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Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ψεκάσετε με ξίδι το σιφόνι του μπάνιου

Ευ Ζην
Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ψεκάσετε με ξίδι το σιφόνι του μπάνιου
topntp26 / Freepik
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 18:42

Το ξίδι στο σιφόνι του μπάνιου δε βοηθά μόνο στην καθαριότητα.

Το λευκό ξίδι χρησιμοποιείται ευρέως στον καθαρισμό του σπιτιού, καθώς έχει απολυμαντικές ιδιότητες και βοηθά στην εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών.

Μια χρήση του που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια είναι ο ψεκασμός στο σιφόνι του μπάνιου.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να περιορίσετε τα υπολείμματα που συσσωρεύονται στους σωλήνες και συχνά ευθύνονται για την κακοσμία.

Πώς βοηθά το ξίδι στο σιφόνι του μπάνιου

Το λευκό ξίδι βοηθά να διαλυθούν τα άλατα και να απομακρυνθούν πιο εύκολα τα υπολείμματα σαπουνιού και η βρωμιά που μαζεύονται με τον καιρό στην αποχέτευση.

Παράλληλα, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές που μπορεί να προκαλούνται από τη μόνιμη υγρασία και τη συσσώρευση οργανικών υπολειμμάτων.

Αν το χρησιμοποιείτε τακτικά όταν καθαρίζετε το μπάνιο σας, μπορείτε επίσης να μειώσετε την πιθανότητα να βουλώσει η αποχέτευση.

Ποια είναι τα οφέλη;

Το ξίδι δεν αρκεί για να αντιμετωπίσετε ένα σοβαρό βούλωμα, μπορεί όμως να βοηθήσει στην καθημερινή φροντίδα της αποχέτευσης.

Συγκεκριμένα:

- Βοηθά να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές.

- Διευκολύνει την απομάκρυνση της βρωμιάς και των υπολειμμάτων σαπουνιού.

- Μπορεί να προλάβει μικρά βουλώματα.

- Βοηθά να περιοριστούν η υγρασία και τα υπολείμματα που συγκεντρώνονται στο σιφόνι.

- Περιορίζει την ανάγκη να χρησιμοποιείτε συχνά ισχυρά χημικά καθαριστικά.

Για αυτούς τους λόγους, πολλοί επιλέγουν το ξίδι όταν αναζητούν πιο φυσικές λύσεις για την καθαριότητα του σπιτιού.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ξίδι στο σιφόνι

Οι ειδικοί συνιστούν να αφαιρέσετε πρώτα τις τρίχες και ό,τι άλλο έχει μαζευτεί στη σχάρα του σιφονιού.

Έπειτα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρίξτε ή ψεκάστε αρκετό λευκό ξίδι απευθείας μέσα στο σιφόνι.

2. Αφήστε το να δράσει για 20–30 λεπτά.

3. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό, για να παρασυρθούν τα υπολείμματα που έχουν ξεκολλήσει.

Πολλοί χρησιμοποιούν και μαγειρική σόδα μαζί με το ξίδι. Ωστόσο, το ξίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο του για να διατηρείτε την αποχέτευση καθαρή και να προλαμβάνετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων.

Κάθε πότε να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία;

Για να μη συσσωρεύεται βρωμιά και να διατηρείτε την αποχέτευση σε καλή κατάσταση, συνιστάται να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία μία φορά την εβδομάδα ή, τουλάχιστον, μία φορά κάθε δύο εβδομάδες.

Η τακτική φροντίδα μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των σωληνώσεων και να μειώσει την ανάγκη να καταφεύγετε σε χημικά αποφρακτικά.

Πηγή: Cronista

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