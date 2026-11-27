Ποιες τροφές και ποτά καλό είναι να περιορίσετε και με ποιες πιο θρεπτικές επιλογές μπορείτε να τα αντικαταστήσετε.

Η διατροφή σας επηρεάζει το βάρος, το σάκχαρο, την αρτηριακή πίεση και την υγεία της καρδιάς σας. Για να τη βελτιώσετε, δεν χρειάζεται να αλλάξετε όλες τις συνήθειές σας ταυτόχρονα. Ένα χρήσιμο πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε ποια τροφές καταναλώνετε συχνά, παρότι προσφέρουν λίγα θρεπτικά συστατικά και πολλή ζάχαρη, αλάτι ή λιπαρά, και να βρείτε εναλλακτικές που σας αρέσουν.

«Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να χωρίσετε τα τρόφιμα σε 'καλά' και 'κακά'. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις επιλογές σας», εξήγησε στο Everyday Health η Brogan Taylor, διαιτολόγος στον οργανισμό υγείας Banner Health.

Όπως εξήγησε, αν αρκούσε να γνωρίζετε ποιες τροφές ωφελούν την υγεία σας και ποιες την επιβαρύνουν, οι περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν ήδη σταματήσει να τρώνε τις δεύτερες. Πολλά τρόφιμα χαμηλής θρεπτικής αξίας συνδυάζουν υδατάνθρακες και λιπαρά με πρόσθετη ζάχαρη, αλάτι ή και τα δύο. Η σύνθεσή τους τα κάνει ιδιαίτερα δελεαστικά και σας παρακινεί να συνεχίζετε να τρώτε.

Ακόμη κι όταν πρόκειται για τις «χειρότερες» τροφές, πάντως, η Taylor δεν βάζει απαγορεύσεις. Αντίθετα, βοηθά τους ανθρώπους που παρακολουθεί να βρουν πρακτικούς τρόπους να τις περιορίσουν ή να τις αντικαταστήσουν, χωρίς να εγκαταλείψουν την προσπάθεια έπειτα από λίγο καιρό. Τους ενθαρρύνει να τρώνε περισσότερα τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, όπως φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σπόρους και άπαχες πηγές πρωτεΐνης. Όπως ανέφερε, όταν δίνετε έμφαση σε όσα μπορείτε να προσθέσετε στη διατροφή σας, μπορείτε παράλληλα να μειώσετε τα τρόφιμα χαμηλής θρεπτικής αξίας.

«Το ζητούμενο είναι να κατανοήσετε πώς επηρεάζουν οι διάφορες τροφές την υγεία σας, ώστε να κάνετε συνειδητές επιλογές», τόνισε.

Δείτε ποια τρόφιμα και ποτά καλό είναι να περιορίσετε και τι μπορείτε να επιλέξετε στη θέση τους.

1. Επεξεργασμένα κρέατα, όπως μπέικον, λουκάνικα και αλλαντικά

«Τα επεξεργασμένα κρέατα, όπως η μορταδέλα, το ζαμπόν και το μπέικον, έχουν πολλές θερμίδες και αλάτι. Συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, καθώς επηρεάζουν τη χοληστερίνη και την αρτηριακή πίεση.

Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και θανάτου σε σχέση με την κατανάλωση μη επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος ή κοτόπουλου.

Υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι στα επεξεργασμένα κρέατα σχηματίζονται καρκινογόνες ουσίες. Γι’ αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα κατατάσσει στα καρκινογόνα.

Πιο υγιεινές επιλογές

Αντί για ένα σάντουιτς με αλλαντικά, προτιμήστε άπαχες πηγές πρωτεΐνης, όπως ψητό στήθος κοτόπουλου, τόνο ή αυγό.

«Σας δίνουν πρωτεΐνη χωρίς τα επιβλαβή πρόσθετα που περιέχουν τα επεξεργασμένα κρέατα», τόνισε η διαιτολόγος..

2. Αναψυκτικά

Τα αναψυκτικά και τα υπόλοιπα ροφήματα με ζάχαρη συνδέονται με αύξηση βάρους, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καθώς και φθορά των δοντιών και τερηδόνα.

Πιο υγιεινές επιλογές

Τα αναψυκτικά διαίτης (και ιδίως με στέβια αντί για άλλα τεχνητά γλυκαντικά) μπορούν να είναι μια καλύτερη εναλλακτική, όμως ακόμα καλύτερες επιλογές είναι το νερό (ανθρακούχο ή μη) και τα αφεψήματα βοτάνων.

3. Λευκό ψωμί

Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν ότι τρώνε πολύ ψωμί. Η προσπάθεια, όμως, να το κόψουν εντελώς μπορεί τελικά να τους οδηγήσει να τρώνε περισσότερο.

Το λευκό ψωμί παρασκευάζεται από αλεύρι που έχει χάσει φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά κατά την επεξεργασία του. Αν και οι παραγωγοί το εμπλουτίζουν με συστατικά όπως το φυλλικό οξύ και ο σίδηρος, η κατανάλωσή του σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει απότομη άνοδο του σακχάρου στο αίμα και να συμβάλει στην αύξηση βάρους, την αντίσταση στην ινσουλίνη και άλλα μεταβολικά προβλήματα.

Πιο υγιεινές επιλογές

Το ψωμί ολικής άλεσης είναι μια καλή εναλλακτική, καθώς περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα και βοηθά να παραμένει πιο σταθερό το σάκχαρο στο αίμα.

Ένα ισορροπημένο γεύμα πρέπει να έχει ποικιλία και να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες. Το λευκό ψωμί μπορεί να έχει κάποιες φορές θέση στο πιάτο σας, αρκεί να μην παίρνει τη θέση των υπόλοιπων τροφών.

4. Τηγανητές πατάτες

Οι τηγανητές πατάτες συνήθως τηγανίζονται σε άφθονο φυτικό λάδι και σερβίρονται με πολύ αλάτι. Έτσι, έχουν πολλές θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά και νάτριο. Η συχνή κατανάλωση τηγανητών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, καρδιοπάθειας, στεφανιαίας νόσου και άλλων χρόνιων παθήσεων.

Πιο υγιεινές επιλογές

Προτιμήστε πατάτες φούρνου (μπορείτε να τις κόψετε σαν τις τηγανητές) με μυρωδικά και μπαχαρικά. Για να γίνουν τραγανές εξωτερικά, ψεκάστε τες με λίγο ελαιόλαδο και ψήστε τες στον «αέρα» ή στο air fryer.

5. Μπέργκερ απ’ έξω

Αν τρώτε συχνά μπέργκερ με πολλές θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά, αλάτι και πρόσθετα σάκχαρα, μπορεί να επιβαρύνετε συνολικά την υγεία σας.

Η κατανάλωσή τους μπορεί με τον καιρό να συμβάλει στην εμφάνιση χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η παχυσαρκία.

Πιο υγιεινές επιλογές

Εάν θέλετε να φάτε μπέργκερ, προτιμήστε να το φτιάξετε στο σπίτι, με πιο άπαχα κομμάτια κιμά, λιγότερο βούτυρο και αποφυγή των λιπαρών σος (π.χ. μουστάρδα αντί για μαγιονέζα). Αντί για αλλαντικά, όπως τηγανητό μπέικον, προτιμήστε να προσθέσετε λαχανικά όπως είναι το μαρούλι, η ντομάτα και το κρεμμύδι και αντί να συνοδεύσετε με τηγανητές πατάτες επιλέξτε πατάτες φούρνου, τις οποίες όπως είπαμε παραπάνω μπορείτε να τις κόψετε σε λεπτές λωρίδες και να ψεκάσετε με λίγο ελαιόλαδο..

6. Σφολιατοειδή και ντόνατς

Τα σφολιατοειδή και τα ντόνατς μπορεί να είναι νόστιμα, αλλά δεν έχουν πολλά να προσφέρουν από διατροφική άποψη. Περιέχουν πολλά τρανς και κορεσμένα λιπαρά, συχνά είναι πλούσια σε απλούς υδατάνθρακες και ζάχαρη, με αποτέλεσμα να ανεβάζουν απότομα τις τιμές του σακχάρου.

Πιο υγιεινές επιλογές

Φτιάχνοντας ένα τοστ ή ένα γλυκό στο σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υλικά όπως το ελαιόλαδο και αλεύρι ολικής άλεσης. Μπορείτε επίσης να μειώσετε τη ζάχαρη ή να την αντικαταστήσετε χουρμάδες.

7. Πατατάκια

Τα πατατάκια είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τροφίμου που προσφέρει τις λεγόμενες «κενές θερμίδες». Ενδεικτικά, 22 απλά πατατάκια περιέχουν:

• 9,52 γρ. λιπαρά

• 1,79 γρ. πρωτεΐνη

• 0,86 γρ. φυτικές ίνες

Πιο υγιεινές επιλογές

Προτιμήστε σνακ με περισσότερα θρεπτικά συστατικά, όπως ψημένα ρεβίθια, μείγμα ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων ή λεπτές λωρίδες λαχανικών (π.χ. αγγούρι, καρότο) με ντιπ γιαουρτιού ή χούμους.

8. Επεξεργασμένα σνακ

Τα επεξεργασμένα σνακ, όπως τα κράκερ και τα μπισκότα, συχνά περιέχουν πολλή ζάχαρη και λιπαρά που επιβαρύνουν την υγεία, όπως φοινικοπυρηνέλαιο, λάδι καρύδας και υδρογονωμένα έλαια. Είναι πρακτικά και τρώγονται εύκολα όταν βιάζεστε ή βρίσκεστε στον δρόμο, αλλά συνήθως έχουν πολλά λιπαρά και νάτριο.

Παράλληλα, είναι εύκολο να καταναλώσετε αρκετές θερμίδες μέσα στη μέρα χωρίς να το συνειδητοποιήσετε.

Πιο υγιεινές επιλογές

Για σνακ, προτιμήστε απλά, ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως ξηρούς καρπούς, σπόρους, φρέσκα φρούτα ή λαχανικά με χούμους. Είναι επιλογές που μπορούν να σας προσφέρουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, φυτικές ίνες και ωφέλιμα λιπαρά.

9. Αλκοόλ

Πολλοί άνθρωποι έχουν μια περίπλοκη σχέση με το αλκοόλ και μπορεί να δυσκολεύονται να περιορίσουν την υπερβολική κατανάλωσή του.

Το αλκοόλ δίνει θερμίδες χωρίς ουσιαστική θρεπτική αξία, ενώ η υπερβολική κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό επεισόδιο. Όσο λιγότερο πίνετε, τόσο το καλύτερο.

Πιο υγιεινές επιλογές

Δοκιμάστε κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, ανθρακούχο νερό με φρούτα ή κρασί και μπίρα χωρίς αλκοόλ. Αυτές οι επιλογές επιβαρύνουν λιγότερο το ήπαρ και το πάγκρεας και συχνά έχουν λιγότερες θερμίδες.