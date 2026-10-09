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Η κατανάλωση τυριού πριν από τον ύπνο μπορεί να προκαλέσει εφιάλτες – Μύθος ή αλήθεια;

Ευ Ζην
Η κατανάλωση τυριού πριν από τον ύπνο μπορεί να προκαλέσει εφιάλτες – Μύθος ή αλήθεια;
Pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 16:53
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Πώς μπορεί να σχετίζεται η κατανάλωση τυριού με τον ύπνο.

Η κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ μπορεί να επιβαρύνει τον ύπνο αλλά τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η κατανάλωση τυριού; Μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στον ύπνο η ακόμα και εφιάλτες;

Η Andrea Grace, σύμβουλος ύπνου για παιδιά με επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών –μεταξύ άλλων ως πιστοποιημένη επισκέπτρια υγείας–, εξηγεί στη The Mirror αν η κατανάλωση τυριού πριν από τον ύπνο μπορεί τελικά να προκαλέσει έντονα όνειρα ή εφιάλτες.

Η Andrea Grace δήλωσε: «Ο ισχυρισμός ότι το τυρί προκαλεί εφιάλτες είναι ένας μύθος που υπάρχει εδώ και καιρό, και υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να τον στηρίζουν. Το τυρί περιέχει τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που βοηθά τον οργανισμό να παράγει μελατονίνη, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ύπνου».

Η τρυπτοφάνη μετατρέπεται επίσης σε σεροτονίνη —έναν νευροδιαβιβαστή που συμβάλλει στη ρύθμιση της διάθεσης, της όρεξης και του πόνου— και αποτελεί πηγή νιασίνης, επιτρέποντας στο ήπαρ να παράγει βιταμίνη Β3 (νιασίνη), η οποία υποστηρίζει τον ενεργειακό μεταβολισμό.

Η ειδικός μοιράστηκε αυτές τις συμβουλές στο πλαίσιο συνεργασίας με την M&S για τη δημιουργία ενός οδηγού ύπνου για παιδιά, ο οποίος σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που σχετίζονται με την ώρα του ύπνου.

Η Andrea Grace πρόσθεσε: «Αν ένα παιδί πεινάει πριν κοιμηθεί, ένα μικρό κομμάτι τυρί με ένα κράκερ βρώμης μπορεί να αποτελέσει ένα απλό σνακ, το οποίο θα το κρατήσει χορτάτο κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να έχει έναν καλό νυχτερινό ύπνο;

Η ειδικός σε θέματα ύπνου έδωσε τέσσερις βασικές συμβουλές προς τους γονείς για να καλύψουν τις ανάγκες ύπνου του παιδιού τους σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται. Η Andrea Grace τόνισε: «Ένα τακτοποιημένο δωμάτιο μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να χαλαρώσουν και να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για ύπνο. Το μάζεμα των παιχνιδιών μπορεί επίσης να ενταχθεί στη ρουτίνα πριν από τον ύπνο, λειτουργώντας ως μια απλή τελετουργία που σηματοδοτεί το τέλος του παιχνιδιού και την έναρξη της χαλάρωσης.

Η διατήρηση της θερμοκρασίας στο υπνοδωμάτιο σε χαμηλά επίπεδα —γύρω στους 16-20°C— και η εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου σκοταδιού αποτελούν την ιδανική λύση. Εάν το παιδί χρειάζεται νυχτερινό φωτιστικό για να νιώθει ασφάλεια, προτιμήστε ένα πολύ χαμηλό κόκκινο φως. Είναι επίσης καλή ιδέα να απομακρύνετε ή να καλύπτετε τυχόν περιττά φώτα από ηλεκτρονικές συσκευές».

Η Andrea Grace συνέστησε επίσης στους γονείς βρεφών και μικρών παιδιών να δοκιμάσουν τη χρήση λευκού θορύβου ως μέρος της ρουτίνας ύπνου, δίνοντας παράλληλα προσοχή στα κλινοσκεπάσματα και στα ρούχα ύπνου.

Όπως διευκρίνισε: «Ο λευκός θόρυβος μπορεί να φανεί χρήσιμος για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, ιδίως εάν υπάρχουν άλλοι θόρυβοι στο σπίτι που ενδέχεται να τα ενοχλήσουν. Τα κλινοσκεπάσματα παίζουν επίσης ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας, επομένως αξίζει να επιλέγετε προϊόντα που είναι κατάλληλα τόσο για τη θερμοκρασία του δωματίου όσο και για την εποχή.

Τα υλικά που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει, όπως το βαμβάκι, είναι η καλύτερη επιλογή για άνεση και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Τα κλινοσκεπάσματα και οι πιτζάμες πρέπει να προσφέρουν άνεση και ζεστασιά, χωρίς όμως να προκαλούν υπερθέρμανση στο παιδί. Στην περίπτωση των βρεφών, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες για τον ασφαλή ύπνο και χρησιμοποιείτε κατάλληλα κλινοσκεπάσματα ή έναν σωστά εφαρμοσμένο υπνόσακο, αποφεύγοντας τα χαλαρά ή ογκώδη κλινοσκεπάσματα».

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 17:11
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