Αν αγαπάτε τη σοκολάτα αλλά αναζητάτε ένα εύκολο γλυκό με λίγα υλικά, αυτή η συνταγή για σοκολατόπιτα είναι ιδανική για εσάς. Χρειάζεστε μόνο αυγά και κουβερτούρα με στέβια για να φτιάξετε ένα λαχταριστό σοκολατένιο γλυκό, χωρίς να προσθέσετε ζάχαρη ή αλεύρι. Η προετοιμασία είναι απλή και το ψήσιμο διαρκεί μόλις 10 λεπτά, επομένως αποτελεί μια πρακτική επιλογή όταν θέλετε κάτι γλυκό χωρίς να περάσετε πολλή ώρα στην κουζίνα.

Η συγκεκριμένη σοκολατόπιτα αποτελεί μια πιο ελαφριά εναλλακτική της κλασικής συνταγής, καθώς δεν περιέχει πρόσθετο βούτυρο, αλεύρι ή ζάχαρη ως ξεχωριστό συστατικό. Η κουβερτούρα με στέβια μπορεί να συμβάλει στη μείωση της περιεκτικότητας του γλυκού σε σάκχαρα, ενώ τα αυγά προσφέρουν πρωτεΐνη και σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα, η απουσία βουτύρου περιορίζει την ποσότητα των πρόσθετων λιπαρών. Ωστόσο, η σοκολάτα εξακολουθεί να περιέχει θερμίδες και λιπαρά, επομένως το τελικό διατροφικό προφίλ εξαρτάται από την κουβερτούρα που θα χρησιμοποιήσετε και το μέγεθος της μερίδας.

Υλικά για 6 μερίδες

• 3 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου

• 2 κουβερτούρες με στέβια

• Σταγόνες σοκολάτας (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Με ένα μίξερ χειρός, χτυπήστε τα ασπράδια χωριστά, μέχρι να γίνουν μαρέγκα.

Σε μπεν μαρί, λιώστε την κουβερτούρα, προσθέστε τους κρόκους και ανακατέψτε μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Προσθέστε τη μαρέγκα και ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ρίξτε το μείγμα σε μια μικρή φόρμα με λαδόκολλα και προσθέστε από πάνω τις σταγόνες σοκολάτας.

Ψήστε για περίπου 10 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C.

Πηγή: Elena / Cookpad