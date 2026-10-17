Φρούτα: Η καλύτερη ώρα να τα καταναλώσετε - 4 μύθοι και η αλήθεια

Το διαδίκτυο είναι γεμάτο πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση φρούτων. Πόσες όμως από αυτές στηρίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και πόσες δεν έχουν καμία απολύτως εγκυρότητα; Το Healthline συγκέντρωσε 5 μύθους σχετικά με την καλύτερη ώρα που μπορεί κάποιος να καταναλώσει τα φρούτα του.

Μύθος 1: Να τρώτε πάντα φρούτα με άδειο στομάχι

Η κατανάλωση φρούτων με άδειο στομάχι αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους μύθους.

Η άποψη αυτή υποστηρίζει ότι η κατανάλωση φρούτων μαζί με τα γεύματα επιβραδύνει την πέψη, με αποτέλεσμα η τροφή να παραμένει στο στομάχι και να υφίσταται ζύμωση ή να σαπίζει. Επίσης, οι υποστηρικτές αυτής της άποψης ισχυρίζονται ότι η κατανάλωση φρούτων κατά τη διάρκεια των γευμάτων προκαλεί αέρια ή δυσφορία.

Αν και οι φυτικές ίνες που περιέχουν τα φρούτα μπορούν πράγματι να επιβραδύνουν την έξοδο της τροφής από το στομάχι, οι υπόλοιποι ισχυρισμοί είναι ανακριβείς. Τα φρούτα μπορούν να επιβραδύνουν τον ρυθμό κένωσης του στομάχου, αλλά δεν προκαλούν τη μόνιμη παραμονή της τροφής σε αυτό. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2014, οι συμμετέχοντες που κατανάλωσαν πηκτίνη σε μορφή γέλης —έναν τύπο φυτικής ίνας που βρίσκεται στα φρούτα— παρουσίασαν πιο αργό ρυθμό κένωσης του στομάχου (περίπου 82 λεπτά), σε σύγκριση με περίπου 70 λεπτά για όσους δεν κατανάλωσαν πηκτίνη.

Παρόλο που αυτή η διαφορά στον χρόνο είναι αξιοσημείωτη, σε καμία περίπτωση δεν επιβραδύνει την πέψη σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκληθεί αλλοίωση της τροφής μέσα στο στομάχι. Συμπερασματικά, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την άποψη ότι η κατανάλωση φρούτων με άδειο στομάχι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη ή ότι μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης αερίων ή δυσφορίας.

Μύθος 2: Αν έχετε διαβήτη, θα πρέπει να τρώτε φρούτα 1 με 2 ώρες πριν ή μετά τα γεύματα

Η λογική πίσω από την κατανάλωση φρούτων 1 με 2 ώρες πριν ή μετά τα γεύματα, στην περίπτωση των ατόμων με διαβήτη, είναι ότι τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν συχνά πεπτικά προβλήματα και ότι η κατανάλωση φρούτων ξεχωριστά από τα γεύματα βελτιώνει, κατά κάποιον τρόπο, την πέψη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση φρούτων από μόνη της βελτιώνει την πέψη.

Η μόνη διαφορά που μπορεί να προκύψει είναι ότι οι υδατάνθρακες και η ζάχαρη που περιέχονται στα φρούτα ενδέχεται να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος πιο γρήγορα — κάτι που τα άτομα με διαβήτη επιδιώκουν ακριβώς να αποφύγουν.

Αντί να τρώτε τα φρούτα ξεχωριστά, δοκιμάστε να τα συνδυάσετε με ένα γεύμα ή ένα σνακ. Η κατανάλωση φρούτων μαζί με τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες ή λιπαρά μπορεί να επιβραδύνει τη μετακίνηση της τροφής από το στομάχι προς το λεπτό έντερο.

Το όφελος για ένα άτομο με διαβήτη είναι ότι απορροφά μικρότερη ποσότητα ζάχαρης κάθε φορά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη συνολική αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν δείξει ότι μόλις 7,5 γραμμάρια διαλυτών φυτικών ινών —οι οποίες περιέχονται στα φρούτα— μπορούν να περιορίσουν την αύξηση του σακχάρου στο αίμα μετά από ένα γεύμα. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το είδος των φρούτων που επιλέγετε. Αν έχετε διαβήτη, προτιμήστε φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τα οποία προκαλούν πιο αργή αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Η κατανάλωση φρούτων με άδειο στομάχι μπορεί να προκαλέσει ταχεία αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Ο συνδυασμός των φρούτων με κάποιο γεύμα ή σνακ μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή αυτού του φαινομένου, κάτι που είναι ωφέλιμο για τα άτομα με διαβήτη.

Μύθος 3: Η καλύτερη ώρα της ημέρας για να φάτε φρούτα είναι το πρωί

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η καλύτερη ώρα της ημέρας για την κατανάλωση φρούτων είναι το πρωί. Ορισμένες διαδικτυακές πηγές ισχυρίζονται ότι η κατανάλωση μιας τροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, όπως τα φρούτα, αυξάνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και «ξυπνά» το πεπτικό σύστημα.

Στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε τροφή περιέχει υδατάνθρακες θα αυξήσει προσωρινά το σάκχαρο στο αίμα σας καθώς το σώμα απορροφά τη γλυκόζη, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας. Ωστόσο, πέρα από το ότι παρέχουν στο σώμα ενέργεια και άλλα θρεπτικά συστατικά, αυτό δεν προσφέρει κάποιο ιδιαίτερο όφελος. Δεν υπάρχει λόγος να «ξυπνήσετε» το πεπτικό σας σύστημα, καθώς είναι πάντα έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία τη στιγμή που η τροφή έρχεται σε επαφή με τη γλώσσα σας, όποια ώρα κι αν είναι. Δεν υπάρχουν αποδείξεις που να στηρίζουν την άποψη ότι πρέπει να τρώτε φρούτα το πρωί. Τα φρούτα είναι υγιεινά, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας.

Μύθος 4: Δεν πρέπει να τρώτε φρούτα μετά τις 2:00 μ.μ.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να καταναλώνετε φρούτα μετά τις 2:00 μ.μ. Είναι πιθανό ο κανόνας αυτός να προέκυψε στο πλαίσιο της «Δίαιτας των 17 Ημερών» (17-Day Diet). Η αντίληψη αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η κατανάλωση φρούτων (ή οποιουδήποτε υδατάνθρακα) μετά τις 2 μ.μ. αυξάνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Καθώς ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να σταθεροποιήσει τα επίπεδα αυτά πριν από την ώρα του ύπνου, το αποτέλεσμα είναι η αύξηση του σωματικού βάρους.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι τα φρούτα προκαλούν υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα ειδικά κατά τις απογευματινές ώρες. Οποιαδήποτε τροφή περιέχει υδατάνθρακες θα αυξήσει το σάκχαρο στο αίμα, καθώς ο οργανισμός τη διασπά σε γλυκόζη. Εντούτοις, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το σάκχαρο στο αίμα αυξάνεται περισσότερο μετά τις 2 μ.μ. σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας.