Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ρίξετε λίγο ξίδι στην είσοδο του σπιτιού σας

Γιατί κάποιοι ψεκάζουν ξίδι στην εξώπορτα και την είσοδο του σπιτιού τους, σε τι χρησιμεύει.

Το λευκό ξίδι είναι ένα υλικό που θα βρείτε σχεδόν σε κάθε κουζίνα, όμως οι χρήσεις του δεν περιορίζονται στη μαγειρική. Χρησιμοποιείται ευρέως και στην καθαριότητα του σπιτιού, καθώς είναι οικονομικό, έχει πολλές χρήσεις και θεωρείται μια φυσική εναλλακτική λύση αντί για τα καθαριστικά του εμπορίου, χάρη και στις απολυμαντικές ιδιότητες που του αποδίδονται.

Μια πρακτική που έχει γίνει δημοφιλής τους τελευταίους μήνες είναι ο ψεκασμός με ξίδι στην είσοδο και στις γωνίες του σπιτιού.

Ξίδι στην εξώπορτα και την είσοδο: Πού χρησιμεύει

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους χρησιμοποιείται το ξίδι σε αυτά τα σημεία είναι για να κρατά μακριά τα έντομα. Η έντονη μυρωδιά του οξικού οξέος που περιέχει θεωρείται ότι απωθεί διάφορους ανεπιθύμητους επισκέπτες του σπιτιού.

Τα μυρμήγκια, οι αράχνες, ακόμη και οι κατσαρίδες συνήθως αποφεύγουν τα σημεία όπου η μυρωδιά του παραμένει έντονη. Έτσι, ψεκάζοντας με αραιωμένο ξίδι σε επιλεγμένα σημεία, μπορείτε να περιορίσετε την παρουσία τους, χωρίς να καταφύγετε σε χημικά σκευάσματα που ενδέχεται να είναι επιβλαβή.

Στις χρήσεις του για την καθαριότητα του σπιτιού αναφέρονται επίσης τα εξής:

- Έχει ήπια αντιβακτηριακή δράση.

- Βοηθά να μην αναπτύσσονται μύκητες σε σημεία με υγρασία.

- Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες μυρωδιές στα δάπεδα και στις κάσες των θυρών.

- Είναι πολύ οικονομικό και μπορείτε να το βρείτε εύκολα.

Γιατί χρησιμοποιείται ειδικά στην εξώπορτα και την είσοδο

Η είσοδος είναι ένα από τα σημεία του σπιτιού που λερώνονται περισσότερο. Η σκόνη από τον δρόμο, η υγρασία, τα οργανικά υπολείμματα και τα βακτήρια που μεταφέρουμε με τα παπούτσια συσσωρεύονται στον χώρο. Το αραιωμένο ξίδι προτείνεται ως ένας απλός τρόπος για να τον καθαρίζετε τακτικά και να αποφεύγετε τη συσσώρευση βρομιάς.

Για να ετοιμάσετε το διάλυμα, το οποίο προτείνεται να χρησιμοποιείτε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, θα χρειαστείτε:

- 1 φλιτζάνι λευκό ξίδι

- 1 φλιτζάνι νερό

Βάλτε τα σε ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα.

Πηγή: Cronista