίνδυνο θανάτου
Μελέτες
29/10/2026 - 19:56
Πώς θα αποκτήσετε περισσότερη ενέργεια μετά τα 60
Ευ Ζην
29/10/2026 - 19:19
Γιατί ο σκύλος σας κυνηγά την ουρά του;
Ευ Ζην
29/10/2026 - 19:00
Πώς θα καθαρίσετε τους αρμούς από τα πλακάκια της κουζίνας
Ευ Ζην
29/10/2026 - 18:28
Κορωνοϊός: Σε ανοδική τάση τα κρούσματα με 182 νέες εισαγωγές - 6 στη ΜΕΘ από γρίπη
Επικαιρότητα
29/10/2026 - 17:33
Σάκχαρο: Είναι κακό να τρώτε φρούτα πριν τον ύπνο;
Ευ Ζην
29/10/2026 - 16:48
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες φαρμάκου για την απώλεια ακοής σε καρκινοπαθείς
Επικαιρότητα
29/10/2026 - 15:54
CDC: «Αυξανόμενη απειλή» τα ανθεκτικά στα φάρμακα μικρόβια – Τα πιο επικίνδυνα
Επικαιρότητα
29/10/2026 - 15:31
Ανακαλείται πασίγνωστη πουτίγκα πρωτεΐνης από τα ελληνικά σουπερμάρκετ – Εντοπίστηκε γυαλί
Επικαιρότητα
29/10/2026 - 15:13
ΙΣΑ: Έγιναν αποδεκτές οι παρεμβάσεις για το LOINC και τις εξετάσεις που δεν μπορούν να αναρτηθούν στο Ψηφιακό Αποθετήριο
Επικαιρότητα
29/10/2026 - 14:43
Τι να προσέχετε όταν αγοράζετε παντόφλες για να μην επιβαρύνετε τα πόδια σας
Ευ Ζην
29/10/2026 - 14:38
Τι σημαίνει για την υγεία του εγκεφάλου αν σάς παίρνει εύκολα ο ύπνος – Η πιθανή σύνδεση την άνοια
Μελέτες
29/10/2026 - 13:22
Ρύπανση του νερού από τη βιομηχανία: Η σύνδεση με σπάνια νόσο που μοιάζει με το Πάρκινσον
Μελέτες
29/10/2026 - 13:11
Υπ. Υγείας: Τι ισχύει με τις άδειες των ειδικευόμενων γιατρών – Νέα εγκύκλιος
Επικαιρότητα
29/10/2026 - 12:43
Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Το σύστημα πηγαίνει ολοένα και καλύτερα»
Πολιτική Υγείας
29/10/2026 - 12:15
9 τρόφιμα που δεν πρέπει να μαγειρεύετε στο air fryer
Ευ Ζην
29/10/2026 - 11:47
Ρετατρουτίδη: Πόσο αποτελεσματικό είναι το νέο φάρμακο της Eli Lilly σε παχυσαρκία και διαβήτη
Φάρμακο
29/10/2026 - 11:02
Έλλειψη σιδήρου: Αλλάζουν τα όρια φερριτίνης – Νέες οδηγίες από την Αμερικανική Αιματολογική Εταιρεία
Επικαιρότητα
29/10/2026 - 10:11
Σπονδυλική στήλη: Η σιωπηλή γήρανση και τα «αντίδοτα» ανά δεκαετία
Ευ Ζην
29/10/2026 - 09:54
Βραδινό τσιμπολόγημα: Νέα μελέτη αποκαλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις για την υγεία
Μελέτες
29/10/2026 - 09:34
Οι τροφές που βοηθούν στις κράμπες περιόδου
Ευ Ζην
29/10/2026 - 08:16
Πότε πρέπει να ανησυχήσετε για την όψη των κοπράνων σας - Τα συμπτώματα
Ευ Ζην
29/10/2026 - 06:45
Συνταγή για τραγανά στικς καρότου στο φούρνο - Θα τα λατρέψουν τα παιδιά σας
Ευ Ζην
29/10/2026 - 06:27
Πόσο καιρό μπορώ να κρατήσω το ψωμί στην κατάψυξη
Ευ Ζην
29/10/2026 - 06:12
Καρκίνος του πνεύμονα σε μη καπνιστές - Οι 5 βασικές αιτίες
Μελέτες
29/10/2026 - 06:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ