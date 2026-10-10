Πόσα φρούτα πρέπει να τρώμε την ημέρα

Οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να αποτελούν λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας της ημερήσιας διατροφής μας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι θα πρέπει να στοχεύουμε σε τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 400 γραμμάρια. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα πρέπει κάποιος να κατανείμει αυτές τις 5 μερίδες μεταξύ φρούτων και λαχανικών, ωστόσο είναι προτιμότερο να καταναλώνετε ποικιλία διαφορετικών φρούτων και λαχανικών.

Η κατανάλωση φρούτων προσφέρει πολλά οφέλη στην υγεία. Τα φρούτα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, νερό, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, τα οποία επιβραδύνουν την πέψη, συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού και υποστηρίζουν τη γενικότερη υγεία.

Μήπως η ζάχαρη στα φρούτα παχαίνει και δυσκολεύει την απώλεια βάρους;

Τα φρούτα οφείλουν τη γλυκιά τους γεύση στα φυσικά σάκχαρα, που περιέχουν. Περιέχουν επίσης άφθονο νερό και φυτικές ίνες, ενώ έχουν ελάχιστα ή καθόλου πρόσθετα λιπαρά. Επομένως, ένα ακόμη πλεονέκτημα της κατανάλωσης φρούτων είναι ότι προσφέρουν κορεσμό με πολύ λίγες θερμίδες και μπορούν να συμβάλουν στη διαχείριση του βάρους στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής.

Ας συγκρίνουμε τα φρούτα με γλυκίσματα όπως καραμέλες, κέικ, μπισκότα και σοκολάτες, τα οποία περιέχουν «ελεύθερα σάκχαρα». Ως «ελεύθερα σάκχαρα» ορίζονται τα σάκχαρα που προστίθενται σε τρόφιμα ή ποτά –σε αντίθεση με τα σάκχαρα που περιέχονται φυσικά στα κύτταρα του τροφίμου– καθώς και τα σάκχαρα που βρίσκονται στο μέλι, στα σιρόπια και στους χυμούς φρούτων.

Επιπλέον, τα γλυκίσματα, τα κέικ, τα μπισκότα και οι σοκολάτες περιέχουν ελάχιστες ή καθόλου φυτικές ίνες, καθώς και πρόσθετα λιπαρά που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους εάν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες.

Μπορείτε να διαπιστώσετε τα οφέλη των φρούτων για την υγεία συγκρίνοντας μια μέτρια μπανάνα (100 γραμμάρια) με μια τυπική σοκολάτα γάλακτος (50 γραμμάρια). Η μπανάνα περιέχει λιγότερη ζάχαρη (18 γραμμάρια έναντι 28 γραμμαρίων της σοκολάτας) και τις μισές θερμίδες (81 kcal για τη μπανάνα έναντι 260 kcal για τη σοκολάτα). Αυτό καθιστά τη μπανάνα μια υγιεινή εναλλακτική λύση αντί για τη σοκολάτα.

Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί όταν φτιάχνετε χυμούς από ολόκληρα φρούτα, καθώς το αποτέλεσμα είναι ένα ρόφημα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, το οποίο στερείται τα υπόλοιπα οφέλη της κατανάλωσης ολόκληρου του φρούτου.

Αυτό συμβαίνει επειδή η διαδικασία παρασκευής του χυμού διασπά τη δομή του φρούτου. Αφαιρεί τις φυτικές ίνες και απελευθερώνει τα σάκχαρα, μετατρέποντάς τα σε «ελεύθερα σάκχαρα» – τον τύπο σακχάρων που πρέπει να περιορίσετε.

Επιπλέον, επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να πιείτε ένα ποτήρι χυμό –που μπορεί να περιέχει αρκετά φρούτα– απ’ ό,τι να καταναλώσετε την αντίστοιχη ποσότητα σε ολόκληρα φρούτα, είναι εύκολο να καταναλώσετε τελικά μεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης.

Για τους λόγους αυτούς, περιοριστείτε σε μία μερίδα χυμού φρούτων 150 ml την ημέρα.