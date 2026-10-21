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Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ» ανοίγει την αγκαλιά του σε όλους τους ανθρώπους με δερματικές παθήσεις

Ευ Ζην
Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ» ανοίγει την αγκαλιά του σε όλους τους ανθρώπους με δερματικές παθήσεις
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 18:02

Ένα νέο κεφάλαιο για τον Σύλλογο, που διευρύνει τη δράση και την εκπροσώπησή του πέρα από την ψωρίαση.

Το Σωματείο υποστήριξης ανθρώπων με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα και άλλες δερματικές παθήσεις «ΚΑΛΥΨΩ» κάνει ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης και διευρύνει την αποστολή του, ανοίγοντας πλέον την αγκαλιά του σε όλους τους ανθρώπους που ζουν με δερματικές παθήσεις.

Με την τροποποίηση του καταστατικού του, ο Σύλλογος, που εδώ και χρόνια βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα, διευρύνει το πεδίο δράσης και εκπροσώπησής του, ώστε να συμπεριλάβει ανθρώπους που ζουν με διάφορες δερματικές παθήσεις.

Ιδρωταδενίτιδα, λεύκη, χρόνιο έκζεμα χεριών, κνίδωση, ατοπική δερματίτιδα σε παιδιά και ενήλικες, κνησμός, έρπης, ακμή, έκζεμα και αλωπεκία είναι ενδεικτικά ορισμένες από τις παθήσεις που εντάσσονται πλέον στο διευρυμένο πεδίο ενδιαφέροντος και δράσης του Συλλόγου.

«Το ΚΑΛΥΨΩ μεγαλώνει και μαζί του μεγαλώνει και η κοινότητα που θέλουμε να στηρίξουμε. Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στους ανθρώπους με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα μας έχει δείξει πόσο σημαντικό είναι για κάθε άνθρωπο που ζει με μια δερματική πάθηση να έχει πρόσβαση σε έγκυρη ενημέρωση, υποστήριξη και, κυρίως, σε μια κοινότητα που τον ακούει και τον εκπροσωπεί. Με τη διεύρυνση του Συλλόγου θέλουμε περισσότεροι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι και ότι η φωνή τους μπορεί να ακούγεται πιο δυνατά». όπως επισημαίνει ο κος Κώστας Λούμος, Πρόεδρος του Σωματείου «ΚΑΛΥΨΩ».

Η αλλαγή αυτή αντανακλά μια ευρύτερη ανάγκη. Οι δερματικές παθήσεις δεν περιορίζονται στα συμπτώματα που είναι ορατά στο δέρμα. Μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητα, την ψυχολογία, τις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, την εργασία και συνολικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν με αυτές.

Μέσα από τη διευρυμένη αποστολή του, το Σωματείο υποστήριξης ανθρώπων με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα και άλλες δερματικές παθήσεις «ΚΑΛΥΨΩ» επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ακόμη πιο ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, υποστήριξης και έκφρασης, όπου περισσότεροι ασθενείς και οι οικογένειές τους θα μπορούν να βρίσκουν αξιόπιστη πληροφόρηση, να μοιράζονται τις ανάγκες και τις εμπειρίες τους και να ενισχύουν τη φωνή τους.

Παράλληλα, η διεύρυνση αυτή ενισχύει τη δυνατότητα του Συλλόγου να αναδεικνύει κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με δερματικές παθήσεις: από την έγκαιρη διάγνωση και την πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα έως την έγκυρη ενημέρωση, την ποιότητα ζωής και την αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει αρκετές δερματικές παθήσεις.

Η αγκαλιά του Σωματείου υποστήριξης ανθρώπων με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα και άλλες δερματικές παθήσεις « ΚΑΛΥΨΩ» μεγαλώνει και μαζί της μεγαλώνει μια κοινότητα ανθρώπων που μπορούν να ενημερώνονται, να υποστηρίζονται, να εκπροσωπούνται και να διεκδικούν με ισχυρότερη φωνή καλύτερη φροντίδα και καλύτερη ποιότητα ζωής.

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