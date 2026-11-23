Μία μελέτη από το Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Πανεπιστημίου του Τάρτου στην Εσθονία διαπίστωσε ότι πολλά φάρμακα όπως τα αντικαταθλιπτικα, τα αντιυπερτασικά και τα αγχολυτικά συχνά προκαλούν μόνιμες αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου, ακόμη και πολύ καιρό αφότου οι ασθενείς σταματήσουν την αγωγή.

Γνωρίζουμε ότι, το μικροβίωμα του εντέρου είναι μία μεγάλη κοινότητα βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών που κατοικούν στον πεπτικό σωλήνα. Αυτοί οι μικροοργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πέψη, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και τη συνολική υγεία. Αν και είναι ευρέως γνωστό ότι τα αντιβιοτικά διαταράσσουν τα βακτήρια του εντέρου, τα νέα ευρήματα υποδεικνύουν ότι πολλά άλλα φάρμακα μπορούν επίσης να έχουν επιδράσεις που διαρκούν για χρόνια.

Οι ερευνητές για να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα, εξέτασαν δείγματα κοπράνων και το ιστορικό συνταγογράφησης φαρμάκων περισσότερων από 2.500 συμμετεχόντων στην ομάδα μελέτης του μικροβιώματος (microbiome cohort) της Εσθονικής Βιοτράπεζας (Estonian Biobank). Διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα από τα φάρμακα που μελετήθηκαν συνδέονταν με αλλαγές στα βακτήρια του εντέρου. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός αυτών άφησε ανιχνεύσιμα μικροβιακά «αποτυπώματα» ακόμη και χρόνια αφότου οι ασθενείς είχαν σταματήσει να τα λαμβάνουν.

Τα ευρήματα εκτείνονται πέρα από τα αντιβιοτικά. Τα αντικαταθλιπτικά, οι β-αναστολείς, οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων και οι βενζοδιαζεπίνες συνδέθηκαν όλα με διαφορές στο μικροβίωμα του εντέρου. «Οι περισσότερες μελέτες για το μικροβίωμα λαμβάνουν υπόψιν μόνο τα φάρμακα που λαμβάνονται κατά το τρέχον διάστημα. Ωστόσο, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η προγενέστερη χρήση φαρμάκων μπορεί να είναι εξίσου σημαντική, καθώς αποτελεί έναν απροσδόκητα ισχυρό παράγοντα για την ερμηνεία των διαφορών στο μικροβίωμα μεταξύ των ατόμων», δήλωσε ο Δρ. Oliver Aasmets, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει ότι, εάν εξετάζουμε μόνο τα φάρμακα που λαμβάνει κάποιος αυτή τη στιγμή, ενδέχεται να παραβλέπουμε μια σημαντική πτυχή του ιστορικού της υγείας του εντέρου του. Προηγούμενες φαρμακευτικές αγωγές θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξήγηση του λόγου για τον οποίο η σύνθεση των εντερικών βακτηρίων παρουσιάζει τόσο μεγάλες διαφορές από άτομο σε άτομο.

Βενζοδιαζεπίνες και έντερο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα αφορούσε τις βενζοδιαζεπίνες, μια κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιούνται συχνά για την αντιμετώπιση του άγχους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα φάρμακα αυτά συνδέονταν με αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου, οι οποίες είναι συγκρίσιμες με εκείνες που παρατηρούνται κατά τη χρήση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι φάρμακα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία δεν προκαλούν απαραίτητα τα ίδια αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η διαζεπάμη και η αλπραζολάμη είναι και οι δύο βενζοδιαζεπίνες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παρόμοιων ιατρικών καταστάσεων. Ωστόσο, φάνηκε να διαφέρουν ως προς τον βαθμό στον οποίο διαταράσσουν τα βακτήρια του εντέρου. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιδράσεις των φαρμάκων στο μικροβίωμα ενδέχεται να εξαρτώνται όχι μόνο από την κατηγορία του φαρμάκου που λαμβάνεται, αλλά και από το συγκεκριμένο φάρμακο.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν μια σημαντική παράμετρο για τους ερευνητές που μελετούν τη σχέση μεταξύ των βακτηρίων του εντέρου και των ασθενειών. Οι διαφορές στο μικροβίωμα ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την τρέχουσα κατάσταση της υγείας ενός ατόμου και τη χρήση φαρμάκων, αλλά και θεραπείες στις οποίες είχε υποβληθεί χρόνια νωρίτερα.