Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών και των μυών σας.

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών, των δοντιών και των μυών σας, καθώς συμβάλλει στην απορρόφηση του ασβεστίου. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της παράγεται από τον οργανισμό μέσω της έκθεσης στο ηλιακό φως, μπορείτε να ενισχύσετε την πρόσληψή της και μέσα από τη διατροφή σας, επιλέγοντας τροφές όπως τα λιπαρά ψάρια, τα μανιτάρια και τα αυγά.

Τι προσφέρει η βιταμίνη D;

Ο οργανισμός σας χρειάζεται βιταμίνη D για να απορροφά το ασβέστιο, το οποίο διατηρεί τα οστά, τα δόντια και τους μυς σας υγιείς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 1 στους 6 ενήλικες έχει χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ανεπάρκειας.

Πόση βιταμίνη D χρειάζεστε καθημερινά;

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης D είναι περίπου 10 μικρογραμμάρια (μg), δηλαδή 400 διεθνείς μονάδες (IU).

Το μεγαλύτερο μέρος της βιταμίνης D παράγεται όταν το δέρμα σας εκτίθεται στο φυσικό φως της ημέρας. Ωστόσο, μπορείτε να προσλαμβάνετε μικρές ποσότητες και μέσω της διατροφής σας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μέση ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης D από τα τρόφιμα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 2-3 μικρογραμμάρια.

Από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο συνδυασμός της ηλιακής έκθεσης και μιας υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των περισσότερων ανθρώπων.

Αντίθετα, από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, οι βρετανικές υγειονομικές αρχές συνιστούν τη λήψη συμπληρώματος βιταμίνης D, καθώς η ηλιοφάνεια είναι περιορισμένη. Ακόμη και αν καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D, είναι δύσκολο να καλύψετε πλήρως τις ημερήσιες ανάγκες σας μόνο μέσω της διατροφής.

Επιπλέον, εάν δεν περνάτε συχνά χρόνο σε εξωτερικούς χώρους ή καλύπτετε το μεγαλύτερο μέρος του δέρματός σας όταν βρίσκεστε έξω, συνιστάται να λαμβάνετε συμπλήρωμα βιταμίνης D καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

6 τροφές που θα σας βοηθήσουν να προσλαμβάνετε περισσότερη βιταμίνη D

Η βιταμίνη D βρίσκεται σε αρκετές καθημερινές τροφές. Εντάσσοντας τις παρακάτω επιλογές στη διατροφή σας, μπορείτε να ενισχύσετε την πρόσληψή της και να πλησιάσετε τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα των 10 μικρογραμμαρίων.

1. Λιπαρά ψάρια

Πολλά λιπαρά ψάρια αποτελούν εξαιρετικές πηγές βιταμίνης D, όπως η ρέγγα, το σκουμπρί, ο σολομός και οι σαρδέλες. Παράλληλα, προσφέρουν πολύτιμα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς.

Ο τόνος δεν θεωρείται λιπαρό ψάρι, καθώς περιέχει σχετικά χαμηλές ποσότητες ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Ωστόσο, εξακολουθεί να παρέχει βιταμίνη D, με 100 γραμμάρια ψημένου τόνου να περιέχουν περίπου 3,1 μικρογραμμάρια.

2. Μανιτάρια

Μπορείτε να προσλαμβάνετε βιταμίνη D και μέσω των μανιταριών, ιδιαίτερα όταν αυτά έχουν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) κατά την ανάπτυξή τους.

Μία μερίδα μανιταριών που έχουν καλλιεργηθεί υπό υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να προσφέρει ακόμη και μεγαλύτερη ποσότητα από τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης D. Στα σούπερ μάρκετ μπορείτε να αναζητήσετε μανιτάρια που αναγράφουν στη συσκευασία τους ότι είναι «πλούσια σε βιταμίνη D».

3. Αυγά

Οι κρόκοι των αυγών αποτελούν επίσης καλή πηγή βιταμίνης D. Ένα αυγό περιέχει περίπου 1,7 μικρογραμμάρια βιταμίνης D, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 68 διεθνείς μονάδες (IU).

Επομένως, τα αυγά μπορούν να αποτελέσουν μια εύκολη και θρεπτική επιλογή για να ενισχύσετε την πρόσληψη της συγκεκριμένης βιταμίνης μέσα στην ημέρα.

4. Συκώτι

Το συκώτι αποτελεί ακόμη μία πηγή βιταμίνης D. Συγκεκριμένα, 100 γραμμάρια συκωτιού αρνιού περιέχουν λίγο λιγότερο από 1 μικρογραμμάριο βιταμίνης D. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην κατανάλωσή του, καθώς είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνη Α. Για τον λόγο αυτό, δεν συνιστάται στις εγκύους.

5. Κόκκινο κρέας

Το κόκκινο κρέας, όπως το μοσχάρι, το αρνί και το χοιρινό, περιέχει μικρές ποσότητες βιταμίνης D, λιγότερο από 1 μικρογραμμάριο ανά 100 γραμμάρια κρέατος. Ωστόσο, σύμφωνα με το NHS, συνιστάται να περιορίζετε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος στα 70 γραμμάρια ημερησίως ή λιγότερο, καθώς η υπερβολική κατανάλωσή του μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.

Επιπλέον, το κόκκινο κρέας μπορεί να περιέχει υψηλές ποσότητες κορεσμένων λιπαρών, τα οποία ενδέχεται να αυξήσουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Γι’ αυτό, φροντίστε να ελέγχετε τις μερίδες σας και να προτιμάτε άπαχα κομμάτια κρέατος.

6. Φρούτα και προϊόντα φρούτων εμπλουτισμένα με βιταμίνη D

Τα φρούτα από τη φύση τους δεν περιέχουν βιταμίνη D. Ωστόσο, ορισμένα προϊόντα με βάση τα φρούτα μπορούν να εμπλουτιστούν με τη συγκεκριμένη βιταμίνη, όπως κάποιοι χυμοί, τα smoothies και τα γιαούρτια με φρούτα.

Είναι σημαντικό να ελέγχετε τις ετικέτες των προϊόντων, καθώς αρκετά από αυτά μπορεί να περιέχουν υψηλές ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης.

Η βιταμίνη D μπορεί επίσης να προστίθεται σε άλλα τρόφιμα, όπως τα δημητριακά πρωινού, τα φυτικά ροφήματα και οι μαργαρίνες ή άλλες λιπαρές επαλείψεις. Ελέγχετε τις διατροφικές πληροφορίες στη συσκευασία, ώστε να διαπιστώνετε εάν το προϊόν που επιλέγετε είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη D.