Η γήρανση είναι μία φυσιολογική διαδικασία, την οποία όμως μπορούμε να επιβραδύνουμε με την κατάλληλη διατροφή.

Η ηλικία συνδέεται με τη γήρανση. Όμως, για πολλούς ανθρώπους η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Με άσκηση και ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, η γήρανση μπορεί να επιβραδυνθεί χωρίς το πέρασμα του χρόνου να αφήσει τα σημάδια του. Ας δούμε τι χρειαζόμαστε στην ηλικία των 50 και 60 ετών για να υγιή γήρανση.

Στην ηλικία των 50: Ασβέστιο

Οι περισσότερες γυναίκες φτάνουν στην εμμηνόπαυση στην ηλικία των 50 ετών, και τότε είναι που το ασβέστιο γίνεται προτεραιότητα. «Καθώς οι γυναίκες εισέρχονται στην εμμηνόπαυση, χάνουν τα οφέλη των οιστρογόνων στον οργανισμό τους και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης», αναφέρει η διαιτολόγος Nicole Ibarra, με έδρα το Scottsdale.

Τα οστά βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία διάσπασης και αναδόμησης, με το ασβέστιο να λειτουργεί ως το υλικό, που τα διατηρεί γερά. Όταν τα επίπεδα των οιστρογόνων μειώνονται, τα οστά απορροφούν και συγκρατούν λιγότερο ασβέστιο. Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), αυτό οδηγεί σε μια μέση απώλεια 1% της οστικής πυκνότητας ετησίως μετά την εμμηνόπαυση.

«Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου αυξάνεται από τα 1.000 mg στα 1.200 mg μετά την ηλικία των 51 ετών», λέει η διαιτολόγος Kate Morton. Ωστόσο, δεν μπορείτε να βασίζεστε μόνο στο ασβέστιο για να διατηρήσετε τα οστά σας δυνατά. Η βιταμίνη D βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει το ασβέστιο, γι' αυτό φροντίστε να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D, όπως κονσερβοποιημένα ψάρια και φυτικά ροφήματα.

Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο: γιαούρτι, γάλα, τυρί cottage, μοτσαρέλα με μειωμένα λιπαρά, σαρδέλες, τόφου, σολομός σε κονσέρβα, εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα, σπανάκι.

Στην ηλικία των 60: Πρωτεΐνη

Η απώλεια μυϊκής μάζας επιταχύνεται μετά τα 60, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία σας και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, εξηγεί η διαιτολόγος – διατροφολόγος Whitney Stuart. Αν και η πρωτεΐνη είναι σημαντική σε κάθε ηλικία, η έμφαση στην κατανάλωση τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνη κατά τη δεκαετία των 60 μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την κινητικότητα και την ανεξαρτησία σας τις επόμενες δεκαετίες.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες θα πρέπει να στοχεύουν σε τουλάχιστον 1 έως 1,2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως. Για όσους πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, φλεγμονώδεις καταστάσεις ή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σωματικής εξασθένησης, απαιτούνται 1,5 έως 2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους για την επαρκή υποστήριξη του οργανισμού.

Με απλά λόγια: «Στοχεύστε σε 25 έως 30 γραμμάρια πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα», συμβουλεύει η Stuart. Ωστόσο, η πρωτεΐνη από μόνη της δεν αρκεί για να αποτρέψει την απώλεια μυϊκής μάζας μετά τα 60 — χρειάζεται επίσης να σηκώνετε βάρη.

«Η πρωτεΐνη παρέχει τα δομικά υλικά, ενώ η προπόνηση ενδυνάμωσης δίνει στο σώμα έναν λόγο να διατηρήσει και να αναπτύξει μυϊκό ιστό. Συνδυαστικά αυτά τα δύο, ενισχύουν τη δύναμη που χρειάζεστε για να συνεχίσετε να κάνετε όσα απολαμβάνετε.

Σε μια μικρή μελέτη, γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη (πάνω από 1 γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως) σε συνδυασμό με προπόνηση αντίστασης, παρουσίασαν 4% μεγαλύτερη αύξηση στη σκελετική μυϊκή μάζα σε σχέση με όσες ακολουθούσαν διατροφή χαμηλή σε πρωτεΐνη — γεγονός που αναδεικνύει πόσο ισχυρός μπορεί να είναι αυτός ο συνδυασμός.

Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη: πουλερικά, θαλασσινά, ελληνικό γιαούρτι, τυρί τύπου cottage, φασόλια, φακές, τόφου, αυγά, ξηροί καρποί και σπόροι.