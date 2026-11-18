Αν αγαπάτε τη σοκολάτα αλλά αναζητάτε ένα εύκολο γλυκό με λίγα υλικά, αυτή η συνταγή για σοκολατόπιτα είναι ιδανική για εσάς. Χρειάζεστε μόνο αυγά και κουβερτούρα με στέβια για να φτιάξετε ένα λαχταριστό σοκολατένιο γλυκό, χωρίς να προσθέσετε ζάχαρη ή αλεύρι. Η προετοιμασία είναι απλή και το ψήσιμο διαρκεί μόλις 10 λεπτά, επομένως αποτελεί μια πρακτική επιλογή όταν θέλετε κάτι γλυκό χωρίς να περάσετε πολλή ώρα στην κουζίνα.
Η συγκεκριμένη σοκολατόπιτα αποτελεί μια πιο ελαφριά εναλλακτική της κλασικής συνταγής, καθώς δεν περιέχει πρόσθετο βούτυρο, αλεύρι ή ζάχαρη ως ξεχωριστό συστατικό. Η κουβερτούρα με στέβια μπορεί να συμβάλει στη μείωση της περιεκτικότητας του γλυκού σε σάκχαρα, ενώ τα αυγά προσφέρουν πρωτεΐνη και σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα, η απουσία βουτύρου περιορίζει την ποσότητα των πρόσθετων λιπαρών. Ωστόσο, η σοκολάτα εξακολουθεί να περιέχει θερμίδες και λιπαρά, επομένως το τελικό διατροφικό προφίλ εξαρτάται από την κουβερτούρα που θα χρησιμοποιήσετε και το μέγεθος της μερίδας.
Υλικά για 6 μερίδες
• 3 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου
• 2 κουβερτούρες με στέβια
• Σταγόνες σοκολάτας (προαιρετικά)
Εκτέλεση
- Με ένα μίξερ χειρός, χτυπήστε τα ασπράδια χωριστά, μέχρι να γίνουν μαρέγκα.
- Σε μπεν μαρί, λιώστε την κουβερτούρα, προσθέστε τους κρόκους και ανακατέψτε μέχρι να ενωθούν τα υλικά.
- Προσθέστε τη μαρέγκα και ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ρίξτε το μείγμα σε μια μικρή φόρμα με λαδόκολλα και προσθέστε από πάνω τις σταγόνες σοκολάτας.
- Ψήστε για περίπου 10 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C.
Πηγή: Elena / Cookpad