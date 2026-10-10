ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες; Τι μας χορταίνει περισσότερο;

Ευ Ζην
Πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες; Τι μας χορταίνει περισσότερο;
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Σάββατο, 10/10/2026 - 09:36
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ιδανικές ποσότητες πρωτεΐνης και φυτικών ινών που μπορούν να μας κρατήσουν χορτάτους.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την πρωτεΐνη. Στην αγορά κυκλοφορούν προϊόντα εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη, ενώ στα social media εκατοντάδες βίντεο μας δίνουν συμβουλές για το πώς να αυξήσουμε την πρόσληψη πρωτεΐνης. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η πρωτεΐνη που μπορεί να μας κρατήσει χορτάτους. Επίσης, αν επικεντρωθείτε στην πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να «χάσετε» άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής περιλαμβάνει ποικιλία τροφών.

Πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε ημερησίως;

Η Συνιστώμενη Διαιτητική Πρόσληψη (RDA) για την πρωτεΐνη ανέρχεται στην ποσότητα των 0,8 γραμμαρίων ανά κιλό σωματικού βάρους, σύμφωνα με το Harvard Health. Η RDA αντιπροσωπεύει την ποσότητα ενός θρεπτικού συστατικού που απαιτείται για την κάλυψη των βασικών διατροφικών αναγκών. Κατά μία έννοια, πρόκειται για την ελάχιστη ποσότητα που χρειάζεστε για να αποφύγετε την εμφάνιση προβλημάτων υγείας — και όχι για τη συγκεκριμένη ποσότητα που οφείλετε να καταναλώνετε καθημερινά.

Ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης για γυναίκες

Για μια γυναίκα 50 ετών, με βάρος περίπου 48 κιλά και καθιστική ζωή, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 53 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι ανάγκες των γυναικών σε πρωτεΐνη αυξάνονται. Οι ειδικοί συνιστούν 75 έως 100 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως για την ανάπτυξη των ιστών του εμβρύου, καθώς και για τη διεύρυνση του πλακούντα και την αύξηση του όγκου του αίματος. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σχετικά με τις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες σε πρωτεΐνη.

Φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες αποτελούν μια κατηγορία υδατανθράκων που είναι ανθεκτικές στα ανθρώπινα πεπτικά ένζυμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν διασπώνται και δεν απορροφώνται όπως οι υπόλοιποι υδατάνθρακες (όπως τα σάκχαρα και το άμυλο), επιτρέποντάς τους να επιτελούν άλλες λειτουργίες στον οργανισμό.

Οι φυτικές ίνες έχουν πολλές ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία, όπως η μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων, η βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης και η υποστήριξη των ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου. Μπορούν επίσης να συμβάλουν στο να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά από τα γεύματα.

Δεν είναι όλες οι φυτικές ίνες ίδιες. Διαφορετικοί τύποι φυτικών ινών επιτελούν ποικίλες λειτουργίες στον οργανισμό, ανάλογα με τη διαλυτότητά τους στο νερό, τον βαθμό στον οποίο σχηματίζουν παχύρρευστη μάζα (ιξώδες) και τη δυνατότητα των μικροοργανισμών του εντέρου να τις ζυμώνουν.

Για παράδειγμα, οι διαλυτές και παχύρρευστες φυτικές ίνες που περιέχονται σε πολλά φρούτα και λαχανικά επιβραδύνουν τη διέλευση της τροφής από το στομάχι και το έντερο, συμβάλλοντας στην παράταση του κορεσμού — δηλαδή του αισθήματος πληρότητας ανάμεσα στα γεύματα. Επιπλέον, επιβραδύνουν την απελευθέρωση σακχάρου στο αίμα μετά την κατανάλωση υδατανθράκων, γεγονός που βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και στην καθυστέρηση της εμφάνισης του αισθήματος της πείνας.

Τόσο οι διαλυτές και παχύρρευστες φυτικές ίνες όσο και οι αδιάλυτες φυτικές ίνες (που βρίσκονται, για παράδειγμα, στη φλούδα των λαχανικών και στο ψωμί ολικής άλεσης) συμβάλλουν στη φυσική διάταση του στομάχου μετά το φαγητό. Αυτή η διαδικασία στέλνει σήματα πληρότητας και κορεσμού στον εγκέφαλο, βοηθώντας μας να αντιληφθούμε πότε πρέπει να σταματήσουμε να τρώμε.

Οι φυτικές ίνες ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν την παραγωγή ορμονών που σχετίζονται με την όρεξη και προάγουν το αίσθημα του κορεσμού. Οι συστάσεις σχετικά με την επαρκή πρόσληψη φυτικών ινών διαφέρουν ανά τον κόσμο και ανά ηλικιακή ομάδα, ωστόσο για τους ενήλικες συνιστάται ευρέως η πρόσληψη 25-30 γραμμαρίων ή περισσότερων ημερησίως.

Ποιο από τα δύο προκαλεί μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού: η πρωτεΐνη ή οι φυτικές ίνες;

Και τα δύο συμβάλλουν στην ενίσχυση του αισθήματος πληρότητας μέσω πολλαπλών μηχανισμών. Αν και η πρωτεΐνη θεωρείται γενικά το σημαντικότερο θρεπτικό συστατικό για τον κορεσμό, μια μικρή μελέτη που σύγκρινε άμεσα τις φυτικές ίνες με την πρωτεΐνη διαπίστωσε ότι ήταν εξίσου αποτελεσματικές όσον αφορά τη διατήρηση του αισθήματος πληρότητας ανάμεσα στα γεύματα. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη σύγκριση αυτών των δύο στοιχείων, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιο από τα δύο προκαλεί μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2026 - 03:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πόσα φρούτα πρέπει να τρώμε την ημέρα
Πόσα φρούτα πρέπει να τρώμε την ημέρα 10 Οκτωβρίου 2026
Η κατανάλωση τυριού πριν από τον ύπνο μπορεί να προκαλέσει εφιάλτες – Μύθος ή αλήθεια; 09 Οκτωβρίου 2026
Η κατανάλωση τυριού πριν από τον ύπνο μπορεί να προκαλέσει εφιάλτες – Μύθος ή αλήθεια;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λευκά ή καφέ αυγά; Υπάρχουν διαφορές στη διατροφική αξία;

Λευκά ή καφέ αυγά; Υπάρχουν διαφορές στη διατροφική αξία;

Ευ Ζην
Μπορώ να τρώω αβοκάντο κάθε μέρα;

Μπορώ να τρώω αβοκάντο κάθε μέρα;

Ευ Ζην
Τι είναι ο «πρωτεϊνούχος» καφές – Διαιτολόγος αναλύει τα θετικά και τα αρνητικά

Τι είναι ο «πρωτεϊνούχος» καφές – Διαιτολόγος αναλύει τα θετικά και τα αρνητικά

Ευ Ζην
Νικόλαος Παρασκευής: «Marketing vs Αλήθεια στο supermarket»

Νικόλαος Παρασκευής: «Marketing vs Αλήθεια στο supermarket»

Ευ Ζην
Παγκόσμια Ημέρα Αστακού: 5 χρήσιμες πληροφορίες για τη διατροφική του αξία

Παγκόσμια Ημέρα Αστακού: 5 χρήσιμες πληροφορίες για τη διατροφική του αξία

Ευ Ζην
Πρωτεΐνη: Οι SOS τροφές που πρέπει να βάλετε στη διατροφή σας

Πρωτεΐνη: Οι SOS τροφές που πρέπει να βάλετε στη διατροφή σας

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες; Τι μας χορταίνει περισσότερο;
Ευ Ζην
10/10/2026 - 09:36
Παίρνετε αντιβιοτικά; Η ζάχαρη μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο το έντερό σας
Μελέτες
10/10/2026 - 08:14
Ξεχάστε το γυμναστήριο - Οι κινήσεις για στην καθημερινότητά σας
Ευ Ζην
10/10/2026 - 06:45
Ψητά κυδώνια με κανέλα και κονιάκ - Η συνταγή για το τέλειο επιδόρπιο
Ευ Ζην
10/10/2026 - 06:27
Πόσα φρούτα πρέπει να τρώμε την ημέρα
Ευ Ζην
10/10/2026 - 06:11
Παρηγορική Φροντίδα: Κάθε χρόνο 20 εκατ. άνθρωποι πεθαίνουν με πόνο και ταλαιπωρία
Επικαιρότητα
10/10/2026 - 06:00
Τα Διαγνωστικά Κέντρα ΒΙΟΤΥΠΟΣ και η GE HealthCare φέρνουν το μέλλον στη Μαγνητική Τομογραφία
Επιχειρείν
09/10/2026 - 23:35
Η ζωή με ένα ρευματικό νόσημα δεν πρέπει να βάζει τα όνειρα σε αναμονή
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 23:27
Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να τρίψετε αντικολλητικό χαρτί κουζίνας στο τζάμι του ντους
Ευ Ζην
09/10/2026 - 19:51
ΔΕΠΥ και αυτισμός: Γιατί η μεγάλη αύξηση των διαγνώσεων προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς
Μελέτες
09/10/2026 - 19:06
Έκρηξη στη Motor Oil: Νεκρός ο ένας τραυματίας - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 18:27
Σκάλες: Πότε το λαχάνιασμα μπορεί να υποδηλώνει υποψία νόσου
Ευ Ζην
09/10/2026 - 18:14
Παρέμβαση Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ και Ε.Σ.Α.μεΑ για τους σχολικούς νοσηλευτές – Τι ζητούν
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 17:29
Τα 6 σημάδια μακροζωίας που δείχνουν ότι ένας 60άρης έχει πολλά χρόνια μπροστά του
Ευ Ζην
09/10/2026 - 17:26
Η κατανάλωση τυριού πριν από τον ύπνο μπορεί να προκαλέσει εφιάλτες – Μύθος ή αλήθεια;
Ευ Ζην
09/10/2026 - 16:53
Το στρες της μητέρας επηρεάζει την ανάπτυξη των δοντιών του μωρού
Μελέτες
09/10/2026 - 16:08
Πώς ο καθημερινός καφές μπορεί να ευθύνεται για την κούρασή σας - Τι πρέπει να κάνετε
Μελέτες
09/10/2026 - 16:01
Ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους – Δύο σοβαρά τραυματίες
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 14:36
Πώς θα φτιάξετε ξιδάτες ελιές Καλαμών - Σπιτική συνταγή χωρίς χημικά
Ευ Ζην
09/10/2026 - 14:09
ΕΟΠΥΥ: Αναρτήθηκε η πρόσκληση για τις προληπτικές εξετάσεις μαστογραφίας
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 13:43
Αϋπνία: Νέα ανάλυση τη συνδέει με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και εγκεφαλικού επεισοδίου
Μελέτες
09/10/2026 - 13:33
Ανακαλείται τοστιέρα από την ελληνική αγορά - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 13:09
ΦΣΑ για αντιγριπικό εμβολιασμό: Πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 13:08
Ocrevus (οκρελιζουμάμπη) και ηπατική βλάβη: Νέες συστάσεις σε γιατρούς και ασθενείς
Φάρμακο
09/10/2026 - 12:37
ΕΚΠΑ: Συστάσεις εμβολιασμού σε ασθενείς με νεοπλασίες
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 12:11
Θάνατος Μαζωνάκη: Κατέθεσε η κόρη των δύο γιατρών – Επιβεβαίωσε ότι υπεβλήθη σε πλασμαφαίρεση
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 11:51
Κορυφαία επιδημιολόγος για πανώλη: «Ο ύποπτος θάνατος στη Ρωσία αναδεικνύει τις σοβαρές απειλές από παθογόνα»
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 11:30
ΙΣΑ: Προσοχή σε «μαγικές» θεραπείες ή μηχανήματα
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 10:56
Θεραπείες προσώπου: Τι να επιλέξω το φθινόπωρο ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματός μου
Ευ Ζην
09/10/2026 - 10:39
Αυτισμός: Εντοπίστηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις 19 χημικών ουσιών στα δόντια παιδιών
Μελέτες
09/10/2026 - 09:33

ΔΗΜΟΦΙΛΗ