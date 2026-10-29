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Πώς θα καθαρίσετε τους αρμούς από τα πλακάκια της κουζίνας

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Πώς θα καθαρίσετε τους αρμούς από τα πλακάκια της κουζίνας
Yaroslav Danylchenko / magnific
Newsroom
Πέμπτη, 29/10/2026 - 18:28

Οι πιο γρήγοροι τρόποι για να καθαρίσετε τα πλακάκια της κουζίνας σας.

Η καθαριότητα της κουζίνας απαιτεί τακτική φροντίδα, καθώς η καθημερινή προετοιμασία των γευμάτων και το μαγείρεμα αφήνουν λίπη και υπολείμματα τροφών σε επιφάνειες που δεν καθαρίζετε πάντα αμέσως. Ανάμεσα στα σημεία που λερώνονται περισσότερο είναι ο τοίχος πίσω από τις εστίες και τον πάγκο, γι’ αυτό και συνήθως καλύπτεται με πλακάκια, τα οποία προστατεύουν την επιφάνεια και καθαρίζονται ευκολότερα από έναν βαμμένο τοίχο.

Αν και τα πλακάκια είναι ανθεκτικά και σχετικά εύκολα στη συντήρηση, η συσσώρευση λίπους μπορεί να τα θαμπώσει και να αφήσει μια κολλώδη επίστρωση, ενώ η βρομιά που συγκεντρώνεται στους αρμούς αλλοιώνει σταδιακά το χρώμα τους. Με τα κατάλληλα υλικά και μερικά απλά βήματα, μπορείτε να απομακρύνετε ακόμη και τους επίμονους λεκέδες, επαναφέροντας την καθαρή και περιποιημένη όψη της κουζίνας σας.

Πώς να καθαρίσετε τα πλακάκια της κουζίνας

Ξεκινήστε διαλύοντας λίγο υγρό πιάτων σε νερό. Βουτήξτε ένα πανί στο διάλυμα, στύψτε το καλά και περάστε όλα τα πλακάκια για να αφαιρέσετε τους επιφανειακούς λεκέδες και τα υπολείμματα που έχουν κολλήσει.

Για τα πιο επίμονα σημεία, μπορείτε, εφόσον το επιτρέπει το υλικό των πλακιδίων, να χρησιμοποιήσετε τη σκληρή πλευρά ενός σφουγγαριού κουζίνας που δεν χαράζει. Εναλλακτικά, δοκιμάστε ένα πανί μικροϊνών με πιο τραχιά υφή.

Πώς να αφαιρέσετε τα λίπη από τα πλακάκια της κουζίνας

Τα λίπη δεν απομακρύνονται πάντα με ένα απλό πέρασμα. Αν τα πλακάκια εξακολουθούν να κολλούν όταν τα αγγίζετε, αναμείξτε μαγειρική σόδα με λίγο νερό μέχρι να σχηματιστεί μια πάστα. Τρίψτε με αυτήν τα σημεία όπου έχει μείνει λίπος και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.

Μόλις απομακρύνετε τα λίπη, περάστε τα πλακάκια με ένα στεγνό πανί μικροϊνών, ώστε να γυαλίσουν χωρίς να μείνουν σημάδια.

Πώς να καθαρίσετε τους αρμούς ανάμεσα στα πλακάκια της κουζίνας

Όσο καθαρά κι αν είναι τα πλακάκια, οι λερωμένοι αρμοί χαλούν τη συνολική εικόνα. Στην κουζίνα μπορεί να μην αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της μούχλας στον ίδιο βαθμό με το μπάνιο, αλλά η βρομιά συσσωρεύεται εύκολα στους αρμούς και αλλοιώνει το χρώμα τους.

Για λευκούς αρμούς

Αραιώστε χλωρίνη σε νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, και τρίψτε τους αρμούς με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Είναι μια δουλειά που χρειάζεται χρόνο και υπομονή, αλλά το σχολαστικό τρίψιμο και το καλό ξέβγαλμα με σκέτο νερό μπορούν να δώσουν πολύ καλό αποτέλεσμα.

Για χρωματιστούς αρμούς

Πριν χρησιμοποιήσετε χλωρίνη σε χρωματιστούς αρμούς, κάντε μια δοκιμή σε ένα σημείο που δεν φαίνεται, για να βεβαιωθείτε ότι δεν ξεθωριάζει το χρώμα τους. Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να δοκιμάσετε λευκό ξίδι, εφόσον είναι κατάλληλο για τα συγκεκριμένα πλακάκια και τους αρμούς, καθώς μπορεί να φθείρει ορισμένα υλικά. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε λευκαντική οδοντόκρεμα, η οποία βοηθά στον καθαρισμό χάρη στην ήπια λειαντική της δράση.

Όποια μέθοδο κι αν επιλέξετε, στο τέλος περάστε καλά τους αρμούς και τα πλακάκια με ένα καθαρό πανί που έχετε βρέξει με νερό και έχετε στύψει.

Μην αναμειγνύετε ποτέ χλωρίνη με ξίδι, καθώς απελευθερώνεται τοξικό αέριο χλώριο. Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το ένα προϊόν, ξεβγάλτε σχολαστικά την επιφάνεια πριν χρησιμοποιήσετε το άλλο.

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