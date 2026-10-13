Το φρούτο που προτείνουν οι ειδικοί να τρώτε το βράδυ για έναν ποιοτικό ύπνο

Τα βύσσινα περιέχουν μελατονίνη και άλλες ουσίες που μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση του ύπνου , αν και οι σχετικές έρευνες είναι ακόμη περιορισμένες.

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε καλά το βράδυ, η διατροφή σας μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο. Τα τελευταία χρόνια, τα βύσσινα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ως ένας φυσικός τρόπος για καλύτερο ύπνο, καθώς περιέχουν μελατονίνη και άλλες ουσίες που συμμετέχουν στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου και αφύπνισης.

Αν και οι έρευνες είναι ακόμη περιορισμένες, ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι τα βύσσινα μπορεί να σας βοηθήσουν να κοιμάστε περισσότερες ώρες και πιο ήρεμα. Δείτε τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα και πώς μπορείτε να τα εντάξετε στη διατροφή σας.

Πώς τα βύσσινα μπορεί να βοηθήσουν στον ύπνο

Τα βύσσινα περιέχουν μελατονίνη, μια ορμόνη που παράγει φυσικά ο οργανισμός για να ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου και αφύπνισης και να του δίνει το σήμα ότι είναι ώρα για ύπνο. Περιέχουν επίσης τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να παράγει μελατονίνη και σεροτονίνη, δύο ουσίες που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου.

Στα πιθανά οφέλη των βύσσινων για τον ύπνο μπορεί να συμβάλλουν και άλλες ουσίες που περιέχουν, όπως οι πολυφαινόλες. Πρόκειται για φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι ανθοκυανίνες, οι οποίες δίνουν στα βύσσινα το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα τους και φαίνεται πως μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση του ύπνου.

Οι ουσίες αυτές ενδέχεται να εξηγούν γιατί τα βύσσινα μπορεί να βοηθούν στον ύπνο. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να κατανοήσουμε ακριβώς πώς δρουν και ποιες από αυτές έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2025 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση χυμού βύσσινου ή συμπληρωμάτων βύσσινου βελτίωσε τον ύπνο σε 5 από τις 6 μελέτες που εξετάστηκαν. Όμως, οι ποσότητες και τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν διέφεραν από μελέτη σε μελέτη, όπως και η διάρκειά τους. Επομένως, δεν είναι ακόμη σαφές πόσο χυμό βύσσινου χρειάζεται να καταναλώνετε και για πόσο καιρό, ώστε να δείτε αποτελέσματα.

Σε μια μικρή μελέτη του 2018, στην οποία συμμετείχαν 8 ενήλικες άνω των 50 ετών με αϋπνία, οι συμμετέχοντες κοιμήθηκαν κατά μέσο όρο 84 λεπτά περισσότερο όταν έπιναν 240 ml χυμού βύσσινου δύο φορές την ημέρα για δύο εβδομάδες, σε σύγκριση με όταν κατανάλωναν ένα εικονικό ρόφημα (placebo).

Πέρα από τον ύπνο, ορισμένα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα βύσσινα φαίνεται να βοηθούν και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερίνης, αλλά και στην αποκατάσταση του οργανισμού μετά την άσκηση.

Παρ' όλα αυτά, χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθούν αυτά τα οφέλη. Τα βύσσινα μπορούν να αποτελέσουν μέρος της βραδινής σας ρουτίνας, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστούν τη θεραπεία για την αϋπνία ή άλλες διαταραχές του ύπνου.

Πώς να εντάξετε τα βύσσινα στη διατροφή σας

Οι περισσότερες μελέτες που έχουν εξετάσει την επίδραση των βύσσινων στον ύπνο έχουν χρησιμοποιήσει χυμό ή συμπυκνωμένο χυμό βύσσινου. Επομένως, δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν τα φρέσκα ή τα αποξηραμένα βύσσινα προσφέρουν τα ίδια οφέλη.

Δεν υπάρχει επίσημη σύσταση για την ιδανική ποσότητα, αλλά σε ορισμένες μελέτες χρησιμοποιήθηκαν 240 ml χυμού δύο φορές την ημέρα ή 60 ml συμπυκνωμένου χυμού ημερησίως, αραιωμένου με νερό.

Όσον αφορά την ώρα κατανάλωσης, ο χυμός βύσσινου μπορεί να βοηθήσει εάν τον πιείτε μία έως δύο ώρες πριν από τον ύπνο. Εντούτοις, σε ορισμένες μελέτες που διαπίστωσαν θετική επίδραση στον ύπνο, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν επίσης μια ποσότητα χυμού νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Εάν θέλετε να τον δοκιμάσετε, προτιμήστε χυμό από 100% βύσσινο, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Ξεκινήστε με ένα μικρό ποτήρι, περίπου 120 ml, και αυξήστε σταδιακά την ποσότητα, εφόσον δεν σας προκαλεί ενοχλήσεις. Εάν επιλέξετε συμπυκνωμένο χυμό, ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευασίας για την αραίωσή του με νερό.

Τα ολόκληρα ή κατεψυγμένα βύσσινα χωρίς προσθήκη ζάχαρης περιέχουν φυτικές ίνες και μπορείτε εύκολα να τα προσθέσετε σε σκέτο γιαούρτι ή βρώμη. Μια ακόμη επιλογή είναι τα αποξηραμένα βύσσινα, αρκεί να ελέγχετε την ετικέτα για τυχόν πρόσθετη ζάχαρη.

Να θυμάστε ότι ακόμη και ο χυμός χωρίς προσθήκη ζάχαρης περιέχει φυσικά σάκχαρα. Επομένως, εάν προσπαθείτε να ρυθμίσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας, καλό είναι να προσέχετε τις ποσότητες που καταναλώνετε.

Ο ρόλος των βύσσινων στον καλύτερο ύπνο

Από διατροφικής άποψης, τα βύσσινα είναι ένας καλός τρόπος να προσθέσετε περισσότερα φρούτα στη διατροφή σας, ενώ ενδέχεται να σας βοηθήσουν και να κοιμάστε καλύτερα. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να βασίζετε ολόκληρη τη βραδινή σας ρουτίνα σε αυτά.

Υπάρχουν και άλλες συνήθειες που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τον ύπνο σας:

- Τρώτε σε σταθερές ώρες: Προσπαθήστε να αποφεύγετε τα μεγάλα γεύματα λίγο πριν πάτε για ύπνο.

- Προσέχετε την καφεΐνη: Εάν διαπιστώνετε ότι ο απογευματινός καφές σάς κρατά ξύπνιους το βράδυ, δοκιμάστε να τον πίνετε νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

- Περιορίστε το αλκοόλ πριν από τον ύπνο: Μπορεί αρχικά να σας προκαλεί υπνηλία, αλλά στη συνέχεια να διαταράσσει τον ύπνο σας και να σας κάνει να ξυπνάτε μέσα στη νύχτα.

- Ακολουθήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου: Προσπαθήστε να κοιμάστε και να ξυπνάτε περίπου την ίδια ώρα τις περισσότερες ημέρες.

- Χαλαρώστε πριν κοιμηθείτε: Μπορείτε να διαβάσετε ένα βιβλίο, να κάνετε ένα ζεστό ντους ή να ακούσετε χαλαρωτική μουσική.

- Φροντίστε το περιβάλλον του υπνοδωματίου σας: Διατηρήστε το δωμάτιο δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο.

Εάν δυσκολεύεστε συχνά να αποκοιμηθείτε ή ξυπνάτε μέσα στη νύχτα και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε ξανά, ή εάν αισθάνεστε κουρασμένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τι επηρεάζει τον ύπνο σας και να σας προτείνει την κατάλληλη αντιμετώπιση με βάση τις ανάγκες σας.